Özel Halk Otobüsleri iş bıraktı, duraklar doldu: İBB'den açıklama geldi

Özel Halk Otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle bugün iş bıraktı.

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odasından yapılan açıklamada, İBB ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği belirtildi.

İşletmecilerin yaklaşık 6 milyar lira tutarındaki 4 aylık hak edişlerinin ödenmemesi nedeniyle Özel Halk Otobüsü işletmeciliğinin sürdürülebilirliğinin ortadan kalktığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen noktada, akaryakıt temininden personel maaşlarına, bakım-onarım giderlerinden günlük işletme maliyetlerine kadar hiçbir zorunlu gider karşılanamaz hale gelmiştir. Bugün itibarıyla ilgili tüm uyarı ve ikazlara rağmen bu süreci yönetmekle yükümlü İBB yetkilileri, krizi önleyici hiçbir somut adım atmamış, tarafımızca yapılan iyi niyetli tüm girişimler yanıtsız bırakılmıştır. Bu durum, Özel Halk Otobüsü işletmecileri için artık fiili imkansızlık oluşturmakta, toplu taşıma hizmetinin devamını teknik ve mali olarak imkansız kılmaktadır. Bu nedenle, 22 Mayıs Perşembe günü, İstanbul genelinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri, mecburen ve tamamen ekonomik tıkanma nedeniyle çalışamayacaktır. Bu bir tercih değil, içinde bulunduğumuz koşulların dayattığı zorunlu bir sonuçtur."

Mevcut şartlarda işletmeyi daha fazla sürdürebilme imkanının kalmadığı aktarılan açıklamada, "Bir an dahi aksatılmaması gereken ve İBB'nin sorumluluğundaki kamu hizmeti doğal olarak duracaktır. Sebebi ve sorumlusu olmadığımız bu durum nedeniyle bizi anlayacaklarından emin olduğumuz İstanbul halkından şimdiden özür diliyoruz." denildi.

İETT'den açıklama

İETT'den yapılan açıklamada, kentte Aralık 2020'de İBB Meclisi kararıyla Özel Halk Otobüsleri için "Özel Taşımacılık İşletim Sistemi"nin (ÖTİS) devreye girdiği belirtilerek, bununla ilgili çalışmalar aktarıldı.

Özel Halk Otobüslerinin hak ediş ödemelerinin İBB tarafından yapıldığı, 1 Haziran'dan itibaren de ödemelerin planlandığı belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Mevcut sistemin değiştirilmesi dahil tüm alternatif tedbirlerin oluşturulması konusunda planlar yapılmıştır. İBB ve İETT tarafından sağlanan tüm bu iyileşme ve destekler ve sunulan ödeme planına rağmen, Özel Halk Otobüsleri tarafından yapılacağı duyurulan olası eyleme karşı, İstanbulluların minimum düzeyde etkilenmelerini sağlayabilmek için İBB ve İETT tarafından gerekli ek seferler ve hat planlamaları gibi bir dizi önlem alınmıştır."

Açıklamada, İstanbulluların, bugün ulaşım planlamalarını yaparken mevcut duruma göre hareket etmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, gelişmelere ilişkin tüm bilgilendirmelerin anlık olarak İBB ve İETT'nin resmi iletişim kanallarından yapılacağı kaydedildi.

"Grev hakkı her zaman vardır ancak insanları mağdur etme hakları yoktur"

Vatandaşlar, bekledikleri otobüslerin gelmemesi üzerine mağduriyet yaşadı. Duraklarda insan kalabalığı yaşanırken uzun süre boyunca vatandaşlar otobüslerinin gelmesini beklemek zorunda kaldı.

Mağduriyet yaşayan vatandaşların birisi, "Burada otobüs şoförlerini değil halkı mağdur ediyorlar. Halkı rezil ediyorlar. Herkes işine geç kalıyor. Ben de işime geç kaldım. Geç kalırsak telefon açıp söyleyeceğiz. Başka çaresi var mı?" dedi. Oktay Kılıç, "İnsanlar mağdur oluyor ister istemez. Haberimiz bile yok." derken, Sebahattin Şişmanoğlu,"Halk otobüslerinin grev hakkı her zaman vardır. Yalnız bu kadar insanı mağdur etme hakları yoktur. Halk otobüsü şoförleri kendilerini düşünüyorlarsa mağdur ettikleri insanları da düşünmelerini tavsiye ederim. Bizim için çok büyük sıkıntı. Burada saatlerce işe gidemeyenler var. Evlerine hastanelere gidemeyenler var. Başka yerlere gitmeleri lazım gidemiyorlar. Halk otobüsleri ne diye grev yapıyorlar mana bulamıyoruz. Halka karşı birazcık daha toleranslı ve duyarlı olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Habibe Böcek ise, "Çok mağduruz. Bir saat oldu burada bekleyeli. Avcılar Firuzköy'e işi gidiyorum. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

Alınan grev kararıyla bazı güzergahlarda ulaşım sıkıntısı yaşandığı görüldü.