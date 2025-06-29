Özel: Belediyelerimiz, tüm imkanlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Son günlerde ülkemizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarını endişe ve üzüntüyle takip ediyoruz. Belediyelerimiz, tüm imkanlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangınların en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.