Özel: Devlet adına Alevilerden rızalığı alacağımıza söz veriyorum

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mamak Belediyesi Kültür Merkezi ve Cemevi'nin temel atma törenine katıldı. Törende, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın ve Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, YENİ Parti Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri de yer aldı.

Törende konuşan Özel, Kültür Merkezi ve Cemevi'nin ilk harcını dökeceklerini, 8 bin metrekarelik bir alanda, aşevinden kreşe kadar, tüm yaşam alanlarının düşünüldüğü bir mekanın hayata geçirileceğini söyledi.

Temel atma töreninin YENİ Partili belediyelerin ilk açılışı olduğunu vurgulayan Özel, "Bu tarihi süreçte ilk açılışımızı yapmak üzere bugün buradayız. Ümit ediyoruz ki bugün yaptığımız temel atma töreninin açılış gününde de birlikte olmayı, YENİ Partili belediyelerin yapacağı nice hizmetleri ve yatırımları birlikte açmayı, YENİ Parti’nin sizlerin desteğiyle önümüzdeki ilk seçimde iktidarından sonra hep birlikte bu ülkeye hizmet etmeyi büyük bir heyecanla yaşıyor, umudu ve bunun ilk adımını Mamak‘ta sizlerle birlikte atmak benim için büyük bir onur, büyük bir gurur” diye konuştu.

Özel: Birileri kulağını tıkasa da bizim için cemevleri ibadethanedir

Özgür Özel, Cemevleri'nin, inancın, hoşgörünün ve adaletin tesis edildiği mekanlar olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Birileri kulağını tıkasa da bizim için cemevleri ibadethanedir. Bu duygularla cemevimiz ilçemize, Ankaramıza hayırlı olsun. Bu hizmeti üstlenen başka Başkanımız Veli Gündüz Şahin, belediye meclis grubumuz ve hangi partiden olursa olsun böyle bir hizmete olumlu oy kullanan tüm belediye meclis üyelerini bir kez daha huzurunuzda kutluyorum. Veli Başkan, 30 yıl sonra bu ilçeyi kazanırken yüzde 53 gibi bir oyla bu ilçeyi kazandı. İlk günden itibaren büyük bir heyecanla; günün erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar büyük bir heyecan, büyük bir coşkuyla ilk gün söz verdiği gibi canla başla Mamak’a hizmet ediyor. Biz de onun hizmetinden, gayretinden, enerjisinden razıyız. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün burada aramızda olamamasına rağmen kalbi burada olan, Mamak’ı seven ve Mamak’a hizmette Veli Başkanla birlikte dayanışma içinde olan ve biraz önce Sayın Karayalçın’ın varlığında ki çok isabetli şekilde hatırlatılmıştır, Ankara’ya metroyu getiren Büyükşehir Belediye Başkanı olarak burada da ümit ediyoruz 2028 yılında yıllardır söz verilen, ihmal edilen Mamak metrosunun açılışını, o metroyu yapan Mansur Yavaş’la birlikte açmayı ümit ediyoruz. Ve buradan Mansur Başkan’a, Mamak için çalışan, Ankara için çalışan, Türkiye için çalışan, güzel yarınlar için bizimle birlikte hayal kuran, mücadele eden Mansur Başkanımızı da saygıyla selamlıyorum."

"Bu ülkeyi yönetenlerin Alevi toplumuna rızalık borcu vardır"

Özel, bu ülkeyi yönetenlerin ve bundan sonra yönetecek olanların Alevi toplumuna rızalık borcu bulunduğunu ifade ederek, "Çünkü Aleviler bu ülkede çok acı çektiler, çok bedeller ödediler. Yüzyıllardır ne gözyaşı durdu, ne zulüm durdu. Kerbela’dan Çorum’a, Maraş’tan Sivas’a kadar bu zulümler, bu katliamlar devam etti. Ama Alevi toplumu yüce gönüllülüğüyle bu acıları hep sessizce yaşadı, asla ve asla acıyı silahla değil, kalemle ve sözle, sabırla yenmeye olan kararlılıklarıyla kötülük gördü, ama kimseye kötülük yapmadı. Sizler acıyı silahla değil, sözle yenmeye çalışanlarsınız. Sizler her çağın Kerbela’sında mazlumun yanında olanlarsınız. Mağdur oldunuz, ama kimseyi bilerek mağdur etmediniz. Zulüm gördünüz, ama asla zalim olmadınız. Acı çektiniz, ama kimseye acı çettirmediniz. Hakkınız yendi, ama kimsenin hakkına tenezzül etmediniz" dedi.

