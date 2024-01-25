Özel güvenlik, motokurye, AVM çalışanı: Çarpıcı çalışmanın sonuçları açıklandı

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) tarafından, Olof Palme Vakfı’nın katkılarıyla gerçekleştirilen “Hizmet Sektöründe Çalışan Yoksulluğu ve Güvencesiz Çalışanlar Araştırma Raporu” yayımlandı.

CAPI (Bilgisayar Destekli Yüz Yüze Anket) yöntemi ile 2023 Aralık ayında, Türkiye genelinde gerçekleştirilen ve yüzde 95 güven aralığında yüzde 3 hata payı ile her bir alt sektörde 4268 kişi ile görüşüldü.

Araştırma raporu, siyasi parti temsilcileri, sendika temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcilerin de katılımı ile gerçekleştirilen online toplantıda kamuoyu ile paylaşıldı.

Yüzde 27,6 eve ekmek götürebilmek için çalışıyor

Anketin en çarpıcı sonuçlarından biri "Çalışma sebebiniz nedir?" sorusuna verilen cevap oldu. Katılımcıların yüzde 27,6'sı eve ekmek götürmek için, yüzde 22,8'i para kazanmak için, yüzde 22,1' ise ailesine daha iyi gelecek sunabilmek için çalıştığını söyledi. Katılımcıların yüzde 70’inin üzerindeki kısmı için çalışmanın anlamı, 'geçim ve temel ihtiyaçlar' olarak ifade edildi.

Ücret yetersizliği iş değişikliğine neden oluyor

İş değiştirme sebepleri sorulan katılımcıların yüzde 40'ı ücretlerle ilgili konuları işaret ediyor. Çalışma şartlarının zorluğu ve kişisel nedenler de en sık alınan diğer yanıtlar arasında. Dikkat çekici bir diğer bulgu ise; motokuryelik en tehlikeli işlerden bir olmasına rağmen motokuryelerin iş değiştirme sebeplerine bakıldığında, tehlikeli olduğu için diyenlerin oranı son derece düşük. Birçoğu ücreti yeterli bulsalar, yaşamları pahasına çalışmaya devam edeceklerini belirtiyor.

Alternatif iş bulamıyorlar

Meslek tercihlerini belirleyen kriterle ilgili soruya ankete katılanların yüzde 38,3'ü alternatif işlerin olmayışı yanıtını verirken, yüzde 18,5'i ise eğitim seviyesinin yetersizliğini gerekçe gösteriyor. Gerçekten eğitim aldığı alanlarda çalışabilen, mesleklerini yapabilenlerin oranı ise yüzde 9.9 olarak görülüyor.

Kazandıkları beslenme ve kiraya gidiyor

Ankete göre söz konusu çalışanların gelir harcama kalemleri ise beslenme, barınma ve giyinme ihtiyaçlarında yoğunlaşıyor. Eğitim, kültür gibi alanlara ayrılacak bütçe neredeyse yok. Harcama kalemleri arasında en yüksek paya sahip beslenme/mutfak harcamalarının son dönemde yüzde 67 oranında azaltıldığı görülüyor. Ayrıca sağlık, kişisel bakım, teknoloji, giyim gibi diğer yaşamsal ihtiyaçlardan da önemli ölçüde vazgeçildiği/azaltıldığı ifade ediliyor.

Yaşamlarından memnun değiller

SODEV anketinin en önemli bulgularından biri ise "Türkiye'nin mevcut ekonomik durumu düşünüldüğünde yaşamınızdan memnun musunuz?" sorusuna verilen cevap oluyor. Buna göre, soruya ankete katılanların yüzde 92,3'ü 'hayır' yanıtını veriyor.

Sendikaların katkısının olmadığını düşünüyorlar

Çalışanların iş güvenceleri ve hak arama konusunda da yetersiz olduklarının tespit edildiği ankete göre, sendikal faaliyetlerin kendilerine bir katkısı olmayacağını söyleyenler çoğunlukta. Buna göre ankete katılanların yüzde 67,3 sandikaya üyle olmanın işlerine yaramayacağını düşünüyor.