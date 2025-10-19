  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özel: KKTC, çıkarları için dışarıdan müdahale eden zihniyete cevabını vermiştir
Takip Et

Özel: KKTC, çıkarları için dışarıdan müdahale eden zihniyete cevabını vermiştir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'kardeş parti' dediği CTP'nin lideri Erhürman'nı KKTC Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından tebrik etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özel: KKTC, çıkarları için dışarıdan müdahale eden zihniyete cevabını vermiştir
Takip Et

Özgür Özel, "Kıbrıs Türk Halkı bu seçimde yalnızca Sayın Erhürman'ı seçmekle kalmamış, aynı zamanda KKTC demokrasisine ve milli iradeye, kendi çıkarları için dışarıdan müdahale eden, tuttuğu tarafın propagandasını yapmak adına adaya adeta çıkarma yapan zihniyete de cevabını vermiştir." dedi.

Seçimin ardından Bahçeli'den flaş açıklama: KKTC, Türkiye'ye katılmalıSeçimin ardından Bahçeli'den flaş açıklama: KKTC, Türkiye'ye katılmalıGündem

 

 "Kardeş partımızın liderini kutlarım"

Seçim sonuçlarından memnuniyeti dile getiren Özel, Erhürman'ın Türkiye ile ilişkiler noktasında ortaya koyduğu serin kanlı ve yapıcı dili önemsediğini belirtti.

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

"KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, gayriresmi sonuçlara göre %62,80 oy oranı ile kazanan, kardeş partimiz CTP'nin lideri, çok değerli dostum Sayın Tufan Erhürman'ı yürekten kutluyorum.

Kıbrıs Türk Halkı bu seçimde yalnızca Sayın Erhürman'ı seçmekle kalmamış, aynı zamanda KKTC demokrasisine ve milli iradeye, kendi çıkarları için dışarıdan müdahale eden, tuttuğu tarafın propagandasını yapmak adına adaya adeta çıkarma yapan zihniyete de cevabını vermiştir.

Son olarak, Ankara'da sadece ülkemizin dış politika görgüsünü değil, hukuku da açıkça hiçe sayan, desteklediği adaya kazandırmak için her türlü kara propagandaya başvuran, bu saatlerde dahi seçim sonuçlarına yönelik hazımsızlığını sosyal medyadan duyuranlar da dileriz Kıbrıs Türkünün mesajını doğru anlamıştır.

Erhürman’ın, devletimiz ile ilişkiler noktasında ortaya koyduğu serin kanlı, yapıcı dili de önemsiyorum. Yarın güzel ve yepyeni yeni bir güne uyanacak KKTC’de herkesin umut ve mutluluğunu paylaşıyorum."

Gündem
Mansur Yavaş'tan KKTC Cumhurbaşkanı Erhüman'a tebrik mesajı
Mansur Yavaş'tan KKTC Cumhurbaşkanı Erhüman'a tebrik mesajı
CHP'li Emir: AKP’nin antidemokratik müdahalelerine rağmen seçilen Erhürman’ı tebrik ediyorum
CHP'li Emir: AKP’nin antidemokratik müdahalelerine rağmen seçilen Erhürman’ı tebrik ediyorum
AK Parti Sözcüsü Çelik: Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız
AK Parti Sözcüsü Çelik: Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız
Erdoğan: Tufan Erhüman'ı tebrik ediyorum
Erdoğan: Tufan Erhüman'ı tebrik ediyorum
Anadolu toprakları kuruyor: Ekonomik kriz kapıda!
Anadolu toprakları kuruyor: Ekonomik kriz kapıda!
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz