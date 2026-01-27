Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere verilecek destek miktarları açıklandı

Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 7.748 TL, grup eğitimi için aylık 2.168 TL olarak belirlendi. 3

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2026 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ kapsamında, 5580 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitimine ilişkin ödeme tutarları açıklandı.

Buna göre, bireysel eğitim için bütçeden karşılanacak destek tutarı aylık 7 bin 748 lira, grup eğitimi için ise aylık 2 bin 168 lira olarak belirlendi. Söz konusu tutarlar KDV hariç olacak şekilde uygulanacak.

2025 yılında bireysel eğitim için bütçeden karşılanacak destek tutarı aylık 6 bin 100 lira, grup eğitimi için aylık bin 708 lira seviyesindeydi.

Belirlenen destek tutarlarının, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacağı belirtilirken, bu tutarları aşan kısmın ise ilgili kişiler tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Tebliğ 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek