Özel: Dualarınıza mutlaka adalet talebini ekleyin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" miting serisi kapsamında İstanbul'da son ilçe mitingini Ataşehir'de düzenledi. Özel, Atatürk Mahallesi'ndeki mitinge gelenlere, "Ben size ne diyeyim ya. Eksi iki derecede, karın, yağmurun altında, bu soğukta Ataşehir'den, İstanbul'un dört bir tarafından buraya akan, bu meydanı dolduran, yeri yerinden oynatan kardeşlerime, dostlarıma, büyüklerime, yoldaşlarıma helal olsun hepinize" diyerek seslendi.

Özel, şunları kaydetti:

"Bundan 336 gün önceydi. Sizin iradenize el attılar. 'Sizin seçtiğiniz değil, bizim atadığımız yönetecek dediler, kenara çekilin, beni seçersen milli iradesin, beni seçmezsen ben bilirim' dediler. 336 gün önce o sabah, İstanbul'a girerken darbenin siyasi hedefinin bir sonraki iktidar, kişisel hedefinin bir sonraki cumhurbaşkanımız olduğunu, bugünün iktidarının geleceğimize darbe yaptığını biliyordum. Darbenin fiziksel hedefi Saraçhane'ydi, orayı ele geçirecekler, oradan millete had bildireceklerdi. Sizler bütün hesapları bozdunuz. Darbeyi püskürttünüz.

"Bu inanmışlığa iyi bakın"

O günden bugüne tam 90'ıncı kez bir aradayız. Biz buraya haksızlığa itiraza, direnmeye, eyleme geldik. İstanbul'da 39'uncu ilçe mitingi. Gizli gizli bu meydanı izleyen biri var. Ben eğer bakıyorsa, canlı yayında sesleniyorum Erdoğan'a, bakmıyorsa İletişim Başkanı'na sesleniyorum. Bu görüntülere iyi bakın, bu kara, bu yağmura, bu meydana iyi bakın. Bu inanmışlığa iyi bakın, bu millete, bu milletin seçtiğine el uzatırken, dil uzatırken ayağınızı denk alın. Mücadele asla durmayacak. Bu gece 39'uncu miting ama bu hikaye burada bitmeyecek. Önce, İstanbul'da 3'üncü bölgede, sonra 2'nci bölgede, sonra 1'inci bölgede büyük bölge mitingleriyle, sonra 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece, büyük zulmün yıl dönümünde hep birlikte meydandayız, eylemdeyiz.

Elindeki bayrağıyla, yüreğiyle buraları dolduran bundan sonrası için dosta güven, olmayana kaygı verenlere, bundan sonrası için arkanda kim var diye sorana, 'Onun arkasında ben varım, millet var' diyenlere helal olsun. Bugün şüphesiz benim için çok anlamlı bir ilçedeyiz. Ataşehir, adeta bir kardeşime emanet ettiğim, sizlerin de takdiriyle rekor oyla buraya seçilen Onursal Adıgüzel'in belediye başkanlığı yaptığı ilçedir. Onursal, 22 aydır gece gündüz çalışıyor."

Özel, Adıgüzel'in ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ataşehir ilçesine kazandırdığı hizmetleri saydıktan sonra, şunları kaydetti:

"Babasının malını vermeyen, milletin malını veremez"

