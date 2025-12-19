Özel: Bu ülkede kimseyi bir avuç insanın hesabına terk etmeyeceğiz
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne'de düzenlenecek mitinge vatandaşları "Bu ülkede kimseyi bir avuç insanın hesabına terk etmeyeceğiz" sözleriyle davet etti.
CHP'nin yarın Edirne, Saraçlar Caddesi'nde 13.30'da düzenleyecekleri mitinge yurttaşları davet eden Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoksulluğu yönetmeyeceğiz, yoksulluğu yok edeceğiz. Güvencesizliğe, haksızlığa, eşitsizliğe son vereceğiz. Bu ülkede kimseyi bir avuç insanın hesabına terk etmeyeceğiz. 76’ncı eylemimizde, Edirne’den iktidar yürüyüşümüzü büyütüyoruz." ifadelerini kullandı.