Özel: Bunu defalarca teklif ettiler, çok kirli bir teklif bu!

Mutlak butlan kararı sonrasında istinaf mahkemesinin yeniden görev verdiği Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatının başvurusu sonucunda CHP Genel Merkezi’nden ayrılarak, çalışmalarını TBMM’de sürdürmeye başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, T24'ten Hasan Cemal ve Gökçer Tahincioğlu'na konuştu.

“Yüzde 60’la kazanırız”

Baskın seçim iddialarına ilişkin Özel "Butlanla parti içinde sonuna kadar mücadele edeceğiz ama baskın seçim ihtimalinden de kimse endişe etmesin. Cumhurbaşkanı adayımızı gösterir yüzde 60 oyla seçiliriz. O şartlar altında da CHP’nin listesine müdahale olursa… Benim en büyük itirazım şu, şu an CHP’yi kapattı Saray. Nasıl kapattı? Resmen CHP’yi kimin yöneteceğine delegeler değil de sarayın atadığı hakim karar veriyorsa CHP kapanmıştır. Biz CHP’yi yeniden açma mücadelesi veriyoruz. Yeniden açılış, kurultayda Divan Başkanı’nın sonuçları ilan ettiği andır. O an açılmış olur. Şu an ara dönemdeyiz. Atanmış CHP, seçilmiş CHP. Sandığı getirmek için, yeni bir kuruluş mücadelesi başlattık." dedi.

"Bunu defalarca teklif ettiler, çok kirli bir teklif bu!"

"İmamoğlu ve ekibini tasfiye etmeniz halinde bunların yaşanmayacağı, size yönelik itirazın olmadığı yönünde. Böyle bir teklif gerçekten geldi mi?" sorusuna Özel şu yanıtı verdi:

Bu süre zarfında bunu duymadım ama görüşürsek bunu söyleyeceğini söyleyenler var. Ama kurultaydan sonra doğrudan Kemal bey değil, bugün yanında duran ve dün partinin önünde görülen arkadaşlar bana bunu defalarca teklif ettiler. Hatta elimizde bu kadar delege gücü var, kemik delege var, İmamoğlu’nun ekibini tasfiye edelim, biz yürüyelim dediler.

Ben de aklım erdiğimden beri, 10 yaşımdan beri yola çıktığım kimseyi, inandığım kimseyi, hiçbir arkadaşımı satmadım. Çocukluk arkadaşımdan da bakabilirsiniz. Sözümden dönmek ve arkadaşımı satmak, bunları hiç yapmadım. Dilimde tüy bitti, onlara söyledim. Şimdi de söylerlerse, “arınmak, marınmak”. Ekrem İmamoğlu’na hırsız, casus demek, bütün iftiraları kabul etmek demek. Desinler ki Ekrem beyi geçelim, Bayrampaşa, Avcılar belediye başkanlarını bırakalım. O çocuklar ne yaptı. Bayrampaşa Belediye Başkanı, Bursa Belediye Başkanı kaç kez AKP’ye geçselerdi içeride değillerdi. Şimdi bu arkadaşları partiden atacağız niye, partiyi satmadıkları için. Desinler ki Ekrem bey istisna, diğerlerini atalım, yine olmaz. Partiyi satmadıkları için adam mı atılır? Aydın’ın yaptığını yapmayanları nasıl atarsın? Aydın kendini AKP’ye atmış, diğerleri atmamış, biz partiden atacağız. Çok kirli bir teklif bu.