Özdemir Apartmanı enkazından sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta Özdemir Apartmanının 2. katında enkaz altında kalan 15 yaşındaki Ayşe Mustafa, 103 saat sonra kurtarıldı.

103 saatin ardından gelen kurtuluş

UMKE, Polis Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi Zaman Apartmanları B Blok enkazında sürdürdü.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 66 yaşındaki Murat Vural ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından Vural, 10 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı

Arzu Apartmanı'ndan 6 kişi kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı binanın enkazından depremden 102 saat sonra 6 kişi kurtarıldı.

Çay Mahallesi'ndeki 5 katlı Arzu Apartmanı'nın enkazında görev yapan asker, polis, İHH ve TÜGVA Kocaeli ekibi, yığınların altında ses tespit etti.

Apartmanın birinci katında karşılıklı ikamet eden iki ailenin 8 ferdinin enkaz altında olduğunu değerlendiren ekipler, buradaki kurtarma faaliyetlerini iş makinelerinin de yardımıyla titizlikle yürütüyor.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu Yasemin ve Kadir Oktay çiftinin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi depremden 102 saat sonra bulundukları yerden çıkardı. Yaralı depremzedeler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da bir kadın 101 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da 36 yaşındaki Gülendam Avcıoğlu, depremden 101 saat sonra Cebrail Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak'taki bir binanın enkazında çalışma yapan ekipler, yıkıntının altında sağ kişi olduğunu belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucu 36 yaşındaki Gülendam Avcıoğlu, depremden 101 saat sonra enkazdan yaralı kurtarıldı.

Diyarbakır'da anne ve oğlu kurtarıldı

Diyarbakır'da yıkılan binalardan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, enkazda bulunan 32 yaşındaki Sebahat Varlı ile 10 yaşındaki oğlu Serhat'a ulaştı. İlk müdahaleleri enkazda yapılan Sebahat ve Serhat Varlı, çalışmalar sonucu 101'inci saatte kurtarıldı.

Sela bebek ağladı, 5 kişilik aile kurtarıldı

Hatay'da 1,5 yaşındaki Sela bebek ile ailesinden 4 kişi, depremden 96 saat sonra enkaz altından çıkarıldı.

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK), Hatay'ın Antakya ilçesinde Ürgan Paşa Mahallesi Şehit Mehmet Duran Caddesi'ndeki Huzur Apartmanı'nın enkazında bebek sesi duyulması üzerine çalışmaları yoğunlaştırdı.

Ekipler, arama kurtarma çalışmaları sonunda 1,5 yaşındaki Sela Elbarazi ile annesi, babası, kardeşi ve dayısını depremden 96 saat sonra enkaz altından sağ çıkardı.

101 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da Hikmethan Yiğitbaş, 101 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Arzu Apartmanı'nda çalışmalar sürüyor

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı binanın enkazında 8 kişi için arama kurtarma çalışması yürütülüyor.

Çay Mahallesi'ndeki 5 katlı Arzu Apartmanı enkazında görev yapan ekipler, yığınların altında ses tespit etti.

Apartmanın birinci katında karşılıklı ikamet eden iki ailenin 8 ferdinin enkaz altında olduğunu değerlendiren ekipler, buradaki kurtarma faaliyetlerini iş makinelerinin de yardımıyla titizlikle yürütüyor.

Kahramanmaraş'ta bir kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta bir kişi enkazdan 100 saat sonra sağ kurtarıldı.



Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından 5. günde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta enkazda çalışmalarına devam eden arama kurtarma ekiplerinden güzel haber geldi. Bir kadın 100 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

99. saatte kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta, 96 saat sonra bir kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.

UMKE, Polis Arama Kurtarma ve Yıldırım Belediyesi ekipleri, çalışmalarını Ali Sezai Efendi Caddesi'nde yıkılan 3 katlı apartmanın enkazında yoğunlaştırdı.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan Suriye uyruklu Fatma Karuş (26) ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından genç kadın, 14 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Asya 95 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da 95 saat sonra bir apartmanın enkazından 7 yaşındaki Asya, sağ olarak çıkarıldı.

Depremlerin ardından General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde yıkılan bir apartmanda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Binanın enkazında Dönmez'e ulaşan aralarında Kütahya Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin de bulunduğu görevliler, çocuğu sağ olarak çıkardı.

Gaziantep'te bir genç kurtarıldı

Gaziantep'te, enkaz altında kalan 17 yaşındaki Adnan Korkut, 94 saat sonra kurtarıldı.

AFAD, Afet Gönüllüleri Derneği, polis ve Şehit Kamil Belediyesi ekiplerince Gölgeler Apartmanı enkazında yürütülen çalışma sonucu 17 yaşındaki Adnan Korkut, 94 saat sonra göçük altından çıkarıldı.