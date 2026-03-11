Özel: Bu gerçekten taşınabilecek en büyük onur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balkan Rumeli Dernekleri'nin iftar programına katıldı.

Özel iftardan önce yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Rumeli ve Balkan derneklerimizin kıymetli başkanları ve üyeleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hemşerileri, değerli akrabalarım; bugün bu iftar sofrasında sizlerle buluşmaktan, aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Bugün bize ev sahipliği yapan Eyüpsultan Belediye Başkanımıza, belediye meclis üyelerimize ve bu organizasyonlarda Cumhuriyet Halk Partisi ile sizlerin örgütlü olduğunuz dernekler arasında büyük bir gayret gösteren, biraz önce de dinlediğimiz İl Başkan Yardımcımız Soner Bey’e ve Rumeli Balkan Komitesi’ne çok teşekkür ediyorum.

Biraz önce tabii zaman dar, trafikten dolayı ancak gelebildik. Akşam da saat 19.30’da Pendik’te, bir saat kadar bir yol gittikten sonra birinci bölge mitingimizi, bu akşamki eylemimizi yapacağız. Onun için konuşmalar iftar öncesine planlandı. İftardan sonra da hızlı bir şekilde eylem alanına, miting alanına geçeceğiz.

"Bu gerçekten taşınabilecek en büyük onur"

Bugün burada anneannesi Selanikli, babaannesi Kırçuvalı, dedesi Üsküplü bir evladınız olarak; Balkanların, Rumeli’nin dokusunu ruhunda hisseden bir kardeşiniz olarak bulunuyorum. Biraz önce değerli başkanım hemen yan masada dedi ki: 'Nihayet Cumhuriyet Halk Partisi’nde Atatürk’ten sonra ilk kez bir Balkan Türkü var' dedi. 'Bundan çok memnunuz' dedi. Bu gerçekten taşınabilecek en büyük onur, en büyük yük.

"Atatürk doğduğu topraklardan bu topraklara geldi, işgale engel olmak için büyük bir mücadele verdi"

Sonuçta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, oradan doğduğu topraklardan bu topraklara geldi ve bu ülke için hem dünya coğrafyasının çeşitli bölgelerinde Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde gerilemeyi durdurmak için, işgale engel olmak için büyük bir mücadele verdi. O, Çanakkale’yi geçilmez kıldı. Ama daha sonra ülkeyi yönetenlerin bir zafiyeti, oradaki bir tek adamın yol vermesiyle “geçilmez” denilen Çanakkale işgal donanmaları tarafından geçildi. İstanbul’a gelindi, İstanbul işgal edildi. Ve orada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bir görev düştü. Ya pek çoğu gibi sesini çıkarmayacaktı, işgale teslim olanlarla birlikte ordudaki mevcut yerini koruyacaktı; ya da işgale karşı direnmeyi, 'direnme' diyenlere karşı söz dinlememeyi, yaratılışından gelen bağımsızlık ve vatan sevgisiyle, vatan için gerekirse ölmeyi göze alarak Anadolu’ya geçecekti. Öyle yaptı. Anadolu’ya geçti. Önce “Kurtuluş örgüt” dedi. Daha sonra Kurtuluş Savaşı’nı kazandı, kuruluşu gerçekleştirdi. Ve kendisine sordular. Dediler ki: 'Evet, kazandınız, ülkeyi kurtardınız. Şimdi saraydan padişahlığa devam mı? Yoksa İngiliz tipi krallık mı? Amerikan tipi başkanlık mı?' Gazi Mustafa Kemal Atatürk, doğduğu yer itibarıyla aldığı eğitim ile sürekli yükselen demokrasi fikrini; tek adamlar yerine yönetimin halkın seçtikleri, halkın güvendikleri, halkın yetkilendirdikleri tarafından belli bir süre için, denetim altında ve hesap verebilir bir şekilde yürütülmesinin ülkeleri felaketten kurtardığını; kuvvetler ayrılığının kalkınma getirdiğini; hukukun üstünlüğünün medeniyet olduğunu ve özellikle anayasaya bağlılığın başta can ve mal güvenliği olmak üzere bir ülkenin, devletin, milletin birliğinin en önemli teminatı olduğunu biliyordu. Onun için kurduğu Meclis’e güvendi. O Meclis’in yaptığı anayasanın daha iyisinin yapılmasını istedi. Anayasa çerçevesinde millet Meclis’e, Meclis ona ne görev verdiyse onu yaptı.

"Burada din savaşları yoksa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseridir"

İşte bugün içinde bulunduğumuz coğrafyada, bugün bu ülkede yaşayanlar birbirini mezhebinden dolayı kesmiyorsa; burada din savaşları yoksa; burada her türlü küstahlığa rağmen birileri gelip de Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenlere, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı küstah sözlerle ve birtakım niyetlerle işgale kalkışamıyorsa; bir ülkeyi kimin yöneteceğine karar veren emperyalistler Türkiye’nin üzerinde başka coğrafyalarda olduğu gibi işgal ve kendince yönetim anlayışlarını belirleme heveslerine girmiyorsa; bunların hepsi 100 yıl önce anayasayı bilen, anayasal devletin güçlü olacağını bilen, hukukun üstünlüğüne inanan, kişisel ilişkilere değil güçlü kurumlara ve güçlü kurallara inanan, tarihin gördüğü en ileri görüşlü ve en cesur devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseridir. Ya da kökleri Rumeli’de olan benim gibi dedesi Abdullah Ağa olan Özgür Özel ile dedesi İsmet Paşa olan Gülsüm Bilgehan yan yana oturup milletvekilliği yapıyorsa bu Cumhuriyet’in ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseridir. Fırsat eşitliği. Sivas’ın Zara’sından gelen Özgür Çelik ile Manisalı Özgür Özel hep beraber bu ülkenin geleceği için dava arkadaşları Ekrem İmamoğlu için birlikte mücadele verip bu ülkeye bir kez daha demokrasi getirme ümitleri taşıyorsa bunun hepsi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne olan borcumuzdur.

"Balkanlar'dan Anadolu’ya akan o büyük dalgalar Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş harcının çimentosunu oluşturmuşlardır"

Her karış toprağı tarih fısıldayan, her taşında atalarımızın emeği ve hatırası saklı bir diyarın temsilcileriyiz biz. Bizim için Rumeli ve Balkan demek sadece coğrafya adı değildir. Rumeli bizim genzimizi yakan sıla hasretimizin adıdır. Balkanlardan Anadolu’ya gelen kardeşlerimiz göçmen değil, bu milletin, bu ülkenin esas kurucu unsurlarıdır. Biraz önce Soner Bey’in hatırlattığı gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk her seferinde bizleri muhacir diye küçümseyenlere şöyle cevap vermiştir: 'Muhacir diye küçümsenenler, tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar, yani düşmanla sonuna kadar dövüşenlerdir. Düşman karşısında kaçmak, çekilmek nedir bilmeyenlerdir. Muhacirler kaybedilmiş ülkelerimizin milli hatıralarıdır.' Yüzyıldan itibaren Balkanlardan Anadolu’ya akan o büyük dalgalar Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş harcını, hatta kuruluş harcının çimentosunu oluşturmuşlardır. Rumeli ve Balkan insanı beraberinde sadece anılarını değil; çalışkanlığı, dürüstlüğü, eğilmeyen hürriyet iradesini getirmiştir.

"Rumeli kültürü; dayanışmadır, kardeşliktir, birliktir"

Rumeli’nin acıları, sürgünleri, göçleri bizim ortak tarihimizin bir parçasıdır. O acıları unutmak mümkün değildir. Ama o acılar bugün bizi birbirimize daha kuvvetli şekilde kenetleyen ortak bağlarımızdır. Rumeli kültürü dayanışmadır, kardeşliktir, birliktir. Zor zamanlarda birbirine sahip çıkanların kültürüdür. Bugün Rumeli ve Balkan hemşerilerimiz Türkiye için gösterdikleri dayanışma ile gelecek için hepimize umut vermektedir. Balkanlar ile olan tarihi bağlarımızı yaşatmak, o topraklarda olan kardeşlerimizle gönül köprümüzü sağlam tutmak her birimizin görevidir.

"Siyaset yapan bütün akrabalarımızın birbirine sahip çıkma, ülkesine sahip çıkma sorumluluğu vardır"

Bizim siyasetimiz her zaman insanı ve bu sarsılmaz bağları merkeze almaya devam edecektir. Bundan sonra da yürüdüğümüz yolda dayanışmayla hep birlikte yürüyeceğiz. Ve şunu ifade etmek isterim: Gerek Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapan, gerek başka partilerde siyaset yapan bütün akrabalarımızın birbirine sahip çıkma, ülkesine sahip çıkma sorumluluğu vardır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak özellikle son yerel seçimlerde, biraz önce Soner Bey’in Eyüpsultan’dan verdiği örnek gibi, mümkün olan bütün ilçelerimizde akrabalarımızın toplumdaki kabullerini ve kanaat önderi olma durumlarını da gözeterek onlara alan açmaya çalıştık. Şüphesiz gönüllerdeki kadar olmadı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi’nin gönlünde bu partide siyaset yapmak isteyen, bu partiyle birlikte bir noktalara gelmek isteyen tüm akrabalarımıza her zamankinden daha fazla bundan sonra da yer vardır, yer olacaktır. Özellikle biz birbirimizi biliyoruz, tanıyoruz, güveniyoruz. Bayrampaşa’da büyük bir üzüntü, büyük bir travma yaşadık. Bayrampaşa’da yaşanan travmayı doğru yerden okumak lazım. Bizden, sizden, akrabalıklarımızdan ve akrabalarından güç alıp belli belirlemeleri kendine göre yapan; sonra da hepimizi kahreden bir tasarrufta bulunan kötü bir örnek, bir haksızlık, bir ihanet asla genele şamil olamaz. Biz biriz, beraberiz. Bugün gözümüze bakamayanlar burada yok ama biz hep birlikteyiz.

