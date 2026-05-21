CHP'de mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 2023 yılındaki kurultayın "mutlak butlanla sakatlandığı" görüşüne vararak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise tedbiren göreve iadesine karar verdi. CHP kararın yok hükmünde olduğunu ileri sürdü.

Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum! pic.twitter.com/U8FkWBdFQ4 — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 21, 2026

Özel: Ben size teslim olmamayı vadediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada "Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum!" dedi.