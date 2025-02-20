Özel: Adaylık için 20 imza gerekli, İmamoğlu için bir günde 60'a yakın imza verildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştü. Özel ve beraberindeki heyet, TİP'in İstanbul İl Örgütü'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretin ardından Özel ve Baş ortak bir açıklama yaptı. TÜSİAD'a ilişkin gelişmeleri değerlendiren Özel, "Sermayenin temsilcilerinin de başına aynı şeyler geliyor. Orman yanıyor, Türkiye yanıyor. TÜSİAD'ın muhatap olduğu muameleyi Türkiye 100 yıldır yaşıyor. Biz her türlü özgürlüğü savunuyoruz. Onların varmak istediği istasyon buraya kadarmış, burada indiler. Mehmet Şimşek, TÜSİAD başkanının iki polisin kolundaki fotoğrafını 'Türkiye’deki yatırım ortamı bu kadar müsait' diye gösterebilir" dedi.

"Lütfü Savaş piyondur"

Özel, CHP kurultayı hakkında suç duyurusunda bulunan ve ifadeye çağrılan eski Hatay Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş hakkında "Yapılan başvurunun hukuki bir zemini yok. Siyaseten yıpratma başvurusudur. CHP'yi karıştırmaya, tartışmadan medet ummaya çalışanların yaptığı bir planlamadır. Orada Lütfü Savaş, bu kirli oyunun kullandığı bir piyondur" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı

Özel, cumhurbaşkanı adaylığı için partisinde yapılan ön seçime ilişkin "Süreç ilk kez yaşanıyor" dedi. Özel, İBB Başkanı Ekrem imamoğlu'nun bir gün içinde gereken imza sayısının üç katını tamamladığını, adaylık için 20 imza gerektiğini İmamoğlu için ilk günden 60'a yakın imza verildiğini aktardı.

İmamoğlu adaylık başvurusunu yarın yapacak

İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçime katılmak için yarın başvuruda bulunacak.

CHP'de cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları 21 Şubat Cuma günü saat 17:00'ye kadar parti genel merkezine yapılacak. CHP'nin adayını belirleyeceği ön seçim ise 23 Mart'ta gerçekleştirilecek.