Özel: Diplomalı evlatları işsizken, yandaşına diploma basanlara yazıklar olsun

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde düzenlediği ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi bu hafta Kırşehir'de yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırşehir'in sorunları başta olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve iktidarı eleştirdi. Özel'in konuşması şöyle:

"Çiftçilere yeniden ekip biçebilmeleri için faizsiz, uzun vadeli kredilerin verilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çiziyoruz. Ayrıca Kırşehir'de, Ardahan'da, Kars'ta, Van'da, Erzurum'da, Erzincan'da, Türkiye'de hayvancılığın bu sene büyük bir şap hastalığı sorunu var. Bu konu, Kırşehir'i en derinden yaralayan konulardan bir tanesi. Hayvanlar ya öldü ya can çekişiyor. Aşılama etkisiz ve yetersiz kaldı. Et ve süt üretiminde 4 milyar dolarlık bir kayıpla karşı karşıyayız. Ölen hayvanların tespitlerinin yapılması lazım. Hayvan başı desteklerin verilmesi lazım. Bu hastalıkla etkin mücadele edilmesi ve şap vuran bölgelerin, biraz önce saydığım şehirler başta olmak üzere, afet bölgesi olarak ilan edilmesi gerekiyor. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum: Yukarıdan bakıp sırça köşklerde oturup insanları karınca gibi görüp onların ezilmesine sessiz kalamazsın. Karıncanın kardeşi var, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisidir. Ayrıca KÖYDES ödeneğinde son sıralarda olan Kırşehir'in bu tepkisini buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Yol ve içme suyunda yaşanan sorunlar, köylerin sorunlarının hızla çözülmesi gerekir. Kırşehir Çiçekdağı duble yolunun tamamlanması, hızlı trenin bir an önce gelmesi, Organize Sanayi Bölgesi'nin hızla ilerlemesi gerekir.

"Bu iktidar geldi, hepinizi perişan etti"

Hepimiz için mücadele eden sağlık emekçileri vardı. Tayyip Bey dedi ki 'Hakkınız ödenmez.' Haklarını ödemedi, hakikaten sözünü tuttu. Biz bütün sağlık emekçilerini yürekten bir alkışlayalım, bütün Türkiye'deki. Sonra ona yolu polisler açtı. Arkadaş, bayram olur polis çalışır, sokağa çıkmak yasak olur polis çalışır, maçta polis çalışır, mitingde polis çalışır, her şeyde polis çalışır ama bir tek onun fazla mesaisi çalışmaz. Zama gelince polisi unuturlar. Dünya kadar meslekten öğretmen, iktisat fakültesi mezunu, spor okulu mezunu… Hepsi bu milletin evladı. Gün gelince de gençlerle polisi karşı karşıya getiriyorlar. İki taraf da gözümüzün bebeği. Polisimizi yürekten bir alkışlayalım. Polise, askere, jandarmaya, infaz koruma memurlarına ve bu ülkede kamu görevi yapan herkese yürekten minnet duyuyoruz. Bu iktidar geldi, hepinizi perişan etti. Hepinize sahip çıkmak boynumuzun borcudur, söz veriyoruz.

"Kırşehir'de millet beşli çetenin adını duyunca deliye dönüyor"

Kırşehir'de büyük bir sorun var. Dört yanını madenlerle sarmışlar. Koza Altın burada, Cengiz burada, Rönesans burada. Bu beşli çete denen kırk haramilerin de Kırşehir'de büyük itibarı var. Hakikaten adınızı duyunca millet deliye dönüyor. Ne yaptıysanız şimdi her tarafı sarmışlar. Bir tane de bizim Somalı madenciler vardı. İki asgari ücret verecek, fazla mesaiyi ona sayıyor, her türlü hakkını ona sayıyor. Çocukları perişan ediyor. Yalınayak yürüdüler, gördünüz değil mi? Ankara'ya kadar gittiler, yerlerde yattılar, parklarda yattılar. Onların haklarını vermeyen bir Fernas vardı. Neymiş? Ferhat Nasıroğlu, AK Parti'nin milletvekili. O dadanmış şimdi Kırşehir'e. Bu Fernas'la Demir Export ortaklık yaptılar, Kırşehir'e gelmişler. Başkan ve il başkanı, milletvekili bütün bu sorunları dile getirdiler ama buradan bir kez daha söylemek, sizin bildiğinizi Türkiye'ye duyurmak çok önemli. Şimdi bunlar 8 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanda altın arayacaklar. ÇED süreci devam ediyor.

"Kırşehir’in suyuna, kurduna, kuşuna, insanına, hepinizin sağlığına sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Yılda 37 ton kazı yapmanın, bir buçuk milyon kamyonun tur atmasının, yılda 552 patlama, toplam 7 milyon ton patlayıcı Kırşehir'in dibinde patlatacaklar tabii. 17 yıl boyunca… Toplam yüzde 99'u mera vasfında bu arazinin. 2000 aile hayvancılık yapıyor. Buna karşı Seyfe Gölü zaten kurudu, canlanma umudu kalmayacak. Göl’e gelen kuşlar, gölü bulamayıp gidip oradaki, onların yapacağı suni göletlere, atık göletlerine konacak. Göçmen kuşlar zarar görecek. Öyle olunca, doğanın yanında olan, insanın, kurdun, kuşun yanında olan, çevrenin yanında olan… Sonuçta bu altının üstünde oturanlar bizleriz. Gelecekte biliyorsunuz bunlar devlet hakkı yüzde 2. Bir çizelge ile altında ortalama yüzde 15’i burada kalıyor, yüzde 85’i yurt dışına gidiyor. O yüzden AK Parti döneminde çıkan bu kanunlarla bu altınlar bu teknoloji ile çıkacağına, Kırşehir bunun üstünde otursun, günü gelince yüksek teknoloji ile ihtiyaç olunca torunlarımız bu altınları kullanır. Kırşehir’in suyuna, kurduna, kuşuna, insanına, hepinizin sağlığına sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz.

''Sen imam hatiplilerin geleceğini kararttın''

Omuz omuza bu kocaman meydanı dolduranlara, bu güzel eylemi yapanlara helal olsun, hepinize yürekten helal olsun. Gençler 'zıpla zıpla' yapıyor, bunun da avukatı durmuyor, gençlere dava açıyor. Bu slogan atılırken Jimmy jip öbür tarafa gitsin. Gençler niye kızıyor biliyor musunuz? Tarihin en büyük skandalı ile karşı karşıyayız. Bu meydanda dünya kadar diploması olan, işi olmayan genç var.

Hepinizin ailesinde, yakınında bu çocuklar var. Bunlar önce FETÖ'cülere soruları defalarca çaldırdılar. 2010 yılında KPSS’yi iptal ettirdiler. Bu sene, 14 yaşında pırıl pırıl çocuklar yahu, onların girdiği LGS sınavına şaibe karıştırdılar. Sonra Tayyip Bey bu rezillikten kendini sıyırmak için 'İmam hatiplilere laf ettirmem' dedi. Sen imam hatiplilerin geleceğini kararttın, bir milyonun üzerinde genç var, hepsi bizim evladımız. Ama öyle bir şey yaptı ki bütün imam hatiplileri sanki sorular çalınmış da o çocuklara verilmiş gibi…

''Bu meydan uzun adamdan, vatan evlatları bakan evlatlarından hakkını alacak''

Diyelim ki çocuk AK Partili birinin evladı, kendi çalışsa başarsa o da şaibe altında kaldı. Esas kötülüğü sen zaten bunlara yaptın. Ve sonra da tutup imam hatip edebiyatı yapıyorsun. Türkiye’de saflar imam hatipliler ve olmayanlar diye ayrılmış değil. Türkiye’de saflar AK Partililer, CHP’liler diye değil. Türkiye’de safları şöyle ayırdınız: Kırk haramilerin safları, kırk milyon insanın safları. Bir tarafta AK Parti’nin kara düzeni şudur: Bir tarafta yediği önünde, yemediği arkasında, bir eli yağda, bir eli balda bakan evlatları; bir tarafta onları sırtında taşıyan vatan evlatları. Size söz veriyorum: AK Parti'nin kara düzeni bitecek. Bu ülkede, mahkemede de adalet gelecek, vergide de adalet gelecek, tarımda da adalet gelecek, geçimde de… Bu ülkede gerçek eşitlik olacak. Kısa çöp uzun çöpten, bu meydan uzun adamdan, vatan evlatları bakan evlatlarından hakkını alacak, söz veriyorum.

"Gençler, bu diplomasızı ilk seçimde göndermeye, diplomasını elinden aldıklarını getirip Cumhurbaşkanı yapmaya hazır mıyız?"

En son suçu birbirlerine atıyorlar ve Bilgi Teknolojileri Kurumu e-imzaları çaldırmış, taklit ettirmiş. Böylelikle soru çalmaya gerek kalmamış, sistemi komple çalmışlar. İsteyene direkt diplomayı yazmışlar; okula gitmeden, üniversitenin kapısından girmeden, dirsek çürütmeden, emek vermeden yemek yemeye başlamışlar.

Bu milletin diplomalı evlatları işsiz gezerken, yandaşına diploma basanlara yazıklar olsun. Tayyip Erdoğan bu ülkede kul hakkı yiyenleri himaye etmektedir, haksızlık yapanları, rüşvetle diploma dağıtanları, o diplomayla yükselenleri kayırmakta, onları kollamakta, kara düzene sahip çıkmaktadır. AK Parti'nin kara düzenini alaşağı edeceğiz. Bu Erdoğan, Ekrem Başkan'ın 31 yıl önce alnının teriyle aldığı diplomayı, sırf kendisine rakip olacak, seçimde onu yenecek diye iptal ettirdi ya... Şimdi o diplomaya o saldırınca, gençler de Erdoğan'ın olmayan diplomasını soruyor. Diyorlar ki: 'Diplomasız Erdoğan'. Gençler, bu diplomasızı ilk seçimde göndermeye, diplomasını elinden aldıklarını getirip Cumhurbaşkanı yapmaya hazır mıyız?''

Özel'in ''Gençler de Erdoğan'ın olmayan diplomasını soruyor. Diyorlar ki: 'Diplomasız Erdoğan.'' sözleri üzerine mitinge katılanlar ''Diplomasız Erdoğan'' diye tempo tuttu.

Daha sonra başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm tutuklular için telefon ışıkları açılarak, mitinge katılanlar bir süre önce hayatını kaybeden Volkan Konak'ın seslendirdiği ''Yiğidim, aslanım burada'' yatıyor şarkısına eşlik etti.