Özdağ'dan "doğal ittifak" çıkışı: Taban bunu istiyor!

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, T24'ün sorularını yanıtladı.

İttifak görüşmesi yapmadıklarını belirterek "Çok erken bunlar için. Biz şu anda Türkiye'yi dolaşıyoruz. Ramazan sabır ayı, kanaat ayı, şükür ayı ama biz diyoruz ki ramazan aynı zamanda adalet ayı olmalı. Aynı zamanda kul hakkının yenmediği ay olmalı. 11 ay da böyle olmalı. Ramazan diyoruz ama millet zaten 11 ayda da oruç tutuyor. Millet aç, gerçek bu. 250 lirayla pazar alışverişi yapmaya gidiyor insanlar. Türkiye'nin gerçeği bu. Bakın bugün İran'da savaş var. Ama gelin emekli kahvelerine gidelim sizlerle. Bir kişi savaştan bahsetmiyor. Emekli kahvelerinde bahsedilenler peynirin fiyatı, zeytinin fiyatı çünkü açlıkla mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

"Türk siyasetindeki en doğal ittifaktır"

"İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na da seçimde ittifakı girip girmeyeceğiniz soruldu. Sizin cevabınız ne olur?" sorusu üzerine Özdağ "Ben İyi Parti’de ayrılmadım, ihraç edildim. 80 il başkanının imzasıyla ihraç gerçekleştirildi. Halbuki İl Başkanı imzasıyla ihraç da yok, onun için mahkemeden geri döndüm. Ama ihraç edilmiştim. İttifak sorusuna gelince; biz İyi Parti ile ittifaka açığız. Ve İyi Parti tabanı da Zafer Partisi tabanı da ittifak istiyor. Bu tabandaki seçmen grupları da istiyor ve belki de Türk siyasetindeki en doğal ittifaktır, İyi Parti ve Zafer Partisi ittifakı. En doğal ittifak budur." dedi.