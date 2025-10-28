Özel: CHP iktidarında gençlere bu 2 sözü veriyoruz

Elmadağ Belediyesi’nin toplu açılış ve temel atma töreni, bugün Elmadağ Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın katıldı.

Törene katılan CHP’liler arasında ayrıca; CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Gülşah Deniz Atalar, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Ankara Milletvekili Adnan Beker yer aldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Elmadağ Belediyesi’nin faaliyetlerinin de yer aldığı açılış tanıtım filmi izletildi. Film izletilirken çevredeki bir apartmandan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek’in fotoğrafının yer aldığı “unutmayacağız” yazan pankart açıldı.

Açılışta sırasıyla Elmadağ Belediye Başkanı Aşkın, ABB Başkanı Yavaş ve CHP Lideri Özel konuştu.

Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Arkadaşlar yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' dediği akşamı, geceyi birlikte karşılamak, yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan Elmadağlılarla birlikte olmak için bugün aldığımız bu davete büyük memnuniyetle icabet ettik. Elmadağ'ın benim açımdan şöyle bir anlamı var. Adem Barış Başkan, bu ilçede 3 dönem ilçe başkanlığı yaptı. Grup Başkanvekili olduğum sırada, grup toplantılarına geldikçe bize de uğrardı. Elmadağ'ı alacağız diye bana hep söylerdi. 2019'da aday oldu ve uzun yıllar sadece Çankaya ve Yenimahalle Belediyelerimiz varken, 2019'da Büyükşehir Belediyesi sevincinin yanında bize Elmadağ gibi bir ilçenin de kazanılmasının sevincini yaşattı. Sonra yanıma ilçe başkanımızla birlikte büyük bir gururla Elmadağ'ı kazanmanın gururuyla geldiğinde şaka takılmıştım ona: Çankaya ile Yenimahalle yıllarca uğraştı bir Elmadağ'ı getirdi, inşallah sen gelecek seçimlerde çok daha fazlasını getireceksin dedim. Sağ olsun 13 belediyeyi peşinden getirdi.

"Temeli atılan eserlerin açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz"

Ayağı uğurlu olmak ayrı bir şey ama niyetin halis olması başka bir şey. Köylerimiz doğalgaza kavuşmuş. Emekliler Lokalleri, her yıl 500'ün üzerinde üniversite öğrencisine burs, ortaöğretim öğrencilerine kredi yardımı gibi onun saymaya süresinin yetmediği çalışmaları var. Bu örnekler Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin nasıl insana dokunan bir belediyecilik olduğunu gösteriyor. Mansur Başkanıma, Adem Barış Başkanıma da, Çankaya ve Yenimahalle'nin değerli belediye başkanlarına, burada bize eşlik eden Mamak ve Kahramankazan belediye başkanlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Bugün burada açılışı yapanların her bir tanesi, övüne övüne bitiremediğimiz, gerçek anlamda sosyal demokrat belediyeciliğe, halkçı belediyeciliğe, dertten anlayan belediyecilik anlayışına uygun eserler. Elmadağ Belediyesi'nin şehrin turizmini canlandıracak bir otel çalışması yapmasını, sanayi bölgesine ilişkin ve mezarlıklar hizmet binasına ilişkin temel atmaları önemsiyoruz. Ümit ediyorum bir başka ülkemiz için anlamlı bir günde bu temeli atılan eserlerin açılışını da hep birlikte gerçekleştireceğiz.

"781'inci kreşimizi açıyoruz"

Malum son yerel seçimlerde partimizi 47 yıl sonra birinci parti yaptık. Belediyelerdeki hizmetlerle, milletimizle omuz omuza yürüttüğümüz siyasetle inşallah hep birlikte iktidara doğru yürüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, Elmadağ Belediyesi'ni kazandığında da söylemiştik. Kazanan biziz ama kaybeden yok, bütün Elmadağ kazandı diye. Ankara'nın 42 ilin doğuya açılan kapısı Elmadağ'dan Ankara'ya güneşi doğurmayı hep birlikte başardınız. Şimdi, biz hep beraber yapılan güzel hizmetlerle Türkiye'ye de güneşi Elmadağ'dan, Ankara'dan doğurmayı hedefliyoruz. Bugün burada açılışı yapılanlar arasında bir tane de kreş var. Bu açılacak kreş, Türkiye'de açtığımız 781'inci kreş. Ben Yerel Yönetimler Başkanlığımıza bin kreş ve 100 öğrenci yurdu hedefi koymuştum. 781'inci kreşle dönem tamamlanmadan hedeflerimizin yüzde 78'ine ulaştığımız, yarın Şişli'de açacağım Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu ile de 77'nci öğrenci yurdumuzu açarak o hedefin de yüzde 77'sinde olduğumuzu büyük memnuniyetle takip ediyorum.

Kent lokantası sayımız 153'e çıktı. Cumhur İttifakından devraldığımız belediyelerde sosyal yardımları 4 ila 5 kat oranında artırdık. Yani bir dönem CHP gelirse sosyal yardımlar kesilecek diyenler, başta Mansur Yavaş'ın, 'Açın, yoksulun, soğukta kalmış olanın, kasaba borcundan önünden geçemeyenin, esnafa borcu olanın, kiminin veresiye defterini kapatarak, kimine et yardımıyla, kimine verdiği sosyal yardım kartlarına özel, amaca yönelik para yüklemeleriyle, pandemi döneminde vatandaşın borcu olan veresiye defterlerinin kapatılmasıyla, zor durumda olan esnafa sahip çıkmasıyla 'Türkiye'de CHP gelirse sosyal yardım kesilir'in tamamen bir iftira olduğunu gösterdi. Bu konuda başkanlarımızın emekleri çok çok önemli.

"CHP iktidarında yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa sözü veriyoruz"

Partimize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhur İttifakı dışında kim varsa herkese büyük haksızlıklar yapıldı. Sanki bu ülkeye hizmeti bir tek onlar yaparmış, sanki bu ülkeyi onlar severmiş, onlar olmadan olmazmış gibi... Yakasındaki altı okun her birini gururla taşıyan, CHP'nin bütün değerlerine sıkı sıkıya bağlı olanlar gibi, partinin genel başkanı olarak şunu açıkça ifade etmeliyim ki, Geçen seçim bir ara 'Bunlara oy vermeyin, vatanı böldürecekler, ezanı dindirecekler, bayrağı indirecekler' gibi iftiralarla uğraştık. Son günlerde bu konularda onlar neler yapıyor, hep birlikte görüyoruz ama şimdi de CHP'ye her karayı çaldılar, olmadı, tutmadı. Şimdi yok casusluk, yok ajanlık gibi şeyler söylemeye çalışıyorlar. Buradan partinin genel başkanı olarak, Elmadağ'ın güzel insanlarının gözüne bakarak şunu söylemek isterim ki, 1 Mart tezkeresinde Amerikan postalı buraya gelirken buna karşı çıkan rahmetli Baykal'ın partisinden, Kıbrıs fatihi, yedi cihan karşısındayken her şeyi göze alıp yavru vatanı kurtaran, milliyetçiliği Afyon'un haşhaş tarlalarına, Ege'nin mavi sularına yazan Karaoğlan'ın partisinden, Sevr'i yırtıp atan, yerine Lozan'ı yapan, Türkiye'nin tapu senedini bütün dünyaya kabul ettiren Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'nın partisinden, birileri düşman işgal ordularına kırmızı halılar sererken, yabancı donanmanın arasından Kartal İstimbotu'yla geçerken yanındaki yaverine 'Geldikleri gibi gidecekler' hepsini defeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden ne ajan çıkar, ne bu milletin aleyhine bir şey yapacak kimse çıkar. Geçmişte bayrağı indirecek diyorlardı, bayrağı dalgalandıran Mehmetçiğin, astsubayın, uzman çavuşun hakkını hukukunu CHP savunuyor, birileri oturduğu yerde duruyor, hiçbir şey yapmıyor. Her gün camilerden, minarelerden mübarek ezanı okuyan müezzinlerin, namazı kıldıran imamlarımızın hakkını hukukunu birileri vermezken, onların hakkını CHP savunuyor. CHP, bu ülkenin varlığının, birliğinin, bütünlüğünün, inanç özgürlüğünün, herkesin istediği gibi yaşamasının, istediği gibi giyinmesinin, istediği gibi ibadet etmesinin, istediği gibi eğlenmesinin teminatıdır. CHP, önümüzdeki dönemde bütün gençlere söz veriyor ki, konserleri yasaklıyorlar, festivalleri yasaklıyorlar... CHP iktidarında yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa geliyor. Söz veriyoruz. Atatürk'ten emanet Cumhuriyete hep beraber sahip çıkacağımız yarınları sizlerle beraber yaşamanın umuduyla, bir kez daha sizlerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Bayramınız kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun."

Özel’in konuşmasının ardından tüm katılımcılar sahneye davet edilerek temsili kurdele kesimi yapıldı. Bu temsili kurdele kesimiyle Elmadağ Belediyesi tarafından inşa edilen; belediye hizmet binası, kesimhane et entegre merkezi, selektör binası, tam zamanlı çocuk eğitim merkezi, bebek kütüphanesi ve çocuk eğitim merkezi, cenaze hizmetleri binası, Seyitcemali Türbesi restorasyonu, Renkliköy Tavşan Bahçesi, kadınlar lokali ve emek atölyesinin açılışı gerçekleştirilmiş oldu.

Ayrıca temsili kurdele kesimiyle yeni mezarlık hizmet binası, Elmadağ Belediyesi Oteli ile sanayi bölgesinde 225 adet imalathane ve dükkanın temeli atıldı.

Program Zara konseriyle sona erdi. CHP Lideri Özel programın ardından Elmadağ Belediyesi’ni ziyaret etti.