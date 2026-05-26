Özel: İftiracılar mahkeme karşısında rezil oldular

Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla gittiği memleketi Manisa'da, CHP İl Başkanlığı önünde vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi.

Özel, İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, 25 yıldır Manisa’nın, partinin ve Türkiye’nin daha iyi bir noktaya gelmesi için yanındakilerle ve babaevine hizmet eden herkesle birlikte koşturduğunu söyledi.

Manisa'daki siyasi yolculuğunun nasıl başladığını anlatan Özel, "Her şey 2009 yılında şu balkonda başladı. O balkondan çıkıp belediye başkan adayı olarak konuştuğumda bu sokağı doldurmuştunuz, arkamda durmuştunuz. Zor bir yola çıktığımızı biliyordunuz ve sonuna kadar, o günden bugüne kadar hep arkamda durdunuz. Biz bu sokakların, bu kentin nazını, duygusunu, düşüncesini bilen, bu kent sevinince sevinen, üzülünce üzülen, umudunu da gören ve bu sokakların sesini dinleyen insanlarız. Biliyorum, bu sefer sokakta öfke hakim. Öfkenizi içinizde tutun, mücadele için direnç olarak tutun" diye konuştu.

“Ferdi Zeyrek ile yüzde 60 aldık”

Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i de rahmetle anarak, en zor gününde bir kolunu dayayacağı yol arkadaşının eksikliğini hissettiğini vurguladı. Özel, "Ben bu balkondan o konuşmayı 2009'da yaptığımda rahmetli Baykal, adayımız rahatsızlanmıştı, seçime kısa bir süre kala beni aday göstermek istiyorlardı, ortak aday, genç aday. Ben Sayın Baykal'a dedim ki: 'Genel Başkanım, bir önceki seçim oyumuz yüzde altı buçuk. Geç kaldık, bu vakitten sonra bu seçimi kazanamayız'. Deniz Bey demişti ki: 'Kazanacaksın, o Manisa'yı bir gün sen kazanacaksın'. Biz o seçimlerde yüzde 14 oy aldık, öncesinde yüzde 6 almıştık. Manisa'da belediye başkanlığını kazanmak bana nasip olmadı ama yüzde 6'nın alındığı şehirde Ferdi Zeyrek ile yüzde 60 aldık. Ben, '6 alınan şehirde 6, 14, 20, 23, 26, 30 derken 60'a kadar basamak basamak çıktık' deyip 60'ı söylediğimde grupta Ferdi ayağa kalkmış, ilk alkışı o başlatmıştı. Şimdi Allah gani gani rahmet eylesin. Bu en zor günümde, en zor günümde bir kolumu dayayacağım Ferdi'm yok yanımda" diye konuştu.

“Kırk yedi yıl sonra partiyi birinci parti yaptık, işte bizim suçumuz bu”

Elde ettikleri büyük seçim başarılarının ardından iktidar tarafından hedef alındıklarını kaydeden Özgür Özel, partiyi onlarca yıl sonra zirveye taşımanın bedelini ödetmek istediklerini belirtti. Özel, şunları kaydetti:

"Öyle bir noktaya geldi ki iş, bizim azmimiz, kararlılığımız, sizlerin sahiplenmesi, Manisa gibi bir şehirde yüzde 60, Denizli gibi bir şehirde yüzde 60, Türkiye'nin yüzde 65 belediyeleri kazanmak, nüfusun yüzde 84'ünü yönetmek ve genel başkan olduktan sonra söz verdiğim gibi sadece 5 ay sonra, 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak... AK Parti'yi 24 yıl sonra ilk kez geçmek... İşte bizim suçumuz bu. Yıllardır, aylardır sürekli aynı tehdit, aynı şantaj, aynı tehdit, 'Git Ankara'ya, dön koltuğunda otur, partide rahat et'. Yani dedikleri şu: 'Biz bizi yenen, bize direnen, biz cumhurbaşkanı adayını içeriye atınca ona sahip çıkan, iftiraları ifşa eden, mücadeleyi örgütleyen ve iktidara yürüyen bir genel başkan istemiyoruz. Ya yolumuzdan, ya yolumuzdan çekilin ya da biz seni çekmesini biliriz' dediler.

