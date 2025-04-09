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Özel, kurultay öncesi CHP'ye kayyum ihtimalini anlattı: Cuma akşamı 16:59’da tebliğ edilmesi kararlaştırılmış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin olağanüstü kurultay kararı almasına neden olan "partiye kayyum atanması" ihtimali ile ilgili açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunun için plan yaptığını öne sürerek, "Bir ilçe asliye hukuk mahkemesinden kayyum kararı alınıp talimatın da CHP’ye cuma akşamı 16:59’da tebliğ edilmesi kararlaştırılmış" dedi.

Haber Merkezi
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Özel, kurultay öncesi CHP'ye kayyum ihtimalini anlattı: Cuma akşamı 16:59’da tebliğ edilmesi kararlaştırılmış
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6 Nisan'da gerçekleşen CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'na tek aday olarak giren ve yeniden CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, Nefes Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, neden olağanüstü kongre kararı aldıklarını ve karardan önce partiye kayyum atanması ihtimalini anlattı

"O kara haftada üç kayyum bekliyorduk"

Nefes yazarı Deniz Zeyrek'in aktardığına göre Özel, şunları söyledi:

"Özgür Özel’e bu köşede daha önce yazdığım 'iki kayyum planı'nı da sordum. Özel, İstanbul Barosu’nu da ekleyerek 'Biz o kara haftada üç kayyum bekliyorduk' dedi. Erdoğan’ın uzun süredir bazı tespit ve kabullerle hareket ettiğini belirten Özel şu mesajları verdi:

"Erdoğan'ın oyununa gelmiyorduk"

'Biri CHP’nin içini karıştırmak. Zaman zaman CHP’nin içine dönük mesajlar veriyor. Bizim Sayın Genel Başkan'la (Kemal Kılıçdaroğlu) ilişkimiz üzerinden bizi birbirimize düşürmeye çalıştı. Beni istemediğim bir alana çekmeye çalıştı. Bu oyuna gelmedik. Sonra şaibeli kurultay söylemleriyle CHP’yi bu tartışmaya çekmeye çalıştı.

Erdoğan’ın oyununa gelmiyorduk. Öyle bir noktaya geldik ki bir kanıt bulamıyorlar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının titiz çalışmasını da önemli buluyorum.

Bu sefer Erdoğan baktı ki hukuken sonuç alamayacak aynı MHP meselesinde olduğu gibi bir ilçe asliye hukuk mahkemesinden kayyum kararı alınıp talimatın da CHP’ye cuma akşamı 16:59’da tebliğ edilmesi kararlaştırılmış.

"'Pazar günü seçim yaptırmayacağız' demişler"

Bazı illerin valileri 'il başkanlarımıza pazar günü size o seçimi yaptırmayacağız' demişler.

Biz de olağanüstü kurultay başvurusunu gizli yapıp, ret cevabı almayacağımız bir salon ayarladık. Tebligat için partinin karşısındaki kafelere kadar gelmişler.'”

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