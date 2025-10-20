Özel: Mussolini'nin yöntemleriyle bu tutukluluklar sürdürülmemelidir

Çankaya Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Atatürk Sanat Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışın sadece bir kültür merkezi kazandırmakla kalmadığını, aynı zamanda yerel yönetimlerdeki dayanışma ve devamlılığın da örneğini sergilediğini söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyetin yüceldiği bu ilçeye yakışır çok değerli bir hizmetin açılış töreni için bir aradayız. Türkiye’nin kalbinin attığı yerdir burası, her zaman vurguluyorum: Çankaya; Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Birinci ve İkinci Meclis’e, mevcut Meclis'imize, Atatürk’ümüzün Çankaya Köşkü'ne, partilerimizin genel merkezlerine, bakanlıklara ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahına ev sahipliği yapan bir yerdir. O yüzden Cumhuriyet Halk Partililer, Ankaralılar geceleyin gözlerini yumduklarında buraların emin ellerde olduğundan emin olmak isterler." diye konuştu.

Özel, projeyi başlatan eski Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile görevi devralan Hüseyin Can Güner’in dayanışmasını da “örnek bir tablo” olarak nitelendirdi. Özeli, "Bugün burada birliktelik var. Siyasette bazen şöyle şeyler yaşanıyor: Daha önceki başkanın başlattığı bir iş biter, adını bile anmazlar. Bugün böyle olmamış. Sayın Başkan projeyi ortaya koyan, başlatan, ilerleten; kendisinden önceki başkanı davet etmiş. Başkanımız kalkmış, gelmiş, burayı şereflendirmiş. Çankaya’ya hizmet ettiği dönemde bu binayla ilgili heyecanını gördüğüm ve bu binanın ilerlemesinde büyük emekleri olan sevgili Alper Taşdelen’e ve bir bayrak yarışıyla kendinden genç bir belediye başkanına bayrağı teslim eden, o bayrağı alıp ağabeyi gibi başarıyla taşıyan değerli kardeşim Hüseyin Can Güner’e bu tutumları için ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar." dedi.

"Sanat etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek muhteşem bir eser"

Eserin Ankara'nın kültür yaşamına büyük katkılar sağlayacağını belirten Özel, "Gerçekten muazzam bir eser. Atatürk Sanat Merkezi, Ankara’nın çok hak ettiği ve Mansur Başkan’ın da dediği gibi, her bulunan arsayı gökdelenlere açma telaşından dolayı ihmal edilmiş bir eksikliğin ortadan kaldırıldığı bir merkezin açılışındayız. 22 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen, 500 ve 1000 kişilik iki ayrı salondan oluşan, opera, bale, konser ve tiyatro etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek bu muhteşem eseri bizlere kazandırdılar. Bundan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz." şeklinde konuştu.

"Mussolini'nin ön infaz yöntemleriyle bu tutukluluklar sürdürülmemelidir"

CHP'li belediye başkanlarına yönelik yargı süreçlerine de değinen Özel, iddianamelerin tamamlanmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partili belediyeler önemli işler yapmaya başladıkça, bununla ilgili memnuniyet oranları bariz şekilde artınca, ilk önce 'silkelenmelerine' yönelik talimat verilmişti. SGK borçları, vergi borçları faiziyle bir kerede ödenmesi istenmişti. Amaç hizmetlerin aksaması, memnuniyetin düşmesiydi. Birçok belediyede bu silkelemede amaçlarına ulaştılar ama vatandaşlar hizmet aksıyorsa neden aksadığını biliyor oluşu... Belediye başkanlarımız mali disiplini önemseyerek, kaynak yaratarak, israftan kaçınarak hizmete yoğunlaştılar.

Diğer taraftan belediye başkanlarımıza yönelik inanılmaz bir itibarsızlaştırma, iftira kampanyası yürütüldü. Geçen yıl 2 Ekim günü, Anayasa’ya aykırı şekilde, siyasi bir görevdeyken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan kişi 9 Ekim’de görevine başladı, 30 Ekim’de Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atayarak süreci başlattı. Ardından Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan operasyonlarla 16 belediye başkanımız tutuklandı. Aylardır iddianameleri bekliyoruz, 'iddianame gelsin' dedik. Nihayet bu akşam mesai bitiminde iddianame ortaya çıktı. Aylardır söylediğimiz gibi, 'ipe sapa gelmez iftiraları bir araya getiremiyorsunuz' dediğimiz meselenin ne kadar gerçek olduğunu, bir torbanın içine ilgili, ilgisiz bir birleriyle neden-sonuç ilişkisi kurulamayan, kanıtlardan mahrum ve iddiaların havada kaldığı bir perişanlık belgesiyle karşı karşıyayız.

'Yargılanmak için değil, yargılamak için şu iddianameyi ortaya koyun' diyorduk. Büyük bir tutarsızlık ve tel tel dökülen iddianameyi görebildik. Şimdi yargılama evresine geçiliyor. Artık bu işin bahanesi kalmamıştır. Tüm deliller toplanmıştır. Tutuksuz yargılama esastır. Kimsenin kaçacağı bir yer yoktur. Tüm belediye başkanlarımız için tutuksuz yargılama bekliyoruz. Hodri meydan. Orada iddialar ortaya konulacak, savunmalar yapılacak, deliller tartışılacak. Bir yıldır süren bu zulüm artık bitmeli. Mussolini’nin ön infaz yöntemleriyle bu tutukluluklar sürdürülmemelidir.

"Ekrem Başkanımızın da, Mansur Başkanımızın da, tüm arkadaşlarımızın da sonuna kadar arkasındayız"

Bu açılış sırasında bunları da ifade etmek istedim; konu çok sıcak. Bırakın kent lokantaları, kreşler, öğrenci yurtları açmaya devam edelim. Bu arkadaşlar görevde yokken İstanbul’da hiç kreş yoktu. Şimdi 18’e çıktı. Öğrenci yurdu sayımız 75’e ulaştı. Ankara’da Mansur Yavaş’ın yükseköğretim öğrencilerine yönelik yaratıcı barınma modelleri örnek alınmalıdır. İftiralar, bu başarıların korkusundan kaynaklanıyor. Ekrem Başkanımızın da, Mansur Başkanımızın da, tüm arkadaşlarımızın da sonuna kadar arkasındayız. Her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz."