Özel: Bu şartname ile sattıklarında her birine 6-7 kat zam gelecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebiyle başlattığı Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingleri kapsamında Büyükada Atatürk Meydanı'nda düzenlenen 88'inci mitinge katıldı. "Denizin ortasında parlayan Cumhuriyetin yıldızına geldik" diye sözlerine başlayan Özel, Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat'ın rekor oyla seçildiğini belirtti.

Özel, şunları kaydetti:

"Bakıyorum neler oluyor adada diye. Adalar'da biri hariç tüm okullarımıza ücretsiz su sebillerini koydu. Yani artık zenginin çocuğunun tatilde, teneffüste, koşup kana kana iyi su içtiği, yoksulun çocuğunun tuvalet çeşmesine ağzını dayadığı dönem bitti. Cumhuriyet Halk Partisi var, hiç olmazsa okul suyunda eşitlik var. Öğrenciler için ücretsiz okul servisi var, pazara gidenler için ücretsiz pazar servisi var. İBB Halk Ekmek, yıllar sonra artık adada da var. Meclis toplantıları her ay farklı bir adada yapılıyor. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi açıldı. Önümüzdeki dönem, inşallah ileride ama bu dönem bitmeden adadaki acil hastanın sevki için de bir helikopter hizmetini hayata geçirmek istiyoruz.

Ekrem Başkan'ın desteğiyle, benim de çok istediğim Adalar'a yakışır bir belediye hizmet binasının inşaatı hızla sürüyor. Buranın imkanlarıyla çalışılırken, bir yandan da İstanbul Büyükşehir'in sosyal destek amaçlı destekleri sürüyor. 333 öğrencimize eğitim desteği veriyoruz. Genç üniversiteli bursundan 158 öğrenci yararlanıyor. 297 milyon TL'lik altyapı yatırımı yaptı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ekrem Başkan'ın yokluğunda Nuri Aslan, Adalar İlçe Örgütümüze ve burada görüşü ne olursa olsun Adalar İttifakı'ndan olan, demokrat olan, birlik ve beraberlikten yana olan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevgisinde birleşen Adalar İttifakı'na teşekkür ediyoruz. Türk'le Kürt'ün, Alevi'yle Sünni'nin birlikte yaşadığı, her dinden insanın birbirine saygı göstererek varolduğu, İstanbul'un en misafirperver insanlarını bir araya getiren bu güzel coğrafyaya teşekkür ediyorum.

"59 TL'ye geçilmekte olan Boğaz Köprüsü'nden 300 TL'ye geçmek istemiyorsanız karşı çıkın"

Öyle bir noktaya geliyoruz ki, en önemli varlıklarımızdan bir tanesi, yani birinci köprü ve ikinci köprü ve yedi tane otoyolu satmaya kalkıyorlar. Hem de nasıl satmak. Bu satacağız dediklerinin yıllık geliri 600 milyon dolar. Yüzde 98 kar, yüzde iki sadece bakım, onarım masrafı. 600 milyon dolarlık yeri, 3 milyar TL hemen almak için 25 yıllık gelirini bırakıyorlar. Öyle bir iş ki, bakın birinci yılı zaten normal alacaksın, ikinci yılı gelecek sene alacaksın, iktidarın bitecek. Sonraki üç yılın parasıyla CHP iktidarında kazanılacak peşin vermek karşılığında, yani şunu söylemek istiyorum, köprüleri özelleştirmese bu senenin ve gelecek senenin parası zaten bu hükümette. Onun üstüne 3 yıllık parayı daha veren olursa, varsın 25 yıl bu gelirler başkasının olsun diyor AK Parti. Bu kadar büyük kötülüğü bozguna uğramış işgal ordusu yapmaz bir memlekete. Kaçarken yapmaz, giderken yapmaz. Bir memleketin altın yumurtlayan tavuğu, iki yumurta evvel almak için ellere satılmaz. Yapılan belli. Bunca yılın sonunda ekonomi çöktü, seçim ekonomisine para lazım. 3 milyar gibi bir kaynak için memleketin 25 yıllık muhteşem bir gelirini peşkeş çekmek istiyorlar. Erdoğan, bunları 2012 yılında da satmaya kalkmıştı, büyük itirazlar olmuştu, bu köprülere ve otoyollara 5,5 milyon dolar teklif edilmişti. Erdoğan, 'Yediden aşağıya olursa satmak vatan hainliğidir' demişti. Şimdi vatan hainliğini ikiye katlıyor. Köprülerin ve otoyolların satılacağından haberdar olanların oranı yüzde 40. Ama yüzde 40'ın yüzde 90'ı karşı. Bunu bütün örgütümüze emanet ediyorum. Bunu duymayan kalmasın. Erdoğan geleceğimizi satıyor, engelleyin, engelleyin, engelleyin. Bunun için İstanbul örgütümüz herkese duyurana kadar etkili bir kampanya yapacak. 81 ilde bu kampanyayı yapacağız. 59 TL'ye geçilmekte olan Boğaz Köprüsü'nden 300 TL'ye geçmek istemiyorsanız karşı çıkın.

