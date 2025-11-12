Özel 'Gizli tanık intihara kalkıştı' demişti! CHP'li Emir videoyu paylaştı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sultanbeyli mitinginde ifade ettiği "Çınar" kod adlı gizli tanığın bir süre önce adliyede intihara kalkıştığı iddiasına ilişkin videoyu paylaştı.

Emir, paylaşımında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına sorular: Videodaki kişiyi tanıyor musun? Gizli tanıklarınızdan biri mi? Hemen alt katındaki korkuluklarda ne işi var?" sorularını yöneltti.

Özgür Özel ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sultanbeyli mitinginde şu ifadeleri kullanmıştı:

Basit bir şekilde iddianameyi özetleyecek olursak; iddia şudur: Birileri, yani gizli tanıklar, ilk başta 3 taneydi bunlar. Bunlar kimsenin bilmediği, yüzleri kapalı, adları gizli iftiracılardı. Bunların sayısı şimdi 15'e çıkarmışlar. Bu 15 gizli tanık, söyledikleriyle iftiralar atıyor. Başsavcı diyordu ki, 'Kimseyi sadece tanık beyanıyla suçlamıyoruz, mutlaka kanıtını koyuyoruz'. Dün iddianame çıktı ve onlarca arkadaşımızın suçlamalarında gizli tanığın söyledikleri ya da iftiracıların söyledikleri var. Buradan bir çok üzerinde konuşacağımız bir bombayı ifade edeyim.

İlk başlarda bir 'Çınar' vardı, her iftirayı o atardı. Sonra bu 'Çınar'la araları bozulmuş. Bu 'Çınar'ın söylediği sözler, verilen vaatler, attığı yalanlar birbiriyle örtüşmemiş. Bu 'Çınar'ı 7'nci kata almamaya başlamışlar. Bu 'Çınar', 6'ncı katta intihara kalkışmış. Buradan bütün adliye muhabirlerinin bildiği intihara kalkışma olayındaki kişi 'Çınar'ın ta kendisidir. Şimdi o 'Çınar'ın aylar önce söylediği ifadeleri 'Çınar'dan almışlar 'İlke' diye yeni bir gizli tanığa söyletmişler. Yalan olduğu, kumpas olduğu buradan belli bir soruşturmada, gizli tanığın sekiz ay önce söylediklerini alıp 'İlke' denen gizli tanığa veriyorlar. Burası adaletin arandığı değil, bir kumpasın kurgulandığı iddianameye dönüşmüştür. Hepsinin farkındayız sonuna kadar da peşindeyiz."