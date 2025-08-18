Özel: Batık şirketi AK Parti'ye geçince borsada coşana tek lafım var

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla düzenlediği mitinglerin 47’ncisi Aydın’da düzenleniyor.

Mitinge katılan CHP Genel Başkan Özgür Özel konuşmaya çıktı. Özel, “Sadece zeybek oynarken diz çöken Aydın; zalimin yoluna minnet etmeyen Aydın; minnet edenleri de affetmeyen Aydın hoş geldiniz…” diye sözlerine başladı.

Özel sözlerine şöyle devam etti;

"Aydın, yıllardır CHP’nin gösterdiği adayı seçer, aydın iradesini Cumhuriyet Halk Partisinden yana koyar. Ancak geçtiğimiz hafta Aydın’ı alamayanalar, Aydın’ın iradesini gasp etmeye, Aydın’ın iradesini hırsızlamaya kalktılar…

O günden sonra iktidara yakın kalemler bir umut psikoloji değişti mi diye baktı... O ddakika dedim ki Aydın'a gidiyoruz, millete soracağız, Türkiye'ye Aydın'ı Aydın’dan göstereceğiz… Ahlaki üstünlük bizdedir, çoğunluk enerjisi bizdedir… Aydın’ın iradesi işte bu meydandadır”

Duymayan kulaklar duysun, millet emanetini geri çağırıyor..."

"Bir siyasi yan kesiciyle karşı karşıyayız..."

"Batık şirketi AK Parti'ye geçince borsada coşana bir tane lafım var"

Önüne konulan kalın bir soruşturma dosyasıyla 'ya hapse tıkıl, ya partime katıl' söylemine teslim olana, kocasının şirketi için pazarlık yapana, batık şirketi AK Parti'ye geçince borsada coşana bir tane lafım var: Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun!

Ayrıntılar gelecek…