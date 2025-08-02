Özdağ'dan komisyon çağrısı: Görüşmeler naklen yayınlansın

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Burdur ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyonla ilgili konuştu. Özdağ, komisyonun bütün görüşmelerinin televizyondan naklen yayınlanmasını isteyerek, iktidarı şeffaflık konusunda sert bir dille eleştirdi.

Özdağ, "Bu komisyonun bütün görüşmeleri televizyondan naklen yayınlansın" diyerek, kamuoyunun önünde şeffaf bir sürecin yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamasında, "Türk halkının önünde, gözlerinin önünde DEM’liler, Öcalan ve PKK adına hangi taleplerde bulunacaklar ve o masada muhatap olarak oturanlar PKK'nın ve Öcalan'ın hangi taleplerini kabul edecekler ve Türk millet de bunu izlesin" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanı'nın görüşmelerin basına kapalı yapılması yönündeki teklifini de eleştiren Özdağ, "Söz konusu bile değil. Türk milletinden neyi gizlemek istiyorsunuz ki? Basına bile kapalı yapılmasını teklif ediyorsunuz. Bırakın basına kapalı yapılmak, açık yapılmak televizyonlardan naklen yayınlanmalıdır" diyerek teklife karşı çıktı. Özdağ'ın bu çıkışı, komisyonun çalışma yöntemleri hakkında yeni bir tartışma başlattı.