"Rumeli kültürü dayanışmadır, kardeşliktir, birliktir; zor zamanda birbirine sahip çıkmaktır"

Bu akrabalığımızdan güç alıp da bunu kendisine bir güce devşirip sonra bunu başka bir siyasi odakla pazarlık meselesi yapmak bize dair bir mevzu değildir. O kişinin kendi kişiliği ile ilgilidir. Ama bizim bildiğimiz bir şey vardır: O da bu salonda birer ikişer temsilcisine ağırlayabildiğimiz yüz binler, milyonlar en yüce gönüllü, en çalışkan, en temiz, birbirine en bağlı ve en güvenilir insanlardır. İtimadım akrabalarıma sonsuzdur. Sonsuza kadar sürecektir. Pirincin içindeki beyaz taş çok can yakar. Ama onu ayırırsın, ondan sonra yoluna bakarsın. Bizim açımızdan da yaklaşım bundan ibarettir. Rumeli kültürü dayanışmadır, kardeşliktir, birliktir; zor zamanda birbirine sahip çıkmaktır.

Ekrem İmamoğlu: Balkan Türklerini, Trabzonluları ne kadar akrabam olarak biliyorsam ben de en az o kadar akraba biliyorum

Bugün Silivri’de yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, B40 Balkan Şehirleri Ağı’nın temelini attığı süreçte bu fikri bana ilettiğinde ona dedim ki: 'Dünyanın herhangi bir yerinde yapacağın bir faaliyetin bu ülkeye mutlaka faydası vardır ama Balkanlarda atacağın bir adım bize on adım olarak gelir. Yapacağın bir iyilik müthiş bir gönül birlikteliği olarak yansır.' Geçtiğimiz günlerde bu program planlanırken kendisini ziyaret etmiştim. Dedim ki: 'Başkanım, keşke bu iftarda beraber olabilseydik. İnşallah seneye Ramazan’da birlikte oluruz.' Bana söylediği şu: 'Sen hep akrabam, akrabam dersin. İnan Balkan Türklerini, Trabzonluları ne kadar akrabam olarak biliyorsam ben de en az o kadar akraba biliyorum. Hepsine selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum.'

"Bu birlikteliğimiz ne bir günlüktür ne dönemliktir"

İnşallah en güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Bu Ramazan ayında paylaşmanın, kucaklaşmanın ayında Rumeli insanının yüreğinin 365 gün bir iftar sofrası gibi herkese açık olduğunu; onların kapısından giren kimsenin asla yabancı hissetmediğini; bu güzel ayda sofralarımızda bir araya gelerek hem geçmişimizi hem ortak değerlerimizi paylaşıp geleceğe doğru umudu büyüttüğümüzü bir kez daha buradan idrak ettik. Bu birlikteliğimiz ne bir günlüktür ne dönemliktir. Ömürlerimiz boyunca sürecek bir gönül bağı olacaktır. Ramazan ayının bereketiyle tutulan oruçların kabul görmesini, edilen duaların Allah katında kabul görmesini, varsa günahlarımızın affedilmesini niyaz ederiz. Soframızın bereketi de Cumhuriyetimizin ışığı da daim olsun. Şimdiden yaklaşan Kadir Gecenizi kutluyorum. Mübarek olsun. Bayrama sağlıkla ulaşmayı ümit ediyorum. Şimdiden bayramınız kutlu olsun. Derneklerimizde hiç şüphesiz bayramı birlikte yaşayacaksınız. O derneklerin çok değerli yöneticileri olarak her birinizden tüm akrabalarıma benden selam olsun.

"Bir soydaşımızın, bir kardeşimizin tutulacak eli havada ve açıkta kalırsa bu hepimizin ayıbıdır"

Eğer bir akrabamızın, bir soydaşımızın, bir kardeşimizin tutulacak eli havada ve açıkta kalırsa bu hepimizin ayıbıdır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı olarak hepiniz adına ve hepimiz adına bir görevi üstlenmiş durumdayım. Bu noktada bize düşen ne olursa, gerek Soner Bey, gerek ilçe başkanlarımız, gerek belediye başkanlarımız aracılığıyla bunda üzerimize düşeni yapmak bizim size karşı en önemli vazifemizdir. Bu konuyu da, bütün akrabalarımızı size emanet ediyorum."