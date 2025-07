Özel: Erdoğan'ın grup konuşması tam bir Ahmet Kaya şarkısıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı, CHP'li belediye başkanlarını, gazeteci Fatih Altaylı'yı Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Mustafa Keleş'i ziyaret ettiğini belirterek, "Cezaevinde esir tutarak babasına arkadaşlarına iftira attırmak üzerinden kurulan bir oyun var. Babasını defalarca avukatları olmadan çağırıp istediğimiz gibi ifade ver git deyip, olmayınca 'Bak senin oğlun da varmış' deyip oğluyla tehdit edip, sonra oğluna alakasız bir yerden bir suçlama yönlendirip güya kendilerince punduna getirip, Mustafa'yı yalandan içeri koyup babasına karşı esir olarak tutuyorlar. Babasına tehdit ve şantaj yapıyorlar. 26 yaşında Mustafa'mızı sağlıklı, dimdik artık bolca da kitap okuyan, cep telefonu kitaplarla arama girmişti diyor, kitap okuyan ve meselenin çok farkında olan bir şekilde çok moralli gördüm, çok mutluyum" dedi.

"Bir başına sırf inadına Adana'yı kazanma suçundan dolayı içeri atılan Zeydan Başkan var"

Özel, şunları kaydetti:

"Zeydan Başkanı alıp buraya koydular. 14 yıl önce AK Partili belediyenin yapmış olduğu bir ihale ve o ihalenin sonunda bundan yapılan ödemeler ve daha sonra o ihalenin yenilenmemesi söz konusu. Zeydan Başkan ihale vermediği bir firmanın AK Parti döneminden kalan ödemelerini düzenli yaptıkları ödemeleri, ödemeleri almak için Zeydan Başkan'a gittim. Yalan. O da beni filancaya yolladı. Yalan, kanıt yok, ispat yok, hiçbir şey yok. O da benden küçük paralar istedi, bu da yalan. Ama Zeydan Başkan bu yalanlarla burada tutuklu. Adana'nın vicdanına sığmayan, kimselerin kabul etmediği Zeydan Başkan'a yapışmayacak ve 14 yıl geriye dönük, üstüne Seyhan'ı yönetmiş, Adana Büyükşehir'i yönetmiş, bir daha aday göstermişiz, rekor oyla seçilmiş Zeydan Başkan'ı Adana'dan kopartıp Adana'yı cezalandırıyorlar. Kendisini Türkiye Başsavcısı sanan kasabanın şerifi sanan kanunu kendi koyan, kendi uygulayan kişi olmasa... Zeydan Başkan'la örgütlü bir suça dahil değil. Çünkü Zeydan Başkan'a 'Sen bu suçu işledin' dedikleri dönemde burada iddia ettikleri örgüt yok ortada. O yüzden örgütsüz bir başına koymuşlar, milletvekilleri örgütlü suçlar, terör suçları dışında izinsiz görüşürler. İzinsiz görüştük. Bir başına sırf inadına Adana'yı kazanma suçundan dolayı içeri atılan Zeydan Başkan var. İmamoğlu suç örgütüne dahil edemez. Beyefendilerin hayallerinde icat ettikleri örgüt onların hayallerinde bile yok 14 yıl önce.

"Ekrem Başkan'ın suçu üç kez üst üste Erdoğan'ı yenme suçu"

Oya Tekin hem eşinin hem kendisinin alınıp buraya koyulduğu noktada 15 yaşında evladı için tedirgin oluyor. Hiç olmazsa ev hapsi olsa da 15 yaşında çocuğum anasız babasız yalnız kalmasa diyor. Söylerim bunu dedim. Söyleme başkanım. Acındırmaya çalışıyor derler diyor ama ben söylemeyi doğru buluyorum. Herkes bunu bilsin. Parti Meclisi üyemiz Baki Aydöner'in sabah kardeşini alarak onun da üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Önceki dönem genel başkan yardımcımız Aykut Erdoğdu ve arkadaşlarımız içeride dimdik. Neye uğradıklarını bilerek, nasıl iftiraya uğradıklarını bilerek ve suçlarının AK Parti'yi yenme suçu olduğunu bütün arkadaşlarımız bilerek ve hep beraber benim de içinde hatta başında olduğum bir suç organizasyonu var, o da ülkenin iktidarını yapılacak ilk seçimlerde demokratik yollarla indirmeye teşebbüs suçunu işliyoruz hep beraber. Ben bu örgütün başıyım. Örgütün benim gibi elebaşları içeride, çok etkili isimleri içeride. Tabii Ekrem Başkan'ın suçu apayrı. Onun suçu üç kez üst üste Erdoğan'ı yenme suçu. Erdoğan'ın adaylarını yenme ve henüz Erdoğan'a yenilmeme suçu.

"112 gün oldu. Dimdik ayaktayız"

Bugün Sayın Erdoğan grup konuşmasında ben yurt dışındayken kısık sesle söylüyor diye gülüyor gençler. Beni cezaevinde ondan haber alamaz bulunca yine arkamdan atmış, tutmuş. Ne diyor? 'Biz bunları defalarca yendik.' Defalarca yendin de, yenilmez sen değilsin. Sen son seçimde bana yenildin. Dört seçimdir Ekrem İmamoğlu'na yenildin. Türkiye'de bir yenilmez varsa o da Ekrem İmamoğlu. Genel başkan olarak ben yenilmezim. Ama benim avantajım iki yıllık genel başkanım. Bir seçime girdim onu da kazandım. Ben buradan yenilmezlik hikayesi anlatmak yerine Ekrem İmamoğlu'nun hikayesine bakın derim. Beylikdüzü'nü elinden o aldı. İstanbul'u elinden o aldı. Başbakan koydun onu yendi. Meclis Başkanı koydun onu yendi. Murat Kurum'a çok güveniyordun güya tırnak içinde içinizdeki en iyi şehircilik bileni koydun onu yendi. Sen daha Ekrem İmamoğlu'nu yenemedin. Bir yenilmez varsa Ekrem İmamoğlu. Bir yenemediğin varsa Ekrem İmamoğlu. Bu yüzden çatlama noktasına gelmiş durumdalar. Hasetten ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Ama vatandaşlarımız, milletimiz gayet iyi biliyor ki biz Erdoğan'ı yendik diye ve gelecek seçimde yeneceğiz diye arkadaşlarımız içeride, partimiz saldırı altında ve sürekli yargı tacizi altındayız. Ama yılmayacağımızı bilin. Bakın çok yılmaz biri var burada, Silivri İlçe Başkanı. Her gün burada. Biz hep birlikte bu mücadeleyi kararlılıkla vereceğiz. İlk başladığımızda nefesiniz nereye kadar yetecek diyorlardı. 112 gün oldu. Dimdik ayaktayız. Ahmet Özer 255 gün oldu. Dimdik ayakta. Seçime kadar o sandık gelene kadar buradayız. Kendine güveniyorsa 2 Kasım Pazar getirsin sandığı alalım boyunun ölçüsünü. Böyle atıp tutmakla olmuyor. Buradan bir kez daha söylüyorum; Erdoğan seçimden kaçmaktadır. Milletten kaçmaktadır. 2 Kasım seçildiğinin 2,5'inci yılıdır. Beş yıllığına seçildi tam yarıda. Süreyi bugün sonuna kadar kullanacağım diyor. Kullanırsan bir daha aday olamıyorsun. Bak ne güzel teklif. Tam iki buçuğuncu yılda gel. İki buçuk senden, iki buçuk benden. Biz iki buçuk yıl katlandık sana. İki buçuk yılı koy ortaya. Ben de iki buçuk yıl koyuyorum ortaya. Seçilirsen yap beş yıl daha Sayın Erdoğan. Normalde aday olamıyorsun. Erken seçim olursa oluyorsun. Yarısı senden yarısı benden. Kampanyaya bak. Kaçırma bu fırsatı. 2 Kasım günü gel, kozlarımızı paylaşalım.

"Bu kötülüğü yapanın iki yakası elimizdedir"

Millet, eğer asgari ücrete, emekli maaşına, yoksulluğa, işsizliğe tarımdaki taban fiyatlara razıysa sana beş yıl daha görev yap derse buyur sen yap. Ama millet bu asgari ücreti 30 bin lira yapacakları emekliye en düşük emekli maaşını asgari ücrete çıkaracakları, taban fiyatı böyle vicdansızca maliyetin altında değil, maliyet artı makul karla belirleyecekleri, gençlerin yasaksız Türkiye vizesiz Avrupa'ya, Avrupa Birliği'ne oy verecekleri sandıkta biz oradayız kardeşim. Kendine güveniyorsan tam ortasındayız. Gel, tam ortasında yapalım. Sen kazanırsan iki buçuk yıl daha kazanıyorsun. Toplam beş yıl. Biz kazanırsak millet kazanıyor. Cesaretin varsa hodri meydan. Sandığı koyalım. Benim adayım burada hazır. Salmasan dahi adayım hazır. Onun bir vesikalık fotoğrafına seni yeneceğiz. Ama bir vesikalık fotoğraftan korkup seçimden kaçan Erdoğan'ı da 81 ilde bu millete şikayet edeceğim. Yarın gündüz bütün belediye başkanlarımızla Ankara'dayız. Akşam Adana'dayım. Öbür gün Antalya'dayım. Cumartesi günü Malatya'dayım. Pazar günü Adıyaman'dayım. Benim enerjim tükenmez. Azmim kırılmaz. İnadımdan kurtulamazsın. Sandığı getirene kadar seni bütün Türkiye'de seçmenlere bütün dünyanın da demokratlarına şikayet edeceğim. Bunu böyle bir ne Türkiye'de huzur var, ne Avrupa'da, dünyada, uluslararası alanda huzur var. Bize bu kötülüğü yapanın iki yakası elimizdedir."

"Bugünkü grup konuşması tam bir Ahmet Kaya şarkısıdır"

Özel, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının sorulması üzerine Özel, şu yanıtı verdi:

"Nereden baksan tutarsızlık da ne korkuymuş arkadaş? Gece uykuda uyurken hani uyanıyorsun ya 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. İstanbul'u kaybeden, Türkiye'yi kaybeder' diye sıçrıyor bu. Uykusunda konuşmaya başlarsa TRT canlı yayına geçiyor. A Haber CNN falan hiç atlamıyorlar. Günde beş kere konuşuyor. Uykusunda sayıklasa onu da veriyorlar. Ama uyanıp da kendi kendini düşününce onu da grup toplantısında ne hesap yapıyormuş, CHP erken seçim yapacakmış da... Bir kere sende tutarlılık olsa ne yaptığını bilirsin. Burada Can Atalay var. Geçen seçimlerde aday gösterdi TİP. Hataylılar seçti. Sen onu saldın mı da cezaevindeki biri milletvekili olunca cezaevinden çıkarmaya çalışıyorlar diyorsun. Ya yalan atıyorsun ya da burada ne yaptığını daha bilmiyorsun. Onu bile savunabilecek noktada değilsin. Can Atalay seçilmiş milletvekilidir. Ve Devlet Bahçeli'nin yönettiği oturumda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yemine davet edilmiştir ve bu kararı tanımayan bir mahkeme yüzünden cezaevinden salınmamıştır. Üstüne iki kere de Can Atalay'ın haklı olduğunu Anayasa Mahkemesi karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi'ni tanımaz mantığınız yüzünden haksız yere içeride tutuluyor. Şimdi diyor ki 'Özgür Özel erken seçim yapacak. Cezaevindeki arkadaşlarını milletvekili yapıp oradan çıkaracak.' Çıkılabiliyor olsa Can Atalay çıkar. Biz erken seçim yapıp kazanınca zaten cezaevindeki masumların hepsi kendiliğinden dışarıya çıkacak. Senin zulmünden dolayı içeride tutulan bütün siyasi tutuklular çıkacak. O yüzden bugünkü grup konuşması tam bir Ahmet Kaya şarkısıdır. Nereden baksan tutarsızlık.

"Bütün Türkiye'deki pisliklerinizi alıp çöpe dökeceğiz inşallah ilk seçimde"

Ağzından çıkanı kulağı duysun. Yüz yıllık Halk Partisi öyle haraç değil de faraş partisine dönüşmüş olabilir. Böyle bir faraşı alıp elimize Erdoğan'ın Türkiye'nin başına musallat ettiği bütün pislikleri süpürüp gidip uygun olan yere dökeceğiz ilk seçimden sonra. Bu ülkede iş adamlarından para toplama meselesi varsa, bir havuz varsa bunun mucidi de, uygulayıcısı da sonucunu alan da Erdoğan'dır. Kendisine havuz medyası yaratan siz değil misiniz? AK Parti'de bir işin hallolması için o işte verilmesi gereken yüzde neyse, o yüzde malum yere iletilecek şekilde alınmadan Türkiye'de herhangi bir iş görülebiliyor mu? AK Parti'nin kurucusunun fabrikasının açılışına Anadolu'da gitmek için para isteniyor da bu para yoksa kurdeleyi Erdoğan kesmiyor, önünden konvoyla geçiyor. Bunları konuşuyor Anadolu. Biz Türkiye'ye de devleti kuran yargıyı egemen kılan hakim denetimli seçimi getiren partiyiz. Türkiye'de hukukun üstünlüğünü getiren partiyiz. Biz ilk hedefler beyannamesine Anayasa Mahkemesi'ni koyan partiyiz. Siz tanımıyorum, kararlarına da uymuyorum diyen partisiniz. Siz hukuku ayaklar altına alan partisiniz. Siz bütün Türkiye'yi haraca bağlayan birisi varsa kim dedi bunu, o kişi. Kişi kendinden bilir işi. CHP olsa olsa faraş partisi olur böyle bütün Türkiye'deki pisliklerinizi alıp çöpe dökeceğiz inşallah ilk seçimde."

"İftiraları tek tek çürüttüğümüzü milletimizin görmesini istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davaların TRT'den yayınlanması önerisine olumlu yaklaştığının anımsatılması üzerine Özel, şöyle devam etti:

"Hayırlı olacak inşallah. Fikri takip haklılığın meydanların gücü ve bu konuda doğru bir talebin ısrarlanması ve tekrarın gücüyle bugün Türkiye çok iyi bir noktaya geldi. Dün söyledim Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Çünkü son derece somut bir şey var. Son derece haklı bir şey var. Biz diyoruz ki; iftiraya uğruyoruz. Ve sesimizi duyurmak istiyoruz. Ama TRT ve bütün yandaş kanallar, iftiraları veriyor. Yanıtları vermiyor. Hatta sonra diyorlar ki 'İddialara cevap verin.' Doğru cevapları vermiyorlar. Biz de dedik ki; biz arkadaşlarımıza güveniyoruz sonuna kadar. Siz de savcılarınıza güveniyorsanız gelin bunları başta TRT tabii ki TRT'nin bir kanaldan tamamını çünkü nasıl yapıyor TRT, grup konuşmamızın ilk altı dakikasını veriyor. Misafirler anons edilirken. Ya da ne yapıyor? Plan Bütçe Komisyonunda bakanın konuşmasını veriyor. Muhalefet konuşurken çıkıyor. TRT verecekse tamamını verecek. İddialar da duyulacak, yanıtları da duyulacak. Ayrıca bir frekans üstünden isteyen herkesin yayın yapmasının sağlanması son derece doğru bir iştir. Bizim öz güvenimizi, bizim iddia edildiği gibi haracın iddia edildiği bir rüşvetin değil temiz siyasetin temsilcileri olduğumuzu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın her gün sabahları attığı iftiraların arkasında duramadığını tek tek çürüttüğümüzü milletimizin görmesini istiyoruz. Sayın Bahçeli hakkaniyetli bir tutumla, buna destek verdi. Sayın Bahçeli bunu söyleyene kadar duymayanlar, görmeyenler, üç maymunu oynayanlar bugün AK Parti grubu sıralarında ve kürsüsünde bunun doğru olduğunu ve destek vereceklerini söylediler. Bu gelinen noktadan mutluyum. Bugüne kadar Erdoğan'ın aklı neredeymiş, Bakanın aklı neredeymiş demeyeyim. Onlar Sayın Bahçeli'nin aklına uysunlar. Çünkü doğruda birleşilmiştir."

"Tutuklamaya çoktan karar vermişler"

Zeydan Karalar’ın tutuklanma haberinin karar açıklanmadan önce kamuoyuna yansımasının ve Mehmet Murat Çalık'ın hastaneye sevk edilmesinin sorulması üzerine de Özel şöyle konuştu:

"Zeydan Başkan'la ilgili durum Ekrem Başkanla ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında o pazar günü böyle 1,5 saat kadar öncesinden aynı şeyleri duymuştuk. Sonradan doğrulandı. Hatta Ekrem İmamoğlu tutuklandı dediklerinde İmamoğlu henüz daha ifade veriyordu içeride. Bu şunu gösteriyor; adalet aramıyor kimse. Kararı vermişler. Ve bu verdikleri kararı karar vereceklerin dosyalarının altına sürmüşler ve zaman geçince işte bazı gazetelere televizyonlara imtiyaz sağlamak, ilk haberi onlar versin diye öyle bir acemilik yapmışlardı ki o gün daha Ekrem Başkan'a hakim hanım soruları soruyor, cevabını almamış. O sırada tutuklama haberi çıktı. Tabii Allah o kürsüdeki hakim hanımın durumuna kimseyi düşürmesin. Ekrem Başkan'ın durumunu da düşürmesin. Düşünsenize günlerce içeride tutulmuşsunuz, şimdi burada 111 gündür buradasınız ve kimse sizin ne diyeceğinizi savunmanızı iftiraya vereceğiniz cevabı yapmıyor, ilgilenmiyor. Kararı vermişler. Tutuklamaya çoktan karar vermişler. Büyük bir kul hakkıdır. Bunu yapan kimse ki biliyoruz. Kimin yaptırdığını Ankara'da işin en başındakini de biliyoruz. İstanbul'daki onun taşeronunun temsilcisinin kim olduğunu da biliyoruz. Ama altındaki savcıları da biliyoruz. Önümüzdeki günlerde mesela bir üç isimli savcının nasıl silsile yoluyla bütün devleti kandırdığını, nasıl mesela ifade alırken Ekrem Başkan'a ifadenin sonunda 'Kızmıyorsunuz değil mi? Bu iş böyle.' Hani şey var ya, 'Sular yükselirse, balıklar karıncaları, sular alçalırsa karıncalar balıkları yer hesabı. Seçimi siz kazanırsanız da bizi yargılarsınız' deyip, Ekrem Başkan'ın senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Böyle mi bu kararları veriyorsun. Siz kim, biz kim? Sen mi bana adalet dağıtacaksın? Ben cumhurbaşkanı olduğumda kinle senin peşine düşüp de seni mi yargılamanın peşine düşecekmişim? Bunu düşünüyorsan senin zaten yargılanman lazımmış demek ki suç işliyorsun burada. Bana karşı husumet duyuyorsun. Sen nasıl savcısın?' deyince 'Kızmayın Başkanım' yapan içinde C'li M'li üç isimli bir savcı var. Onunla ilgili şimdi çok bilgim var. Pek yakında Akın Gürlek'le reklam arasına gireriz belki, o da biraz dinlensin. Birazcık o beş yıllık olanı söylüyorum, onunla ilgili çok şey anlatacağım size. Bu gece bir rahat uyumasın, belki yarın belki yarından da yakın o beş yıllık küstahla o saçını toplayıp aklını başına toplamayanla meselemiz var. Neler duydum neler öğrendim. Ne bilgiler geldi. Bakalım neler olacak.

