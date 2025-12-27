Özel: Bundan sonra bu kadar yüksek ses evde istemiyoruz

İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ile iç mimar Berfin Gümüşboğa, Kaya Termal Otel’de düzenlenen törenle dünya evine girdi. Çiftin nikâhını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kıyarken; nikâh şahitliğini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Ali Mahir Başarır, Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın yaptı.

Törende ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Ulaş Karasu ve Gökan Zeybek, CHP Parti Meclisi Üyesileri; Deniz Yücel, Ednan Arslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de nikâh şahidi olarak yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kıydığı nikâhta, CHP Genel Başkanı Özgür Özel nikâh cüzdanını geline teslim etti. Törende konuşan Özel, “Türkiye'nin en büyük ailesi Cumhuriyet Halk Partisi ailesi adına hepimizi saygıyla selamlıyoruz. Daha önce de birkaç kez olduğu gibi belediye başkanlarımızın evlendiği nikâhlarda şahitlik yaptım. Bugün de hepiniz adına bu görevi Cumhuriyet Halk Partisi ailesinden ve Erman'la Berfin'in arkadaşlarından bizler hepiniz adına bu görevi yaptık” dedi.

Çifte mutluluklar dileyen Özel, “Ben Berfin'i bugün tanıdım ama herhalde siz de bu görüşüme katılacaksınız. Birbirlerine çok yakışmışlar. Bu gece başlayan, resmiyet kazanan bu birlikler bir ömür boyu sürecek. Biz oldukça kuvvetli bir ekip olarak buna şahidiz. İkisine de şahidiz. Bundan sonra onların alacakları güzel kararlarla biz onlardan mutlu haberler bekleriz. Nice mutlu günlerini paylaşmayı bekleriz. Şu andan itibaren artık elimdeki nikâh cüzdanı, sizlerin ömür boyu onları bir arada tutacakları, birlikte taşıyacakları cüzdan. İlk olarak ben bunu Berfin'e emanet ediyorum. Berfin'i Erman'a, Erman'ı da Berfin'e emanet ediyorum” diye konuştu.

"Bundan sonra bu kadar yüksek ses evde istemiyoruz"

İzmir’de CHP’nin 29 belediye başkanı olduğunu hatırlatan Özel, “İzmir'de bir tanesi dikkat çeken en gençleri ve en yakışıklılarından biri olmak üzere 29 belediye başkanımız var. Birbirinden yakışıklı, birbirinden güzel, birbirinden çalışkan, birbirinden iyi niyetli. Zaman zaman güçlüklerimiz oluyor ama onlar İzmir'e gözleri gibi bakıyorlar. Bu güzel kente gözleri gibi bakıyorlar. Bundan sonra da yaptıkları görevlerde olduğu gibi evde de birbirlerine, yuvalarına sahip çıkacaklarına yürekten inanıyoruz. Ve biraz önce gerçekten herhalde şahitlik ettiği nikâhlar içinde en yüksek ses tonuyla iki defa evet duyduk. Bundan sonra bu kadar yüksek ses evde istemiyoruz. Evde birbirinize karşı bu son ses yükseltişiniz olsun. Hepinize hepimiz adına sizleri sevgiyle, saygıyla kucaklıyoruz. Birbirinize emanetsiniz” şeklinde konuştu.

