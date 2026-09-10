Özel, Erdoğan-Yavaş görüşmesiyle ilgili konuştu: Haberim var, Mansur Bey'den şüphem olmaz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş Beştepe'de bir araya geldi.

Yavaş, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ankara’mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik" ifadelerini kullandı.

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildik.



Kabulde; başta Ankara’mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik.



Şehrimize… https://t.co/uAFAWvOvwy — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 9, 2026

Erdoğan-Yavaş görüşmesi, Koza TV canlı yayınına katılan YENİ Parti lideri Özgür Özel'e de soruldu. Yavaş'ın görüşmeden önce kendisini haberdar ettiğini belirten Özel şunları söyledi:

"Benim haberim var. Mansur Bey birtakım yatırımlar ve projelerle ilgili randevu istemek istediğini bana söylemişti. Son görüşmemizde de 'Böyle bir şey olacak, bilginiz olsun' demişti. Mansur Bey bu konularda çok hassastır, çok nettir. 'Randevu talep ettim, verilmesi durumunda gideceğim' demişti.

Randevu talebinden önce söylemişti. Gerçek bir arkadaşlık, kardeşlik hukukuna sahibiz kendisiyle. Son görüşmemizde de böyle bir görüşmenin olabileceğini söylemişti, 'Haberiniz olmadan olur, bir şey olur' diye. Benim ondan haberim var, o konuda bir sıkıntı yok. Mansur Bey'in hiçbir şeyinden de şüphem olmaz o konuda. Ankara'nın menfaatleri için önceden beri planladığı, bizim de haberimiz ve onayımızla yaptığı bir görüşmedir."