Özel, Kılıçdaroğlu’nun MYK’sını değerlendirdi: Liste bir çaresizliği çağrıştırıyor

Besti KARALAR

ANKARA (EKONOMİ)

Mutlak-butlan kararının ardından, mesaisine TBMM’de devam eden Özgür Özel, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi, soruları yanıtladı.

Özel’e, zamanlama açısından, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptıkları ziyaret soruldu.

“Kabine değişikliği bize özel yapıldı"

Özel, “Ümit ediyorum, Devlet Bey bu meseleden duyduğu rahatsızlığı ifade etmiştir. Çünkü Devlet Bey’in değerlendirmelerini önemli buluyorum. Onun dışında Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı aynı gün değişmişlerdi. Ve eş zamanlı göreve başladılar. Sonra yaşadığımız sürece bakınca da o kabine değişikliğinin bize özel olduğunu anladık” yorumunda bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, mutlak-butlan kararının açıklanmasından dakikalar sonra, “demokrasi tarihi açısından önemli bir karar “ yorumuna tepki göstererek, “bu işin bu büyük hukuksuzluğun neresinde olduğunu tam olarak söylüyor. Aslında bu korkunç sürece imzasını atmış oldu. Tarihe o yönüyle geçti. Türkiye'de de dünyada da örneği yoktur” diye konuştu.

“Dokunulmazlığım kalkacak diye bir endişem yok”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi dahil bazı CHP’li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için harekete geçeceğine yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine Özgür Özel, “Meclisin bayatlamayan haberi fezleke haberidir. Kendimle ilgili bir endişem yok. Zaten kendisiyle ilgili endişe duyan Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin genel başkanlığına soyunmaz. O yüzden kendimle ilgili herhangi bir endişem yok. Ama Türkiye'de çok partili siyasal yaşamın geleceği açısından endişem var. Türkiye’de kamu düzeni açısından endişem var. Demokratik sistem açısından endişem var” değerlendirmesinde bulundu.

“Akın Gürlek’e öfke biriktiriyorum”

Özel, kendisine yönelik fezlekelerin Meclis'e sevk sürecinde özel hayatı üzerinden itibar suikastı yapılacağı iddialarını "psikolojik harp yöntemi" olarak nitelendirdi.

Kendisinin bu konuda en ufak açığı ve korkusu olmadığını aktaran Özgür Özel, " Zaten öyle bir şey olmadığını cümle alem biliyor. Öyle bir şey olsa, Akın Gürlek'e ‘sert kapıya çarptın’ demezdim, onlarla anlaşma yoluna giderdim” dedi.

Hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile ilgili iddiaları da hatırlatan Özgür Özel, “Tamamen soytarılık, iftira. Bunları gördükçe sinirleniyorum, kızıyorum, midem bulanıyor. Hayatımda ilk kez öfke biriktiriyorum. Çünkü bu olmaz. Ölmüş bir kadına iftira attıran bir zihniyetle muhatabım. Akın Gürlek’e öfki biriktiriyorum” ifadelerini kullandı.

Kurultay tartışmaları

Özel’in, “Kurultay yapılmasına yönelik nasıl bir yol izleyeceksiniz” sorusuna yanıtı "Tüm yolları deneyeceğiz” oldu.

“Bu tıkanmışlık ancak Yargıtay’ın kararı ile aşılabilir” diyen Özgür Özel, “Partinin butlan yönetimi ile Adalet Bakanlığı tandem oynuyor. Şu anda 804 ıslak imzalı kurultay talebi var delegelerden. Giderek artıyor sayı. Karşımızda meşru siyasi rakiplerimiz yok. Karar kesinleşmediği için kurultay yapılamayacağını söyleyenler var. O zaman avukatın bize sorsun. Yargıtay’daki başvuruyu çeksin karar kesinleşir zaten” diye aktardı.

