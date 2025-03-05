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Özel, İmamoğlu'nu duyurdu: 23 Mart'ta aday unvanını resmen kazanacak

Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Toplantısı'nda konuşan CHP lideri Özgür Özel, 23 Mart'taki ön seçimde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı resmileşeceğini söyledi.

Haber Merkezi
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Özel, İmamoğlu'nu duyurdu: 23 Mart'ta aday unvanını resmen kazanacak
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Toplantısı'nda konuştu.

Dış politika kadar Türkiye siyasetine dair de açıklamalarda bulunan Özel, 23 Mart'ta yapılacak ön seçime işaret ederek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nuun bu tarihte resmen cumhurbaşkanı adayı olacağını belirtti ve şöyle konuştu:

"İmamoğlu, resmen cumhurbaşkanı adayı olacak"

"Türkiye’nin dünyanın en bilinen üç imparatorluğuna başkentlik etmiş gözbebeğimiz İstanbul’un belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart 2025 tarihinde 1 milyon 700 bin üyemizin doğrudan sandık başına gideceği bir önseçim süreciyle cumhurbaşkanı adaylığı unvanını resmen kazanacaktır.

Çok adaya açık bir süreçte, kendisine duyulan güven ve uğradığı saldırılara karşı korumacı bir toplumsal sahipleniş, bu önseçimde tek aday olmak sorumluluğunu kendisine, ancak arkasına milyonları katma sorumluluğunu partimize yüklemiştir.

Bu önseçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, yapılacak ilk genel seçimlerde yarışacak isimlerin belirginleştiği ve seçimlere ilişkin tek belirsizliğin seçim tarihi olduğunun inanç ve kararlılığı içerisindeyiz.

Partim, demokratik, barışçıl, laik, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygılı bir Türkiye arzuluyor. Biz böyle bir Türkiye’nin hayalini kuruyor, böyle bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Avrupalı siyasetçiler, nasıl bir Avrupa hayal ediyorlar? Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkinin, bu sorudan bağımsız olarak düşünülmeyeceği kanaatindeyim.”

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