"Dün İstanbul'da iki köprü arasında bir yürüyüş vardı. O yürüyüş aslında Filistin'e destek yürüyüşleri gibi, İstanbul İl Örgütümüzün ülkenin ve dünyanın gündemini yakalayan ve buna İstanbul'u ortak eden, heyecan katan önemli mücadelelerinden biriydi. İki köprüyü, yedi otoyolu satacaklar. Bunlar AK Parti'den önce rahmetli Demirel'in, Özal'ın, Ecevit'in emekleri olan yerler. Örneğin Özal'ın yaptığı İzmir-Çeşme Otoyolu 103 kilometre, 59 TL'ye gidiyorsun. İzmir'den Akhisar'a 100 kilometre gittiğinde ödediğin para 390 TL'ye çıkıyor. Şimdi 59 TL'lik İstanbul Köprüsü'nü satacak, köprü geçişi 350-400 TL olacak. Bu köprüleri bundan 10 yıl önce satmaya çalıştı, itirazlar oldu. Bu yağmurun, bu karın altında bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Bu köprülerin yıllık getirisi 600 milyon dolar. Bu köprünün beş yıllık gelirini istiyor, o parayla kendince seçim ekonomisi yapacak. Aç bıraktığı emekliyi, süründürdüğü asgari ücretliyi, perişan ettiği köylüyü, çiftçiyi güya kandıracak, karşılığında 25 yıl o köprünün paralarını başkaları alacak. Beş yıllık kirasına 25 yıllığına verilecek bir yer olamaz. Sen 50 bin TL'ye kiraya verdiğin bir yere 250 bin TL verseler 25 ay kira almamayı kabul eder misin? Babasının malını vermeyen milletin malını veremez. Daha da kötüsü bugünkü fiyatlarla 600 milyon getiriyor, adamlar yedi katı fiyatla köprüden geçirecekler.

Bir yılda kazanacakları parayı verecekler, 25 yıl bizim cebimizden onlar yiyecekler. Altın yumurtlayan tavuğu satıyorlar. Bugünkü fiyatla beş yumurta parasına, yarınki fiyatla bir yumurta fiyatla bir yumurta parasına satıyorlar. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. İstanbul örgütüm ayaktadır, İstanbul ayaktadır. Türkiye'yi ayağa kaldıracağım, o köprüleri sana sattırmayacağım. Köprülerin satılacağından toplumun yüzde 60'ının haberi yok ama haberdar olanların yüzde 90'ı satışa karşı. Bunu bilenler olarak bilmeyenlere anlatacağız. Herkese duyurun bunu.

"Sekiz ay oldu, iddianame yazılmadı"

Bugün çiftçilerin aylık gelir ortalaması 19 bin 700 TL. Çiftçiye beş vereceksin diyor kanun, bunlar bir veriyor. Tayyip Bey geldiğinde sekiz çeyrek altın alan en düşük emekli maaşı bugün iki çeyrek bile alamıyor. Tayyip Bey geldiğinde yedi çeyrek alan asgari ücret, bugün iki buçuk çeyrek altın alabiliyor. O köprüyü satacak, o para emeklinin, asgari ücretlinin cebine girmeyecek. Buradan geleceğin iktidar partisinin genel başkanı olarak dünyaya sesleniyorum. Bu işe niyet edenlere sesleniyorum. Bu köprüyü alırsanız, bu imzayı atarsanız, iki sene sonra CHP geldiğinde sizi defedeceğiz.

Hasan Akgün, Hakan Bahçetepe, Özgür Kabadayı, İnan Güney ve Hasan Mutlu, sekiz ay oldu içerideler, haklarında iddianame yazılmadı. Bu arkadaşların toplu iğne başı kadar bir kusurunu bulamadılar. Ama ne yapıyorlar? O belediyelerdeki hizmeti durdurmayı, insanları yıldırmayı, bazıları ailesiyle tehdit edip yalan yere iftira attırmayı ve bu belediyeleri ele geçirmeyi düşünüyorlar. Buradan bir kez daha iddianame bekleyen arkadaşlarımız için, derhal tutuksuz yargılamaya geçin, arkadaşlarımızı serbest bırakın, aksini kabul etmiyoruz.

"Derhal yargılama istiyoruz"

Bugün burada tarihin en büyük hukuksuzluklarından birine isyan etmek için buradayız. Ekrem Başkan'ın tek kusuru, tek suçu, Tayyip Erdoğan'ı önce Beylikdüzü'nde yenip o ilçeyi CHP'ye kazandırmak. Devamında Tayyip Bey'in karşısına çıkardığı Başbakanı yenmek, çok güvendiği bakanını, milyonlarca oy farkla yenmektir. Bugün Ekrem imamoğlu ve bütün arkadaşlarımız Tayyip Erdoğan'ı yenme suçundan, onu defalarca yenme ve önümüzdeki seçimlerde iktidara gelme suçundan şu an içeride tutuluyorlar. Bunların tamamı kumpastır. Söyledikleri her şey yalan çıktı. İftirayla, hakaretle, zulümle, aileye tehditle zorla itirafçı yaptıkları bile, mahkeme karşısında onların dediklerini doğrulayamaz oldu. Biz hep beraber omuz omuza birbirimize inanıyoruz.

