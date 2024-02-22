Özel: Hatay kararını kötü süreç yönetimi olarak düşünmüyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'deki 'Yeni Bir Sabah' programında İsmail Küçükkaya'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Hatay'da süreci kötü yönettiğimizi düşünmüyorum"

Özgür Özel, Lütfü Savaş'ın adaylaşma süreci ile ilgili soruya, "Ben Hatay'da süreci kötü yönettiğimizi düşünmüyorum. Hatay'da sadece siyaset yapmıyoruz. Hatay'ın bir travmasına anlayış gösteriyoruz. Hatay'ın duyguları var, siyaset bu duyguları yok etme işi de değil bu duyguları yoksayma işi de değil. Memleketim Manisa'da 1 anket yaptık, Hatay'da 5 anket yaptık. Her şeyi anketlere bağlamak da doğru değil ama Manisa'ya 1 heyet yolladık, İzmir'e 1 heyet yolladık, Hatay'a 3 farklı heyet yolladık. 4'üncüsünde hepsini Genel Merkez'de ağırladık" ifadelerini kullandı.

"CHP'nin gösterebileceği en iyi aday"

"Hatay Büyükşehir, Türkiye'de Hatay'ı aşan bir noktaya geldi diyen Özel, şunları söyledi:

"Kendisi de depremzede olan Belediye Başkanımız, depremin ilk günlerinde yaşadığı travma, bir mikrofona bir söz söylemiş, büyüdü bazı laflar. Hatay'da yüzde 20-30 alabiliyorken, iki dönemdir kazanan, önemli bir mücadele veren bir Belediye Başkanı var. Bizim yaptırdığımız bütün anketlerde Lütfü Savaş, CHP'nin gösterebileceği en iyi aday."

"Gebze'de Erkan Baş'ı destekliyoruz"

Özel ayrıca "TİP'le çalışma yaptık. Bizi kaybettirme riski olan yerlerde aday göstermediler. Biz de Gebze'de Erkan Baş'ı destekliyoruz." dedi.

TİP Gebze Belediye Başkan adayı olarak Erkan Baş'ı, Emek Partisi petrokimya işçisi Novares İş Yeri Baştemsilcisi Sinan Karataş’ı belediye başkan adayı olarak açıkladı. Gebze’de aday çıkarmayan DEM Parti’nin, ilçede kimi destekleyeceği henüz açıklanmadı.