“Müzakere hiç olmadı”

Kemal Kılıçdaroğlu ile yeniden bir müzakere ya da diyalog kanalının açık olup olmadığı sorularına Özel, “Maalesef müzakere kanalı hiç açılmadı. Kemal Bey butlan kararından sonra beni aradı. ‘ne yapmak lazım?’ diye sordu. Ben de, ‘kurultay yapmak lazım’ dedim. ‘yapamazsın diyorlar’ dedi. Ben de, ‘istenilirse yapılır ‘O zaman arkadaşlar otursun konuşsun’ dedi. Ancak o görüşmenin olumsuz sonuçlandığını da aktardı.

“MYK listesi bir çaresizliği çağrıştırıyor”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, dün kamuoyuna duyurduğu MYK listesine ilişkin Özel, “O liste bir çaresizliği çağrıştırıyor. 19 kişilik MYK tedirginlik ve bir al-ver ilişkisiyle sadakat sağlamaya yönelik bir iş. ‘7 kişi yeter partiye’ deyip, 19’a çıktıysa, 12 tane oynayan parça var demektir. Uçak mühendisleri bilir. Her uçaktan önce bütün parçaları yoklayacaksın. Kemal Bey her sabah parçaları yoklaması lazım. Mutlak bir sadakat değil, mutabakat üzerinden sadakat sağlamaya yönelik bir liste” değerlendirmesinde bulundu.

“Yeni parti kurulacak mı?”

Özgür Özel, “Yeni bir parti kurulacak mı?” sorularına da şu yanıtı verdi:

“Yeni bir parti var olmalı ama bu felaket senaryosu için bunu düşündük. Baskın seçim olursa veya partinin seçime gitme yeterliliği kaybettirilirse o zaman yeni parti gerekebilir. En kötü senaryoda kullanmak üzere ikinci bir partiyi daha hazır etmek lazım olabilir. Kürt siyaseti bu durumlara karşı iki yedek parti ile seçimlere gidiyordu. Yeniden söylüyorum, ‘CHP’yi bırakıp bu partiye geçiyoruz’ diye bir kararlılığımız ve dilimiz yok . Ben bunu daha önce de söylemiştim. Bunu hani butlan geldi, biz başka tarafa gideriz yerine, en kötü senaryoda kullanmak üzere düşündük. Parti zaman kaybediyor. Ama şu anda zemin ve kan kaybetmiyor. Çünkü Özgür Özel ve arkadaşları bu kamuoyu desteğiyle birlikte partinin içindeler. Parti yararına bir görüşme olacaksa, doğrudan değil ama tarafsız aracılar üzerinden sonuç alma ihtimali varsa görüşülür. Bizim sonuçtan ne kastettiğimiz belli, kurultay."

“Türkiye hukuk devleti olsa mutlak butlan çıkmazdı” diyen Özgür Özel, Mutlak-butlan kararı alanlara da, mutlak butlanla gelen kadrolara da bir fayda sağlayamayacağını belirterek, “Butlanla hareket edenler yapılanları savunamayacak” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun ihraç edileceği iddiaları

Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun partiden ihraç edileceği iddialarına ilişkin de konuşan Özgür Özel, İmamoğlu'nun tutuklandığı dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini, cumhurbaşkanı adaylığı önseçiminde oy verdiğini anımsatırken ilk kez önemli bir iddiada da bulundu. Özel, Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri kastederek, şunları söyledi:

"Ekrem Bey'e, biz bir olalım, Özgür beyi indirelim dediler. Ekrem Bey'e cezaevindeyken, genel başkanlık teklif ettiler. İddianeme yokken suçsuz olan Ekrem, iftiracılar dökülürken, helallik isterken arkadaşlarımızdan. Şimdi ne oldu da Ekrem bey hırsız oldu? İddianeme yokken suçsuz olan Ekrem, iftiracılar dökülürken, helallik isterken arkadaşlarımızdan. Şimdi ne oldu da Ekrem Bey hırsız oldu? “

Cezası kesilene kadar Ekrem İmamoğlu’na yönelik hiçbir işlemin yapılmayacağı mesajını da verdi.

Erken ya da baskın seçim senaryoları

Olası erken ya da baskın seçim senaryolarını da değerlendiren Özel, "Kasım ayında baskın seçim yapacaklarsa ilk oyu ben veririm. Adayımızı çıkarırız, cumhurbaşkanını değiştiririz" dedi.