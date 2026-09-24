Özel komisyon ekimde kurulacak

BESTİ KARALAR / ANKARA

Meclis'te partilerin tamamının katılımıyla kurulması planlanan komisyonun 17 üyeden oluşması planlanıyor. Edinilen bilgilere göre; Meclis'in 1 Ekim'de açılmasının ardından, TBMM'de kurulacak komisyonun isminin de 'İzleme Kurulu' olması bekleniyor. Tüm partilerin temsil edileceği komisyon süreci takip edecek, gelişmeleri inceleyecek, değerlendirecek ve belli aralıklarla kamuoyu bilgilendirilecek. Komisyon, Terörsüz Türkiye sürecinin bitimine kadar devam edecek. Güvenlik kuvvetleri tarafından silahların bırakılması, mağaraların boşaltılması, hazırlanan yasal düzenleme çerçevesinde Türkiye'ye dönen ve suça karışmamış örgüt üyelerinin sayısı ve adli durumları ile ilgili çıkarılan envanteri inceleyecek. Sahadan gelen her türlü rapora göre, süreç takviminde hazırlanacak yasal düzenlemeler için tavsiyelerde bulunulacak. Sürecin tamamlanmasına kadar çalışması planlanan komisyon, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonunda temsil edilen partilerin milletvekillerinden oluşacak.

Geçici ve kapalı oturumlu çalışma modeli

Süreci takip etmek üzere kurulacak komisyonun, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu benzeri olması planlanıyor. 17 üyeden oluşturulacak komisyon geçici olacak. Çalışmalarını kapalı yürütmesi planlanan komisyon belli aralıklarla kamuoyunu bilgilendirecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, 1 Ekim'de Meclis'in açılmasının ardından, siyasi partilerin grup yöneticileri ile bir araya gelerek, kurulacak komisyonun sayısı, süresi, amacı, işlevi çalışma usul ve esaslarını belirleyecek. Komisyonda görev alacak milletvekillerini partilerin grup yönetimi belirleyecek.