"5 emekli bir araya gelse yoksulluktan kurtulamıyor"

En düşük emekli maaşı 20 bin TL, asgari ücret 28 bin TL, çiftçilerin ortalama geliri 19 bin 700 TL. Bugün açlık sınırı 31 bin TL, yoksulluk sınırı 102 bin TL. 5 emekli bir araya gelse, birisi yoksulluktan kurtulamıyor. İlk kez asgari ücret, ilan edildiği gün açlık sınırının altındaydı, bugün 3 bin TL altına düştü. Öyle bir düzenle karşı karşıyayız ki, TÜİK'e göre enflasyon yüzde 30,65 oldu. Aralık ayında zamları durdurdular, enflasyonu çok düşük çıkardılar. Emekliye verilecek maaştan yüzde dört çaldılar, devlet memurlarının cebinden yüzde dört çaldılar. Ocak gelince zamları yaptılar, TÜİK'e göre bile Ocak ayı enflasyonu yüzde 4,8 oldu. Yüzde 4,8, 100 ülkenin yıllık enflasyonundan fazla. Dünya, enflasyonu yendi. Dünyada enflasyon diye bir dert kalmadı. Millet, yüzde iki enflasyonu dert ediyor. AB'nin enflasyon ortalaması yüzde iki. Avrupa'da enflasyon birincisiyiz, dünyada gıda enflasyonunda dünya üçüncüsüyüz, savaşan ülkelerden, perişan olmuş ülkelerden yüksek enflasyonumuz var.

Onun için Türkiye kötü yönetilmektedir. Türkiye'de beceriksiz, basiretsiz, enerjisi kalmamış, yönetme yeteneği bitmiş bir iktidar vardır. 31 Mart'ta nasıl dinamik kadrolarımızla, kadınlarla, gençlerle karşınıza çıkıp, siz yetkiyi verip 1 yılın sonunda yüzde 60 memnuniyet oranına eriştiysek, bu yürüyüşümüzün iktidar yürüyüşü olduğunu gören, bizi yenmeye gücü yetmeyen... Kendi kadın kollarına, gençlik kollarına, ilçe başkanına güvenmeyen Erdoğan, iktidarda kalabilmek için yargı kollarına güvenmektedir. Yargı kollarına güvenmek darbeciliktir. Biz girdiğimiz ilk seçimi kazandık, sen de ilk kez bir yenilgi aldın. Biz kaybettiğimiz 47 yıl boyunca millete bir şey demedik, darbeye kalkışmadık ama bir seçim kaybettiniz mızıkçılığa başladınız. Şimdi de çıkmış, CHP'ye her yönüyle saldırıp seçimi hukuk darbesiyle kazanmaya çalışıyorsunuz. Ben şunu söyleyeyim, İstanbul'daki yalanlarla, parayla, panoyla, Hatay'daki brandayla değil örgütle ve yürekle siyaset olur.

Erdoğan'a bugüne kadar İstanbul'un 37 ilçesinden seslendim, 87 eylemde İstanbul'da ve Anadolu'da seslendim. Bir kez daha sesleniyorum, korkma cesaretin varsa çık karşımıza. İster sen, ister damadın, ister bakanın, ister evladın. Bizim adayımız belli, Ekrem İmamoğlu, çık karşımıza yarışalım. Bugün Silivri'ye gittim, sahip çıktığınız Cumhurbaşkanımızı gördüm. Onunla bütün konuları değerlendirdik. Ne kadar zulüm görsek de ne kadar baskı görsek de, ona en zor gören ailesiyle, evlatlarıyla, akrabalarıyla uğraşılsa da karşımda Türkiye'nin yarınlarını, bu milletin emeklisini, işçisini, çiftçisini düşünen, esnafını, iş insanını düşünen, gençlerini ve kadınlarını düşünen ve iktidara dimdik yürüyen birisini gördüm."