Özel: Ben size teslim olmamayı vadediyorum
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki göstererek "Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum" dedi.
CHP'de mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 2023 yılındaki kurultayın "mutlak butlanla sakatlandığı" görüşüne vararak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise tedbiren göreve iadesine karar verdi. CHP kararın yok hükmünde olduğunu ileri sürdü.
Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 21, 2026
Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum.
Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum! pic.twitter.com/U8FkWBdFQ4
Özel: Ben size teslim olmamayı vadediyorum
CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada "Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum!" dedi.