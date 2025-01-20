  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilk tepki İmamoğlu'ndan geldi
Takip Et

Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilk tepki İmamoğlu'ndan geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,  Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına "Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz." sözleriyle tepki gösterdi. 

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilk tepki İmamoğlu'ndan geldi
Takip Et

 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

"Yargı, siyasetin aparatı olamaz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özdağ'ın gözaltına alınmasına sosyal medya hesabı X'ten "Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açılması ve hızla gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz." sözleriyle tepki gösterdi. 

Ümit Özdağ neden gözaltına alındı? Ümit Özdağ ne demişti? İşte Özdağ'ın Erdoğan ile ilgili sözleriÜmit Özdağ neden gözaltına alındı? Ümit Özdağ ne demişti? İşte Özdağ'ın Erdoğan ile ilgili sözleriGündem

 

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ gözaltına alındı!Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ gözaltına alındıGündem

 

Gündem
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ gözaltına alındı!
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ gözaltına alındı!
Ümit Özdağ gözaltına alındı: Siyasilerden tepkiler peş peşe geldi! İşte ilk yorumlar...
Ümit Özdağ gözaltına alındı: Siyasilerden tepkiler peş peşe geldi! İşte ilk yorumlar...
Slovakya Başbakanı Fico'dan Erdoğan'a: Çok büyük uluslararası, siyasi ve ekonomik bir aktörsünüz
Slovakya Başbakanı Fico'dan Erdoğan'a: Çok büyük uluslararası, siyasi ve ekonomik bir aktörsünüz
İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Bir isim daha istifa etti
İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Bir isim daha istifa etti
Özel'den Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki: Muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimlerinin devamıdır
Özel'den Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki
Mansur Yavaş'tan Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: Bu acele nedir?
Mansur Yavaş'tan Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama