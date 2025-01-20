Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilk tepki İmamoğlu'ndan geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

"Yargı, siyasetin aparatı olamaz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özdağ'ın gözaltına alınmasına sosyal medya hesabı X'ten "Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açılması ve hızla gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz." sözleriyle tepki gösterdi.