"Mehmet Murat Çalık’ın hastanede yazılan raporu da çok kritik"

Mehmet Murat Çalık’ın hastanede yazılan raporu da kritik. Maalesef yakınlarını üzmemek için bazı detayları paylaşmıyoruz ama yapılan tahliller hastalığının nüks aşamasında olabileceğini söylüyor. Cezaevi şartlarının bunu tetikleyebileceğini söylüyorlar. Adli Tıp Kurumu’ndan ricamız elini çabuk tutsunlar. Çünkü bu meselelerde an meselesidir tedaviye başlamak. Eczacı kimliğimle, sağlıkçı kimliğimle söylüyorum. Özellikle bu hastalıkların tekrar riski olduğunda tedaviye başlamak için geçirilen her gün altın kıymetindedir, çok önemlidir. Günleri kaybettirmesinler. Hastanenin raporu belli, prosedürler belli. Adli Tıp’ın hızla gerekli kararı vermesini, Sayın Adalet Bakanı’nın da bugün hatırlattığı mevzuatın işleyerek hızlı sağlığına kavuşacağı ortama kavuşması ümit ediyoruz."

"Terör örgütü silah bırakıyorsa, biz bunu çok olumlu bir şey olarak görüyoruz"

Özel, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yayınlanan videosu ve silah bırakma töreni hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi:

"Ben videoyu görmedim ancak bir silah bırakma töreni yapılıyorsa, bırakılan şey silahsa doğrudur. Ben silahların ele alınmasını yanlış, bırakılmasını, yakılmasını doğru bulurum. Sonuçta nasıl yönetilecek, ne olacak işin o kısımlarında daha bir belirginlik yok. Ama terör örgütü silah bırakıyorsa, biz bunu çok olumlu bir şey olarak görüyoruz. Ben terörsüz Türkiye’nin, terörsüz ve demokratik Türkiye’nin hepimizin ortak hedefi olması gerektiğini düşünüyorum. 21’nci yüzyılın ikinci çeyreğine geldik. 25 yıl bitti, ikinci 25 yıl başlayacak. Bundan önceki 100 yılda birçok dezavantajımız, Birinci Dünya Savaşı ve bizim İkinci Dünya Savaşı’na girmememiz, gelişmiş ülkelerin birbirini perişan etmesinden sonra çağı ucundan yakaladık ve bugünlere kadar geldik. Bu sefer kaçırdığımız çağ, bu yapay zeka çağı, bu inovasyon çağı, bu yüksek teknoloji çağı, bu çağı kaçırdığımızda yöneten ülkelerden değil; yönetilen ülkelerden, hizmet eden ülkelerden olacağız. Bunu ne Türk’ün çocuğu hak ediyor, ne Kürt’ün çocuğu, ne Laz’ın çocuğu, ne Çerkes’in çocuğu. Bizim Avrupa Birliği’nin tam üyesi, bütün dünyaya entegre olmuş; vizesiz dolaşım haklarına gençlerin sahip olduğu; güçlü ülkeler arasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler arasında yerimizi almamız, onları aşmamız lazım. Onun için terör sorunundan kurtulmamız gerekiyor. Terörsüz Türkiye, demokratik Türkiye ikinci 25 yılda dünyayı yakalayacak ve geçecek. Bu son fırsat, bunu kaçırmamak için son derece önemsiyorum bu meseleyi. Üzerimize düşeni de fazlasıyla yapıyoruz."