Özel, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin nöbetini ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, perşembe günü Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin nöbetini ziyaret edecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın (19 Şubat) Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenlerinin 1261. Nöbetine destek ziyareti gerçekleştirecek.
Akademisyenler, Boğaziçi Üniversitesi'nin özerkliği ve özgünlüğünün yok edilmesine karşı başlattığı eylemlerini 1260 gündür devam ettiriyor.
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, her iş günü Rektörlük binasına sırtlarını dönerek gerçekleştirdikleri nöbet eylemine zaman zaman sendikalar ve muhalefet partileri de destek veriyor.