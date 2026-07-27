Özel: 200'ün üzerinde belediye başkanı istifa edip YENİ Parti'ye katılacak

Yeni Parti lideri Özgür Özel, partinin kuruluşunun ardından ilk kez Halk TV'de gazeteciler Gökmen Karadağ, Kürşad Oğuz ve Bengü Şap Babaeker'in konuğu oldu.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da rozet takma törenine ajanslar aracılığıyla figüranların götürülmesi hakkında şöyle dedi: "Ben artık CHP'nin meselelerini eleştirecek değilim. Eleştiriyi kamuoyu yaptı yapacağı kadar. Benim için konu olan şey. Önemli bir gazetecilik başarısı olduğunu sizler daha iyi biliyorsunuz. Bu haberi yapan genç kadın gazeteci arkadaşımıza yönelik üslubu kabul etmek mümkün değil. Siz bir siyasi parti olarak bir işe karışıyorsanız o işin şeffaf olması lazım."

CHP'de biz bir darbeye maruz kalmıştık. Siyasette eşit temsili hedefleyen siyaset anlayışımızdır. O siyaset anlayışı gençlere kapı açan bir anlayış. Bu anlayışın ilerleyişini gördü AKP yargı kolları. Dünya tarihinde eşi benzeri çok az bulunan bir karar verdi. Sokaklardaki hareketi gördünüz. 22 ilden birinde birisi çıktı. 'Genel başkan millet sel olmuş akıyor önünde hiçbir kütük duramaz' demişti. Böyle bir sel akarken taşıma kalabalıkların bir hükmü yoktur. Siyaset halkla yapılır."

"CHP'de yüzde 25'lik cam tavanı aştık. Artık o cam tavan benim için 50+1'dir"

Yeni Parti'nin değerleri hakkında konuşan Özel sözlerine şöyle devam etti:

"Darbeyi yaşadık. 60 gün boyunca bu partiyi nasıl kurtatırız diye her şeyi denedik. Biz orada milletin talebiyle Yeni Parti'yi kurduk. Kutuplaşma siyasetini reddeden, tüm inançlara saygılı, her kesin örtünmesi ya da örtünmemesini koruyan, birilerinin birilerine bir yaşam biçimi dayatmasına karşı çıkan kamu düzenini tehdit etmeyen bir yaklaşım bizimkisi. Bu yeni yönetimin anlayışı. Gerçek sorunlara kalıcı çözümler öneren bir parti Yeni Parti. Bizim siyasetimizde bu anlamda değişen bir şey yok. Teknik kuruluşumuzu milletvekillerimiz ile yaptık. Siyasi kuruluş ağustos veya ekim ayında yapmayı planladığımız kurultayla gerçekleşecek. CHP'de yüzde 25'lik cam tavanı aştık. Artık o cam tavan benim için 50+1'dir. Yeni Parti'nin siyaset anlayışı ortak geleceği birlikte kurmak."

"Siyaset bekleme kaldırmaz"

Yargıtay'ın CHP'de mutlak butlan kararını iptal etme durumunda ne yapacağı sorulan Özel, şöyle dedi:

"Yeni Parti'yi kurduk ve bu partinin iktidar yönünde bir rotası var. Bu partinin bir gerçekliği var. Türkiye'nin siyaset tarihinde bir ilk olan kurulduğu gün ana muhalefet olan bir parti oldu Yeni Parti. Biz CHP'de yüzde 23'lerde sıkışırken şimdi bu oran yüzde 53'lerde. Kurulduğunda ilk parti olan parti Yeni Parti olacak. Siyaseten baktığımızda Emevi Ordusu'nu İberya Krallığı'na çıkaran komutanın "Arkamızda deniz, önümüzde düşman var. Artık geriye dönüşümüz kalmadı." sözlerini söyledim arkadaşlara da.

