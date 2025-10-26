Özel, Eskişehir mitingi sonrası Çağlayan Adliyesi'ne doğru yola çıktı

  1. Ekonomim
İsviçre’deki programını yarıda kesip İstanbul’a dönüp Çağlayan’da miting yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ardından Eskişehir mitingine katıldı. Özel, miting sonrası İstanbul'a geri dönüyor.

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan “casusluk” soruşturması kapsamında, bugün Çağlayan Adliyesi’nde ifade vermişti.

Özel, bugün sabah saatlerinde İsviçre'deki programını yarıda keserek İmamoğlu'na destek için Türkiye'ye döndü. Özel, Çağlayan Adliyesi'ne gelerek burada düzenlenen mitingde konuştu.

Özel, asliye önündeki mitinginin ardından Eskişehir'e giderek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı.

Mitingin sona ermesinin ardından Özel, İBB'ye yönelik "casusluk" soruşturmasında kapsamında ifade veren İmamoğlu için İstanbul'a dönmek için yola çıktı. Özel'in doğrudan Çağlayan Adliyesi'ne ulaşması bekleniyor.