Alevilerin Kurtuluş Savaşı'ndaki rolünü vurgulayan Özel, "Kurtuluş Savaşına giriştiğinde, Samsun’a çıktığında, kongreleri yaptığında ve büyük yolculuğu burada Ankara’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurmak, Kurtuluş Savaşı’nı yönetmek ve kuruluşu gerçekleştirmek için Ankara’ya doğru gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, son olarak Hacıbektaş’a uğradı. Hacıbektaş‘tan maddi ve manevi destek aldı. Sizler Kurtuluş Savaşı’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün arkasında dimdik durdunuz ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin harcında sizler bulundunuz. Bunu kimse inkar edemez" şeklinde konuştu.

"Alevilerin rızalığı alacağımıza söz veriyorum"

İktidar hedeflerine de değinen Özel, şunları kaydetti:

"İşte ben, zalimlerin saldırısına uğramış ama asla ve asla zalimleşmemiş sizlerin huzurunda bulunan bir dostunuz olarak buradayım. Sizlerle göz göze, gönül gönüleyim. Sizden YENİ Parti’nin Genel Başkanı olarak rızalık almaya geldim. Ve bu yürüyüşün sonunda iktidara ulaştığımızda devlet adına Alevilerden rızalığı alacağımıza söz veriyorum. Bizler hep birlikte bu ülkeye eşitliği ve adaleti getireceğiz. Son Alevi, ‘sorunum kalmadı’ diyene kadar Alevilerin sorunlarının olduğunu kabul edecek, çözmek için mücadele edeceğiz. Toplumsal barışı, mutabakatı mutlaka sağlayacağız. Türklerin ve Kürtlerin sarsılmaz barışı için Alevilerin ve Sünnilerin tamamen eşit vatandaşlar olarak birbirini hissetmesi için sizinle birlikte sonuna kadar mücadele edeceğim.

YENİ Parti’nin Genel Başkanı sıfatıyla böyle bir toplantıda ilk kez söz almam münasebetiyle de bir kez daha kayda geçiririm ki cami ibadethane ise cemevi de ibadethanedir. Alevilik bir kültür değil, bir inançtır. Semah müzik değil, ibadettir. Sünnilerin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması, Alevilikle ilgili kurulan ve Alevi örgütlerinin rızalığını almamış olan bir yapının Kültür Bakanlığı’na bağlanması, eşitliğe aykırıdır, apaçık ayrımcılıktır, sonuna kadar reddediyoruz. Madımak’ın bir utanç müzesi olduğu güne kadar, olacağı güne kadar, Madımak’a, Madımak Utanç Müzesi tabelasının devlet eliyle asılacağı güne kadar bu mücadelede yanınızdayız, sizinle birlikteyiz."

"Dönen dönsün, ben dönemezem yolumdan"

