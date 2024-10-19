Özel hastane ve yenidoğan yoğun bakım sayıları son 10 yılda nasıl değişti?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Son dönemde “yenidoğan çetesi” olarak isimlendirilen ve kamudan daha fazla ödenek alabilmek adına yapılanların vicdan yaraladığı gündemde, Türkiye’de dikkatler sağlık sistemine çevrildi. Sağlık sisteminde özel hastanelerin yoğunluğu tartışılırken, Sağlık Bakanlığı verilerinde değişimler artışa işaret ediyor.

Türkiye’de sağlık sistemindeki değişimde özel hastanelerde görülen artış, pandemi döneminde sekteye uğrarken, Sağlık Bakanlığı’nın yıllık sağlık istatistiklerinde detaylı veriler yer alıyor.

2022 yıla kadar yayımlanan ekonomim.com tarafından derlenen verilere göre, özel hastanelerde artış görülürken, son gündem ışığında da yenidoğan yoğun bakımlarının özel hastanelerde yoğunlaştığı da dikkat çekiyor.

Türkiye’de özel hastane sayısı ne kadar arttı?

2002 yılındaki verileri de içeren sağlık istatistiklerine göre, Türkiye genelinde 2002 yılında 1156 hastanenin 774’ü Sağlık Bakanlığı’na ait olurken, 50 üniversite hastanesi ya da daha genel söylemde tıp fakültesi hastanesi ve 271 de özel hastane bulunuyor. 2016 sonrasında sıfır olan “diğer” olarak kategorilendirilen de 61 hastane bulunuyor.

2002 yılında özel hastanelerin toplam içindeki payı yüzde 23 oluyor.

2022 yılına gelindiğinde, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın hastane sayısı 915 olurken, tıp fakülteleri de 68 oluyor. Pandemi süreci olan 2020 yılında artışı negatife dönen özel hastanelerin sayısı ise 572’ye çıkıyor. Toplamda özel hastanelerin payı da yüzde 37’ye yükseliyor.

Hastane yatağı sayısında özel hastanelerde artış daha yüksek

2002 yılında Türkiye’de toplamda 164 bin 471 hastane yatağı bulunurken, bunların yüzde 65’i Sağlık Bakanlığı, yüzde 16’sı da üniversite hastanelerinde bulunurken, yüzde 19’u özel hastanelerde bulunuyor.

2022 yılında oranlar özel hastaneler lehine değişirken, 20 yılda hastane yatağı sayısında artış Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yüzde 52 olurken, üniversite hastanelerinde yüzde 67, özel hastanelerdeyse yüzde 79 oluyor. Böylelikle 2022 yılında özel hastanelerin toplam yatak oranı yüzde 21’e çıkarken, üniversite hastanelerinin yüzde 17’ye çıkıyor. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yatak oranı ise yüzde 62’ye geriliyor.

Yenidoğan yoğun bakımlarda tablo daha farklı

Yenidoğan yoğun bakım yatağı sayısında 2012 yılından 2022 yılına artış özel hastanelerde dikkat çekici boyutta oluyor. 2012 yılında Türkiye’deki hastanelerde yenidoğan yoğun bakım yatağı sayısında özel hastanelerin oranı yüzde 46 olurken, 2020 pandemi harici yükseliş hız kesmiyor ve 2022’de bu oran yüzde 54 oluyor.

2012’den 2022’ye Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yenidoğan yoğun bakım yatağı sayısında artış yüzde 52 olurken, üniversite hastanelerinde bu oran yüzde 71 ancak özel hastanelerde artış ise yüzde 113 oluyor.

Son olarak 1.000 canlı doğuma düşen yenidoğan yoğun bakım yatak sayısında Sağlık Bakanlığı ve üniversite ile özel hastanelerin arasındaki fark da bir gösterge olarak dikkat çekiyor.