Karar bozulabilir. Karar o kadar kötü ki son gününde Yargıtay'a gönderildi. Bu karara mahkeme kendi güvenmediği için ayrı bir kumpas yapılmış. En nihayetinde bu butlan anlayışına parti bırakılmaz. Mahkeme kararı ne olursa olsun partiyi yağmalamasına izin vermemek lazım. Kararın ne boyutta çıkacağına bakmak lazım. Butlancıların gitmesi ve ne olacağını bekleme süreci olabilir. Siyaset bekleme kaldırmaz. Biz bu nedenle Yeni Parti ile yolumuza devam ediyoruz."

"Yarından itibaren 200’ün üzerine belediye Yeni Parti’ye katılmak için ortaya irade koyacak"

Yeni Parti'ye geçecek belediye başkanları hakkında konuşan Özel şu ifadeleri kullandı:

"Yarından itibaren 200’ün üzerine belediye Yeni Parti’ye katılmak için ortaya irade koyacak. Mansur Yavaş bizim eski partimizde. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin. Zeydan Karalar için farklı bir durum var. Hakkındaki davada karar çıkacak. Zeydan Başkan ile arama giremeyecekleri için hadsiz hadsiz konuşuyorlar."

"Demirden korkan trene binmez. Beni dokunulmazlıkla kim korkutacak?"

Yeni Parti'nin kurucuları olan milletvekillier ve Özgür Özel'in dokunulmazlıklarının kaldırılma ihtimali hakkında konuşunda Özel şöyle dedi:

"Polemiğe girmek istemem. Bu millet bu ihtimalleri konuşanları şamar oğlanı yaptı zaten. Türkiye gazetesi bu konuda butlan operasyonu gazetesi oldu. Ben bunların dibine inmemeliyim. Ne diyorlardı? Özgür Özel 40'a kadar düştü diye yemin ediyorlardı. Bizse 91 arkadaşımızla grubumuzu kurduk. Bunun dışında orada kalan arkadaşlarımın yarısı da ben CHP'de mücadele edeceğim olmazsa geleceğim diyen arkadaşlarım. 3-5 vekil arkadaşımızı korkutmayı başardılar kendilerince. Güya bizi 40 vekile düşüreceklerdi. Gelme diyorsun 200 belediye geliyor. Demirden korkan trene binmez. Beni dokunulmazlıkla kim korkutacak. Butlancılar korkutamıyor bununla mı korkutacaklar?"

"Türkiye siyasi tarihi travmalar tarihidir"

2002'de AKP'nin kuruluşu ile Yeni Parti'nin tabanının benzerliği olup olmadığı sorulan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim cumhurbaşkanı adayımız tecirtte 1 yıl 5 aydır içerde yatıyor. Dünün mağdurları bugünün zalimleri olmuş bunu millet görüyor. O dönemde millet Tayyip Erdoğan'ın arkasında sel olup akmıyor. Buradaki msosyoloji bambaşka. Yapılan kötülük ve buna gösterilen direnç çok daha fazla. Buraya bağlanan ümit de çok fazla. Bi şeyler oluyor görüyor musunuz demiştim ilk zamanlarda. Türkiye siyasi tarihi travmalar tarihidir. Deniz Gezmiş ve arkadaşının asılması travmadır."

"CHP'den hazine yardımı gibi bir talebimiz yok ama hazine yardımı mevzusunun bir yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğu açık"

Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin Yeni Parti'nin hazine desteği almasına ilişkin olarak yaptığı açıklamalarını şöyle değerlendirdi:

"Devlet Bey, Cumhur İttifakı'nın bileşeni ve Tayyip Erdoğan'ın yanında, arkasında. Devlet Bey Yeni Parti'nin ya da Özgür Özel'in yanında durmuyor; demokratik siyasetin yanında duruyor. CHP'den hazine yardımı gibi bir talebimiz yok ama hazine yardımı mevzusunun bir yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğu açık. Devlet Bey bunu da tespit etmiş"