Yerel seçimlerden bu yana saldırı altında olduklarını söyleyen Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Yerel seçimleri kazandığımızdan beri, yani 47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptıktan beri ve yine kurulduğu günden beri Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ilk kez yendiğimiz günden beri; Mamak'ı 30 yıl sonra aldığımız, Türkiye'nin yüzde 65 nüfusuna hizmet etme yetkisini aldığımız 31 Mart 2024 gününden beri saldırı altındayız. Bizi yolumuzdan döndürmek istedikleri için saldırı altındayız. Operasyonlarla, tehditlerle, şantajlarla saldırı altındayız. Ama ne derlerse desinler, ben onlara cevabı buradan vereceğim. Sizin gönlünüzün ve gözünüzün içine baka baka haykırıyorum ki: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Siz bu yoldan dönmedikçe biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Siz arkamızda, yanımızda oldukça biz korkmadan iktidara yürüyeceğiz. Köhnemiş bir siyaseti, yenilgiye alışmış bir siyaseti, kendine çizilen alanlar içinde yapılan bir siyaseti geride bıraktık. Birlikte yeni bir yola çıktık. Şunu herkes bilsin ki yol cümleden uludur. Yol cümlemizden uludur. Yol yolcudan, yol yolculardan uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır, hakkaniyetli bir yolda olmaktır, samimi duygularla doğru yolda hep birlikte yürümektir. Bu yolu sizlerle birlikte yürüdüğüm için onur duyuyorum. Bu yola sizinle çıktığım için onur duyuyorum."

Şahin: "Tek önceliğim Mamaklılara daha çok hizmet edebilmek"

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Mamak için "unutulmayacak bir gün" yaşandığını belirterek, "Hep birlikte ilçemizin geleceğine değer katacak anlamlı, büyük bir eserin ilk harcını koyacağız. Bundan yıllar sonra bu alana yolu düşen her hemşerimiz, bugün atılan bu temelin yalnızca bir inşaatın başlangıcı olmadığını görecektir. Burada yükselecek yapı, dayanışmanın, ortak yaşam kültürünün, paylaşmanın ve kardeşliğin; 'Eline, diline, beline sahip ol' felsefesinin adreslerinden biri olacaktır" dedi.

Konuşmasında siyasi yaşamına da değinen Şahin, "Hayatta olduğu gibi siyasette de bazen yeni başlangıçlar yapmak durumunda kalıyoruz. Ben de sizlerin olurunu alarak uzun yıllar emek verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni bir siyasi yolculuğa çıktım. Tek önceliğim, geride bıraktığımız 2 yıl 4 aylık sürede olduğu gibi Mamaklılara daha güçlü, daha çok hizmet edebilmektir. İnandığım değerleri aynı kararlılıkla savunmaya, hemşerilerimizin beklentilerine en iyi şekilde karşılık vermeye devam edeceğim" diye konuştu.

Hangi siyasi çatı altında olursa olsun millete hizmet etme sorumluluğunun değişmeyeceğini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Çünkü hangi siyasi çatı altında olursak olalım, milletimize hizmet etme sorumluluğumuz ve vicdani yükümlülüğümüz değişmeyecektir hiçbir zaman. Bugün burada bulunmamızın çok güzel bir anlamı var. Bir yandan yeni bir siyasi yolculuğun heyecanını yaşarken, diğer yandan Mamak'ın geleceğine yepyeni bir eser kazandırıyoruz. Yeni umuttur, yeni cesarettir, yeni üretmektir, yeni değişen ihtiyaçlara cevap vermektir. Yeni, milletin beklentisini hizmete dönüştürebilmektir. Bizler de Mamak'ta bu anlayışla çalışıyoruz. Her sabaha yeni bir heyecanla başlıyoruz. Her projede ilk günkü heyecanla sarılıyor, her yatırımda gelecek nesilleri düşünüyoruz."

Temeli atılan yapının Mamak'ın geleceği açısından önemine dikkati çeken Şahin, "Bugün burada attığımız temel, Mamak'ın geleceğine duyduğumuz güvenin temelidir. Çocuklarımızın umutlarının temelidir. Birlik ve beraberliğimizin temelidir. Ortak geleceğimize duyduğumuz inancın temelidir. İnşallah bu güzel eseri, en kısa sürede tamamlayacak; yine aynı coşku, aynı heyecanla açılışını birlikte, Sayın Genel Başkanımın hükümeti ve Cumhurbaşkanlığı döneminde, iktidarımızla birlikte açacağız" dedi.

Özgür Özel, konuşmasının ardından temel atma butonuna basarak, Mamak Belediyesi Kültür Merkezi ve Cemevi'nin temelini attı.