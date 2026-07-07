Özel: Biz bundan sonraki süreçte yorulmadan, yılmadan mücadele edeceğiz

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Eskişehir’de gerçekleştirdiği Grup Toplantısı sonrası esnafı ziyaret etti. Parti yöneticileri ve vatandaşlarla birlikte Hamamyolu'nda yürüyen Özel, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, "Değerli Eskişehirliler, öncelikle şunu söyleyeyim. Ben 1974 doğumluyum ama 1971’den beri Eskişehirsporluyum. Çünkü babam Eskişehirsporlu. Biz küçükken babama diyorduk ki 'Ya Eskişehirspor nereden çıktı?' Diyordu ki, 'Nereden çıktı? Öğretmen oldum, tayin oldum, gittim. O günden beri ben o şehre o takıma aşık oldum' diyordu Eskişehirspor’a. Buradan emekli öğretmen Talat Hoca’ya bir alkış alayım. İlk kez yapıyorum hayatımda" dedi.

Esnaf ziyaretinin miting havasına döndüğünü söyleyen Özel, "Bir saat önce grup konuşmamızı Eskişehir’de yaptık, bütün Türkiye’ye hitaben. Sonra ‘Hamamyolu’nda yürüyeceğiz’ dedik, sağ olun sizler de eşlik ettiniz. Ama her gören geldi, her gören geldi. Arkadaşların dediği gibi burada da bir miting havası, bir miting ortamı, bir miting kalabalığı yarattınız, hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bazı şehirlerde iktidar olduklarında sorunları nasıl çözeceklerinin sorulduğunu, yurttaşlara bunu anlatmaya çalıştıklarını belirten Özel, "Eskişehir’de bu laf çok kısa. Eskişehir’i nasıl yönetiyorsak Türkiye’yi de öyle yöneteceğiz. Yılmaz Büyükerşen’den ne gördüysek, Ayşe Ünlüce Eskişehir Büyükşehiri nasıl yönetiyorsa, Odunpazarı’nı nasıl yönetiyorsak Türkiye’yi de öyle yöneteceğiz. Eskişehir’in bütün belediye başkanlarımız nasıl bu milletin evlatları olarak kendi evladı gibi evladınızı düşünüyorsa, kendi evi gibi şehre bakıyorsa, şehrin gözünün içine kendi evladının gözünün içine bakar gibi bakıyorsa Türkiye’yi de yönetirken öyle yöneteceğiz" dedi.

"Bu iktidar, adım atmaya mecali kalmamış bir iktidardır"

Daha önce birkaç kez Eskişehir'e geldiğini, burada konuşma yaptığını ancak bu defa kendiliğinden bir kalabalığın toplandığını söyleyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Eskişehir’de Hamamyolu’nda bir bankın üzerinden sizlere sesleniyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Türkiye’yi işgalden kurtarmış, Kurtuluş Savaşı’nı başarmış sonra Cumhuriyet’i kurmuş, bu memlekete seçimi getirmiş, sandığı getirmiş parti olarak Eskişehir’de seçilmiş İl Başkanımız Talat Yalaz’ın sonuna kadar arkasındayız. Ne ilçe yönetimlerini ne illeri ne genel merkezi seçilmemiş, atanmış kimse yönetemez. Buna millet izin vermez. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da biz emeklilerimiz için, çalışanlarımız için, esnafımız için, köylümüz için gayret göstermeye, gençlerin yok olan umutlarını yeniden yeşertmeye, onlara dünyanın başka ülkelerinde değil, kendi memleketlerinde hayal kurdurtmaya, yasaksız bir Türkiye, vizesiz bir Avrupa vaat etmeye devam edeceğiz. Bu iktidar artık yorulmuş, tükenmiş, yaşlanmış, adım atmaya mecali kalmamış bir iktidardır. Biz genç yöneticilerimizle, her yaştan gençlerimizle, bizi biz eden, var eden sizlerle birlikte şunu söylüyoruz: Onlar yolu sonuna geldi, biz daha yolun başındayız. Biz bundan sonraki süreçte yorulmadan, yılmadan mücadele edeceğiz.

"103 yıl önce olduğu gibi CHP, umudun ta kendisidir"

19 Mart tarihinde Türkiye’de bir sivil darbe girişimi oldu. Mevcut Cumhurbaşkanı yargıya verdiği talimatla kendinden sonraki Cumhurbaşkanı’na, mevcut iktidarın başındaki Genel Başkan verdiği talimatla kendinden sonraki iktidar partisine darbeye girişti. 19 Mart’ta Cumhurbaşkanı adayımıza, 21 Mayıs 2026’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine ve seçilmiş Genel Başkanı’na darbe yapmaya kalktılar. Darbeyi denemesi bedavadır, sonucuna millet karar verir. Millet darbeye teslim olmamıştır. Millet atanmışların değil, seçilmişlerin arkasında durmuştur. Milletten aldığımız güçle görevimizin başındayız, seçilmişlerin arkasındayız. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinde verdiğimiz hukuk mücadelesi sonuna kadar, sonuç alana kadar sürecek. Siyasi mücadelemiz sürecek. Birlikte bu sokakları, bulvarları, meydanları dolduran mücadelemiz sürecek. Ama kimse sakın şöyle bir vehme kapılmasın. ‘Acaba bu heyecan biter mi? Vazgeçerler mi? Geriye dönerler mi?’ Millet seçeneksiz değildir, asla umutsuz değildir. Bu parti 103 yıl önce olduğu gibi bugün de umudun ta kendisidir. Eninde sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün idealleri 103 yıl sonra tekrar iktidar olacaktır. Bundan sonra mücadelemiz sürecek ancak hiçbir yol bırakmazlarsa asla geri dönmeyecektir. Bu yolun sonu iktidardır, iktidardır. İktidara kadar bu yolda benimle birlikte yürümeye var mısınız? Biz bu yolda Eskişehir’deki tüm belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, ilçe ve il başkanlarımızla birlikte kol kola, omuz omuza, kararlılıkla yürüyoruz. Bu yolun sonu gençlerin, ev hanımlarının, emekçilerin, emeklilerin, esnafların ve çiftçilerin iktidara geldikleri, yüzlerinin güldüğü ve yarınlarına umutla baktıkları günlerdir. O güne kadar yürümeye devam edecek miyiz? Çağrıldığınız her zaman, çağrıldığınız yere gidecek misiniz? İktidar yürüyüşünü verecek misiniz? Ben size inanıyorum, size güveniyorum. Yolunuz açık olsun, yolunuz açık olsun. Yürüyelim arkadaşlar."

Konuşmasının ardından babaannesini kaybeden küçük Aliyar’ı yanına alarak duyuru yapan Özel, "Biz 19 Mart’tan beri 116 tane miting yaptık. Mitinglerin ortak özelliği şu. Bir kişinin cüzdanı çalınmadı, iki kişi birbiriyle kavga etmedi. Böyle güzel insanlarla birlikteyiz" dedi.