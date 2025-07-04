Özel hastanede 'rüşvet' skandalı! Eski SGK İl Müdürü ve 2 müfettiş gözaltına alındı

Antalya'da özel hastanelerin denetimleri sırasında tespit edilen eksikliklerin görmezden gelinmesi karşılığında rüşvet aldıkları iddia edilen Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) görevli 2 müfettiş ile eski SGK İl Müdürü S.E. gözaltına alındı.

Özel hastane sahibi savcılığa başvurdu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran özel bir hastanenin sahibi H.U, kentteki 2 özel hastanesine denetime gelen SGK müfettişleri E.Ö. ve M.A.B'nin tespit ettikleri eksiklikler için 40-50 milyon civarında ceza keseceklerini beyan ettiklerini ileri sürdü.

Bunun üzerine eski SGK İl Müdürü S.E'nin devreye girdiğini iddia eden H.U, kendisinden 120 bin avro rüşvet talep edildiğini iddia ederek, eski il müdürü ile müfettişler E.Ö. ve M.A.B'den şikayetçi oldu.

Teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi

Başsavcılığın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler S.E, M.A.B ve E.Ö'yü daha önceden seri numaraları alınmış 90 bin avro ile suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Konuşma kayıtları dosyaya girdi

Soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada şüpheli S.E. ile hastane sahibi H.U. arasında geçtiği ileri sürülen konuşma kayıtları da yer aldı.

Kayıtlarda eski SGK İl Müdürü S.E'nin H.U'dan "Beş yüz kişi desen 40 bin liradan 20 milyon yapar. Bizim bu raporu yukarıda da onaylatmamız lazım. Hadi ondan değil, biz kendimiz indirin yapalım, hani 120 yerine 90 isteyelim. Bunu bitirelim diyorlar." ifadeleri kayıtlara geçti.