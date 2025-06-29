  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özel: Belediyelerimiz, tüm imkanlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor
Takip Et

Özel: Belediyelerimiz, tüm imkanlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ülke genelindeki orman yangınlarıyla ilgili yaptığı paylaşımda belediyelerin tüm imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özel: Belediyelerimiz, tüm imkanlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor
Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Son günlerde ülkemizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarını endişe ve üzüntüyle takip ediyoruz. Belediyelerimiz, tüm imkanlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangınların en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı uçuşlara kapatıldıİzmir Adnan Menderes Havalimanı uçuşlara kapatıldıGündem

 

10 katlı bina yüksekliğinde asteroid rotasını Ay'a çevirdi: Dünya risk altında10 katlı bina yüksekliğinde asteroid rotasını Ay'a çevirdi: Dünya risk altındaGündem

 

Gündem
Erbakan: İsrail laftan değil güçten anlar
Erbakan: İsrail laftan değil güçten anlar
Bakan Yumaklı yangınlarla ilgili son gelişmeleri aktardı: 3 büyük yangın sürüyor
Bakan Yumaklı yangınlarla ilgili son gelişmeleri aktardı: 3 büyük yangın sürüyor
CHP Ankara’dan Özgür Özel’e destek mesajı
CHP Ankara’dan Özgür Özel’e destek mesajı
İzmir Adnan Menderes Havalimanı uçuşlara kapatıldı
İzmir Adnan Menderes Havalimanı uçuşlara kapatıldı
10 katlı bina yüksekliğinde asteroid rotasını Ay'a çevirdi: Dünya risk altında
10 katlı bina yüksekliğinde asteroid rotasını Ay'a çevirdi: Dünya risk altında
Son dakika: Tecrübeli spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti
Son dakika: Tecrübeli spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti