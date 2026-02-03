Özel İtalyan Lisesi’nde Türk öğretmenler greve gitti

Aynı okulda çalışan İtalyan meslektaşlarıyla aralarındaki ücret, statü ve çalışma koşulları bakımından ciddi bir eşitsizlik bulunduğunu söyleyen öğretmenler, "eşit işe eşit ücret" talebinin karşılanmaması ve aylardır süren müzakere sürecinin tıkanması nedeniyle grevin kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

Basın açıklamasını öğretmenler adına Tez Koop İş Sendikası İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt yaptı.

Öğretmenler arasında 6 kata varan maaş farkı

Aynı okulda aynı ders yükü ve akademik sorumluluklara sahip olmalarına rağmen Türk öğretmenlerin, İtalyan meslektaşlarından 6 kata varan oranda daha düşük ücret aldığını söyleyen Karakurt, okul ücretlerinin son dört yılda Euro bazında yaklaşık yüzde 300 artırılmasına karşın öğretmen maaşlarına yüzde 30 seviyesinde zam yapıldığını anlattı. Bu durumun vicdani ve etik hiçbir karşılığı olmadığını dile getirdi.

Okul yönetiminin Türk öğretmenlere 2025 için (TİS görüşmeleri Ağustos 2025’te başladığı için) 0 zam teklif ettiğini, 2026 teklifinin yüzde 15 olduğunu, 2027 teklifinin de yine 0 zam olduğunu aktardı. "Bu eğitime yapılan bir hakaret, emeğe karşı bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.