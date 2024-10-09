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Özel halk otobüsü kamyonla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Malatya'da özel halk otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Özel halk otobüsü kamyonla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
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Malatya'da A.A. idaresindeki 44 H 0033 plakalı özel halk otobüsü, Yeşilyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde D.K. yönetimindeki 44 AAE 320 plakalı kamyon ile çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan A.A. ile otobüste bulunan 6 kişi, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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