“Kayyım atamaya kalktılar, kurultayı topladık”

'Biz seni çekmesini biliriz' dediler. Kayyım atamaya kalktılar, kurultayı topladık. İlk turda 12 farkla kazandığımız kurultayı, oy kullanan bütün üyelerin, sadece bugün butlan peşinde giden 20 küsur milletvekili hariç oy kullanan bütün üyelerin desteğiyle yeniden seçildik biz. Yine durmadılar. Bu sefer İstanbul İl Kongremizi iptal edip yerine bir kayyım... Partiden belediye başkan adayı yapılmayınca istifa etmiş, partiye dünya kadar laf etmiş bir kayyımı koydular. O kongre iptal oldu. 'Kongrede fark 12'ydi, kongreniz sakatlandı' dediler. Yine gittik, yine bütün delegelerin noterden imzasını aldık. 21 Eylül günü Ankara'da, İstanbul delegeleri olmadan yeniden seçim yaptık ve o delegelerin geçerli oyların tamamını alarak, İstanbul olmadan tamamını alarak bir kez daha Genel Başkanı seçtik.

“İftiracılar mahkeme karşısında rezil oldular”

O 12 farkı, ikinci turda 250 farkı murdar etmeye ve kongreyi kirletmeye çalışan, oradan buradan delibozuk iftiracıların ifadelerini alanlar mahkeme karşısında rezil oldular, ceza davasına gidildi. O sözleri söyleyenlere soruldu: 'Sen bunu demişsin, nerede gördün?', 'Görmedim', 'Niye söyledin?', 'Başkasından duydum', 'Kimden duydum? Kimden duyduğumu da unuttum' Böyle ifadeler verdiler.

Kurultaya gittik, rakip bekledik, rakip yok. 'Yanlış yapıyorsun, ben daha iyi yönetirim' diyen yok. Önceki dönem biliyorsunuz imza vardı. Mevcut genel başkan binin üzerinde imza toplardı, kalan imzadan sen yüzde 10 imza, sonra 5'e indirdik. Tüzüğü değiştirdim, 'Mevcut başkan imza toplamaz' dedik. 1300 imza herkese açık, 'Ben toplamıyorum' dedim, toplamadım. Bir tek rakip aday çıkmadı. 'Gelin yarışalım' kimse yarışmadı. 'Çıkın eleştirin' kimse bir şey söylemedi. Ama bir yandan o AK Parti'nin yargı kollarının açtırdığı butlan davasını takip etmeye devam ettiler. Görev verdik, 'Türkiye'yi gezin, partiyi anlatın, asgari ücretliye anlatın' dedik. Görev verdiğimiz yere gitmediler. Dönüp mahkeme başkanına teklifler yaptılar, baskılar yaptılar. Bizimle konuşmayanlar, elimizi sıkmayanlar arka tarafta Saray rejimiyle anlaştılar.

“Bütün anketlerde birinci parti düzeyine geldik”

Son kurultay 1303 delegenin oyunu aldım, 3'ünü bile kendime saymıyorum dedim. Dedim ki: 'Bunu partinin birliğine, beraberliğine ve iktidar yürüyüşüne verilen destek olarak görüyorum. Gelin bir olalım, birlikte olalım' dedim ve çıktık yol yürümeye başladık. Hepiniz biliyorsunuz, ilk aday olduğumda 'Bir seçim kaybedersem durmam' demiştim, ilk seçimi kazandım. Yerel seçimlerde bir büyük başarıyı genç, çevik ekibimizle, kadınlarla ve örgütümüzün öncülüğüyle başardık. O günden bugüne her ankette parti birinci parti. Kongre öncesi yüzde 13'te aldığımız partiyi yüzde 20'ye, 25'e, seçim günü 38'e ve seçimden beri bütün anketlerde de birinci parti düzeyine getirdik.

Nasıl Manisa'da yüzde 6 ile başlayıp yüzde 60 son noktaya geldiysek, Türkiye'de de 28 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra herkes kahrolmuşken, bu sokaktan gelen geçen kalmamışken, öğretmenevi boşalmışken, aşağıda CHP'lilerin gittiği kahvelerde kimse kimsenin yüzüne bakmıyorken, everyone yerdeki gazoz kapağını tekmeliyor, göz göze gelmiyorken, gençler yurt dışına gitmeyi hesaplıyorken, yüzde 12,7 ile partiyi aldık. Bugün geldiğimiz yerde son seçimde 38 aldık, birinci partiyiz ve bütün mücadele buna yönelikti, bizi durdurmaya yönelikti."