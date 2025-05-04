Özel, emniyet müdür yardımcısı hakkında şikayette bulundu

Edinilen bilgiye göre, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin yapıldığı Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in binaya girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı.

Özel, bu nedenle törenin bitiminde aracına ulaşmak için yürüyerek AKM dışına çıkmak zorunda kaldı, bu sırada, bina dışında bekleyen Selçuk Tengioğlu'nun fiziksel saldırısına uğradı.

Makam aracının otoparka alınmaması talimatının İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek tarafından verildiğinin iddia edilmesi üzerine, CHP İstanbul İl Örgütü'nün, İstanbul Valiliği'ne, söz konusu olay ve Murat Özbek hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

"Yoğunluktan dolayı araçlardan daha geride inilerek alana gidilmiştir"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "04.05.2025 tarihinde Atatürk Kültür Merkezinde meydana gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak; bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Ne olmuştu?

Sırrı Süreyya Önder'e veda törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM çıkışında saldırıya uğradı. Saldırganın daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı olan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Tengioğlu, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Saldırganın, emniyette ifade alma işlemi devam ediyor.

"Çocuklarını öldürmekten sabıkalı"

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e eliyle vuran saldırganla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve Tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet Hapis Cezası alan S.T.,2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır."