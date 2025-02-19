Özel, Erdoğan'a seslendi: Akın Gürlek’in yürüttüğü bu darbenin neresindesin?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkez'nde gerçekleştirilen İl Genel Meclisi Üyeleri Buluşmasında konuştu.

"CHP açısından işler iyiye gidiyor"

Son seçimlerde ulaşılan oy oranı ve anketlere dikkat çeken Özel, “Türkiye'de işler CHP açısından bakıldığında iyiye gidiyor. Kabuk kırıldı, önümüz açıldı" dedi.

Özel, Türkiye'de yedi bölgede belediyesi olan tek partinin CHP olduğunu kaydetti. Özel, "En düşük eğitim ve en düşük gelir seviyesinden aldığımız oy, diğer oylara göre daha yüksek. 'CHP kıyılardan oy alır, zenginlerden olur, üniversitelilerden oy alır' bilgisini ters düz etti" diye konuştu.

"Erdoğan'ın hazımsızlığı tetiklendi"

Tüm seçim anketlerinin ortalamasında birinci olan partinin CHP olduğunu belirten Özel, "Erdoğan'ın hazımsızlığı tetiklendi, saldırdığı kreştir, anne karttır" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin eleştirilerini de sürdüren Özel, "İstanbul'da 9 Ekim'den beri saldırmadığı hiçbir alan kalmadı. Ne gazeteci bıraktı ne akademisyen ne sanatçı ne de siyasetçi bıraktı. Kimi bulursa saldırıyor ve içeri atıyor" diye konuştu.

"Bu darbenin neresindesin?"

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, "Sana darbe yapılırsa ben karşısındayım, 15 Temmuz’da gördük. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Peki sen Akın Gürlek’in yürüttüğü bu darbenin neresindesin? CHP’ye darbe yapanlara yazıklar olsun" dedi.