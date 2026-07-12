Özel: İktidarımızda yasak olan tek şey, yasakların kendisi olacak

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Adana'nın Toroslar Caddesi'nde yurttaşlarla birlikte yürüdü ve gençlerle Adana'nın meşhur muzlu sütünden içti.

Ardından vatandaşlara seslenen Özel, "Değerli arkadaşlar ne Adana sahipsizdir, ne Türkiye sahipsizdir. Bu zor günleri Cumhuriyet Halk Partililer olarak aşacağız. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Adana’nın bütün gençlerine, Adana’nın bütün renklerine selam olsun. Hepinizi çok seviyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Özel, şöyle devam etti:

"İyi ki Adana’nın gençleri var. İyi ki Adana’da gencecik bir il başkanımız, Anıl Başkanımız var. Partimiz adına darbeye direniyor, butlana direniyor. Demokrasinin arkasında. Adana’yı arkasına taktı. Tarihi bir mücadele veriyor. Genç İl Başkanımıza bir yürekten alkış. Adana Gençlik Kolları’na saygılar sunuyorum. Gençlik Kolları Başkanımıza, Kadın Kolları Başkanımıza, Adana’daki tüm ilçe başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Onları saygıyla selamlıyorum. Toros Caddesi esnafını ki trafiği de zorladık, Adana’da bizim için mücadele veren tüm arkadaşlarımızı, bugün güvenliğimizi sağlayan kahraman polislerimizi, Toros Caddesi’nin bütün esnafını ve sakinlerini saygıyla selamlıyorum. Şimdi hepinize soruyorum: Şunu görüyor musunuz? Adana’da iktidar yürüyüşünden yana olanlar hep bir arada. Milletvekillerimizin hepsi burada. Belediye başkanlarımız burada. İl, ilçe başkanlarımız burada. Biz hep beraberiz. Adana’nın bu birlikte iradesinin karşısında saygıyla eğiliyorum. İyi ki varsınız.

Benimle birlikte iktidara yürümeye var mısınız? Benimle birlikte gençlerin iktidarını kurmaya var mısınız? Yasaksız bir Türkiye için benimle birlikte yürümeye gençler hazır mı? Hep beraber miyiz? Birlikte yürüyecek, yasaksız Türkiye’yi ve vizesiz Avrupa’yı hep beraber hayata geçirecek miyiz? Gençler, size söz veriyorum. İktidarımızda yasak olan tek şey, yasakların kendisi olacak. Yasakları yasaklamaya, gençleri özgürleştirmeye, yaşlı erkeklerin gençlere, kadınlara karışmasına değil; gençlerin, kadınların hayatın içinde olmasına teminatız biz. Tüm gençleri saygıyla selamlıyorum. Toroslar Caddesi beni duyuyor musun? Gençler beni duyuyor mu? Hep beraber iktidara yürümeye var mıyız? Haydi bakalım o zaman. Yolumuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Yürüyelim arkadaşlar."