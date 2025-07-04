Özel: Kılıçdaroğlu'na kırgınlığım yok ama parti üyelerinin var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Ünsal Ünlü'nün sorularını yanıtladı.

Özel, Leman Dergisinde yer alan karikatüre yönelik tartışmalara ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Biz siyaseti başkasına göre yapmamak konusunda son derece kararlıyız. Bizim kendi siyasi anlayışımız var ve bunun üzerinde gideceğiz. Size bir şey hatırlatayım ben yeni genel başkan olduktan sonra biliyorsunuz bir terör örgütü saldırısı oldu şehit askerlerimiz vardı ve benim önüme daha ilk açıklamalarımdan birinde bir kağıt koydular, ortak kına AKP ile. Bir dakika dedim ve şu açıklamayı yaptım; 'Kardeşim sen bu insanları nasıl oluyor da karda kışta bu kadar korunmasız şekilde teröristle mücadeleye zorluyorsun?' Bu başta tepki çekti ama sonrasında bir kez daha aynı şey yaşandığında bu sefer diğer muhalet partileri de benimle birlikte hareket etmeye başladı. Çünkü siyasette bu ezberin bozulması gerekiyor artık. Leman'daki karikatür hikayesinde de çok net bir tavır var. Bir kere orada çizilen Hz. Muhammed'in resmi değil. Yani dinen Hz. Muhammed'in resmedilmesinin yasak olduğunu ben de biliyorum. Ama karikatüre baktığınız zaman böyle bir şey olmadığını görüyorsunuz zaten. O topraklarda doğmuş peygamberlerin isimlerinden kendi adlarını alan ve aynı toprakların insanı arasında iki kişinin orada öldürülmüş iki kişinin ruhları üzerinden yapılıyor. Kanatları var. Peygambere kanat takacak değil herhalde bu insanlar. Onlar İsrail'in saldırısında öldürülmüş iki günahsız insan iki taraftan da. Ama Erdoğan şu anda istiyor ki ben onun söylediği gibi gideyim. Toplumun ezberi üzerinden gidelim. Böyle bir şey olmayacak.

"Erdoğan bunu yapmamı istiyor"

Orada Muaviye, devenin sahibinin kulağına eğilip, 'Git söyle Ali'ye, Muaviye'nin dişi deveyi erkekten ayıramayan hatta o istediği için erkek deveye dişi diyen 15 bin tane adamı' var dedi. Erdoğan bunu yapmamı istiyor şu anda. Benimle birlikte burada Peygambere saldırıldı diye yanımda dur istiyor. Hz. Ali ayağını denk almadı ki Erdoğan bana ayağını denk al demeye getiriyor. Hz. Ali ayağını denk almak deyip biz de almayacağız. Bildiğini yapsın. Burada gerçeğin yanında durmak zorundayız. Peygambere hakarete zaten hiç kimse izin vermez ama burada böyle bir şey yok. Ve biz de olmadığını söylemeye devam edeceğiz"

"Buradan sonra 30 Haziran'daki gibi olmayacak"

Özel, CHP'in 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan dava 8 Eylül'e ertelenmesinin sorulmasına da şu yanıtı verdi:

"8 Eylül, 30 Haziran gibi olmayacak. Şu anda şöyle bir durum var, toplumsal olarak haklılık yani sadece burada yaşanan şeyin, bana bir saldırı olmadığını insanlar görüyor ya da Ekrem İmamoğlu'yla alakalı olmadığını, partinin dört bir yanından saldırı altında olduğunu görüyor ve bence buradan sonra 30 Haziran'daki gibi olmayacak, toplumun makul kesimin nasıl baktığını da görecek insanlar. Ve orada bir yoğunlaşma olacak. Bu dava zaten temelinden itibaren son derece anlamsız. Ben burada kayyum ihtimalinin çıkacağını binde bir bile görmüyorum. Daha önce defalarca söyledim bunu. Ama bize yönelik bir saldırı konusunda, toplumun buradaki tavrı da son derece net"

"Benim kırgınlığım yok, ama parti üyelerinin var"

Özel, "CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kırgınlığınız var mı?" sorusunu da "Şahsen benim bir kırgınlığım yok ama partinin tarihinin, hafızasının, partinin üyelerinin bir kırgınlığı var" diye yanıtladı. CHP Lideri Özel, "10 milletvekiline yönelik disiplin süreci işleyecek mi sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Hayır. Ben o arkadaşlarla ilgili hiçbir adım atmayacağım. Önümüzde her seçim için ön seçim var. Ben de genel başkan olarak ben de Manisa'dan gireceğim o ön seçime. O arkadaşlar da girecekler o seçim yaşanacak ve eğer kendilerini anlatabilirlerse, yaptıkları üyeler tarafından da takdir ediliyorsa siyaseten yollarına devam ederler. Benim açımdan hiçbir sorun yok. Ama yaptıklarını eğer üyeler unutmadıysa burada partiye yönelik tavırlarını unutmadıysa, onun zaten kararını delege ve üyeler verecek. Benim yapmamı gerektiren hiçbir şey yok"

"Erdoğan'ın bütün bu sertliği çaresizlikten kaynaklanıyor"

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının sorulması üzerine de "Erdoğan sertlikten bir şey sağlayamayınca kabalaşmaya başladı. Siyasi rakibine ilk adıyla hitap edilir mi? Ben kendisine hiç 'Recep' demedim, demem de ama ben adıyla barışık bir insanım ve zaten uğrunda mücadele ettiğimiz şey de özgürlük. Erdoğan'ın bütün bu sertliği çaresizlikten kaynaklanıyor. Bundan medet umuyor"

Özel, mitinglere ilişkin de "Şu ana kadar 30 miting yaptık, Amasya 31. olacak ve 46 ilden daha miting çağrısı var. Programlı olarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.