Buradan yeni hazırlanan bir kötülüğe dikkat çekerek, bir uyarıda ve bir çağrıda bulunmak isteriz. Aylarca bekledik, iddianame çıktı. Boş çıktı, fos çıktı iddianame, bir anda perişan oldular. İddianameyi bekleyenler arkasından çekildiler, savunamadılar. Şimdi yargılama 9 Mart'ta başlayacak. Bugüne kadar büyük zulüm, büyük haksızlık gördük ama nihayet hakim karşısına çıkacağız. İftiralara yanıtı vereceğiz, kanıtları koyacağız. Milletimizin gönlünde ve gözünün önünde aklanacağız. Şimdi kumpasa bak, dünyanın en büyük mahkeme salonunu yapıyorlar. 'Yapamadım, yetişmedi, aç-kapa yapacağım, mahkemeyi hazirana atacağım'. Buna niyetlenene söylüyorum. 9 Mart günü hakimin karşısında o yargılama başlayacak. Yok üç ay ileri, herkesi bırakacaksın, en azından ev hapsi vereceksin, senin beceriksizliğin yüzünden kimse ilave üç ay hapiste yatmayacak. Bunu yapmayıp, yargılamayı başlatmayıp üç ay daha masum insanları adalet karşısından kaçırırsanız, o gök kubbeyi tepenize yıkacağız. Daha fazla beklemeye, daha fazla suçsuz yere içeride yatmaya, evlatları analarından, eşleri birbirinden ayırmanıza, anneleri gözü yaşlı bırakmanıza izin vermeyeceğiz. Derhal yargılama istiyoruz, tutuksuz yargılama istiyoruz, biz kendimize güveniyoruz, televizyondan canlı yayın istiyoruz."

"Dualarınıza mutlaka adalet talebini ekleyin"

Geçtiğimiz hafta Ataol Behramoğlu'nu ziyaret ettiğini, Behramoğlu'nun kendisine bir şiirini okuduğunu belirten Özel, Behramoğlu'nun Düello şiirini mitingde okudu. Özel, "Bugün bu meydanda iyi insanlar, cesur insanlar, direnen, adalet arayan insanlar var. Bugün mübarek ramazanın ilk gecesi, ilk sahuru, yarın ilk orucu. İnanan herkese, tüm Müslümanlara, İslam alemine Ramazan hayırlı olsun derken, inanan herkese sesleniyorum ki, tüm ibadetlerde dualarınızın sonuna mutlaka 'adalet' talebini ekleyin. Adalet ki devletin dinidir, adaleti hepimiz için isteyin. Biz iyi insanlarız, bu meydan iyi insanlarla dolu" diye konuştu.

Özel, "Televizyonları başında iyi insanlar var. Bu gece sahura iyi insanlar kalkacak. Yarın orucu onlar tutacak, onlar açacak. Hepimizin ortak dileği kardeşliktir. Hepimizin ortak dileği, birlikte huzur içinde yaşamaktır. Hepimizin ortak dileği, kimsenin çocuğunun aç kalmaması, aç yatmaması, okulda gözünü yanındaki çocuğun beslenme çantasına bakmamasıdır. Herkese eşit sağlık, eşit eğitim, iyi bir yaşam, iyi bir barınma için bu ülkede AK Parti’nin kurduğu kara düzen bitmelidir. Artık bakan evlatlarının devri bitmeli, vatan evlatlarının iktidarı gelmelidir. Elde ay yıldızlı al bayrak taşıyanlara kurban olayım. Bu ülkeyi sevenlere, bu ülkenin inanmış güzel insanlarına kurban olayım. Biz adalet için ayaktayız, eşitlik için ayaktayız, hakça yaşamak, birlikte çalışmak, çokça kazanmak, eşit bölüşmek için ayaktayız. Bizim yolumuz Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı, bir başkasının bakan yapma yolu değil; Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığında bu memleketi ayağa kaldırmanın yoludur" ifadesini kullandı.