Özel: Adapazarı için 920 sayfa yazışma var hepiniz sustunuz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'ın Kuşadası ilçesi İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e sahip çıkmak için burada olduklarını söyledi.

Günel'in yaptığı çalışmaları anlatan Özel, meydandaki vatandaşlara Günel'i yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Bu meydanın anlamlı olduğunu ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Biz dün Çanakkale'de, geçilmez Çanakkale'de, emperyalistlerin baskınına karşı teslim olmayan, geçilmeyen Çanakkale'de 100'üncü mitingimizi yaptık. Ve soruyorlardı, 'Mitingler ne olacak? Ara verecek misiniz? Duracak mısınız? Geri çekilecek misiniz?' diye. İşte 101'inci miting. 100'ün ertesi gününde, aynı kararlılıkla, aynı cesaretle Aydın'da millet ayaktadır. Dün Çanakkale'de olduğu gibi 'Bu yağmurda mitinge gidilmez' diyenlere 'Biz mitinge değil direnmeye, eyleme, mücadeleye gidiyoruz' diyenlere selam olsun, helal olsun."

Özel, meydanların geçmişte dolmazken şimdi ilçelerde bile dolduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Meydanlardan taşan bu kalabalıklar Türkiye'nin yarınlarına umut olmaktadır, ümit vermektedir. Bu meydanlar böyle oldukça, Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde 1,5 asgari ücreti alıp şimdi 20 bin liraya mahkum edilen emekli, aldığı maaşıyla 8 çeyrek altın alan şimdi 1,5 çeyrek altına mahkum edilen emekli, 7 çeyrekten 2,5 çeyreğe düşen asgari ücretli, 1 kilogram buğday satıp 6 litre mazot alan, 1 kilogram pamuk karşılığında 2,5 litre mazot alabilen, bugün zor durumda kalan çiftçiler, yine Türkiye'den ümidi kesip yurt dışında hayal kuran gençler bu meydanlarda umut bulmakta, bu meydanlarda dayanışmayla omuz omuza durmakta, Türkiye'nin yarınlarına güç vermektedir.

Elbette Ekrem Başkan'a, Ömer Başkan'a sahip çıkma açısından önemli görürken esas olarak herkesin ortak geleceğimize sahip çıktığı alanlar olarak görüyoruz. Bu meydanlar, çağırdığında koşup gelenlerin, mücadele edenlerin, ayakta duranların, Türkiye'de yarın kendisi için bir iktidar kurulacağının iktidar göstergesidir."

"FETÖ kumpasçılığına, bu belaltı siyasetine de teslim olmayacağız"

Belediyelerimize yapılan siyasi operasyonlar, bunların İstanbul merkezli yönetilmesi, İstanbul’da oluşturulan ve bütün amacı CHP'yi yıpratmak olan bir organizasyon ortadadır. Adana’daki Zeydan Karalar’a da Adıyaman’daki Abdurrahman Tutdere’ye de Kuşadası’ndaki Ömer Günel’e de aynı eller uzanmıştır, amaç bellidir. Geçtiğimiz günlerde Uşak Belediyesi’ne de İstanbul tarafından mali konularında bir AVM’nin sorunları var, çözmek istiyor. Belediyeye ‘10 tane kamyon al.’ O da ‘10 almayayım üç alırım’ diyor. Gidiyor, şikayetçi olup ifade veriyor. Buna benzer mevzular ve bunun yanında yapılan bir gece yarısı baskını. O baskında polis tarafından elde edilen devlete emanet görüntüler ve saatler içinde iktidara yakın gazeteler, internet sitelerinden yapılan büyük bir rezillikle karşı karşıyayız. Ben, partim bu konuda üzerimize düşen neyse yapacağız. Ortaya çıkana sessiz kalmadık, susmadık, üstüne yatmadık. Ancak bir ülkenin iktidarı, iktidarı kaybetmemek için polisin elindeki devletin kamerasını paparazzi kamerasına çevirirse, o görüntüleri yandaş gazetelere, sitelere vermekten menfaat beklerse, bu FETÖ kumpasçılığından öğrenilmiş bir rezalettir. Bu milletin tüm verileri ve bilgileri devlete emanetken, bunu Ankara Emniyeti partimize, arkadaşlarımıza ‘Sakın bizden bilmeyin, özel İstanbul’dan gelmişler, haberimiz olmadan yapmışlar’ demişken biz hangi kirli kumpasın, hangi kirli planın neye hizmet ettiğinin farkındayız. Biz üzerimize düşeni yapacağız ancak bu FETÖ kumpasçılığına, bu rezalete, bu belaltı siyasetine de teslim olmayacağız.

"AK Parti lehine yazanlara, çizenlere: Adapazarı için 920 sayfa yazışma var hepiniz sustunuz"

Bir sözüm AK Parti lehine yazanlara, çizenlere: Bu işten AK Parti’ye siyasi menfaat çıkarmak için sözde etik kuralları hatırlatanlara şunu söylüyorum. AK Parti’nin Adapazarı Belediye Başkanı, üç haftadır aynı belediyede çalışan birisiyle olan ilişkisi üzerinden eleştirildi. Yazıldı, çizildi. Biriniz konuşmadınız. 920 sayfa yazışma var, hepiniz sustunuz. Ne zaman CHP dün Çanakkale mitinginde kendisi ile ilgili yarım günlük meseleye aldığı tutum, milletten takdir gördü. AK Parti bir kelime konuşmadan, Allah’ın kulu Tayyip Erdoğan’a sormadan, o çok kerli ferli gazeteciler bu konuda bir soru sormadan Adapazarı Belediye Başkanı kendi gördüğü lüzum üzerine partisinden istifa etti. Buradan, bu çifte standartçılara söylüyorum: ‘Ya hapse atıl, ya AK Parti’ye katıl. Eğer AK Parti’ysen her rezaletin üstünü örterim, CHP’liysen devletin polisini bu tip işlerde kullanır, bu işten siyaset çıkarmaya çalışırım.’ Millet böyle bir utanmazlığa asla ve asla sessiz kalmadı, kalmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin haklılığına, doğruluğuna ve tutumuna inanıyor musunuz? Bize güveniyor musun? Bu alçaklıktan hesap soracak mısınız?

Özel, CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu da eleştirdi.