Özel: Ne Amerika’da ne dünyanın herhangi bir yerinde kibrit çöpüm yok

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine katılan Özel, konuşmasında emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekti. Ülkedeki ekonomik politikaları eleştiren Özel, emeklilere yönelik uygulamaların yetersiz olduğunu ifade etti.

Bu ülke emeklisine açlığı öğretmeye çalışıyor

Türkiye’nin sahip olduğu doğal kaynaklar ve genç nüfusun büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan Özel, bu potansiyelin doğru kullanılmadığını belirtti. Kaynakların adil dağıtılmadığını savunan Özel, ekonomik tercihlerin belirli kesimlere öncelik verdiğini dile getirdi.

Türkiye’de yargıya güven yüzde 18’e inmiş

Konuşmasında yargı sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, Türkiye’de yargıya olan güvenin düşük seviyelere gerilediğini öne sürdü. Adalet sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Özel, mevcut durumun kamuoyunda güvensizlik yarattığını ifade etti.

Yerel seçim süreçlerine de değinen Özel, seçmen iradesinin farklı sonuçlar ortaya koyduğunu ve bu sonuçların siyasi tartışmaların merkezinde yer aldığını söyledi.

Ne Amerika’da ne dünyanın herhangi bir yerinde kibrit çöpüm yok

Hakkında ortaya atılan yurt dışı mal varlığı iddialarına yanıt veren Özel, söz konusu iddiaları reddetti. Yurt dışında herhangi bir mal varlığının bulunmadığını belirten Özel, mal bildirimlerini düzenli olarak yaptığını ifade etti.

Kendisi ve ailesine ait tüm varlıkların resmi kayıtlarda yer aldığını söyleyen Özel, iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Eğer cesaretin varsa vatandaşın önüne sandığı koyalım

Konuşmasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile ilgili sürece de değinen Özel, yürütülen işlemleri eleştirdi. Bu sürecin siyasi olduğunu savunan Özel, seçmen iradesine müdahale edildiğini öne sürdü.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Özel, erken seçim çağrısını yineledi. Farklı illerde yaşanan gelişmelerin sandık yoluyla değerlendirilmesi gerektiğini belirten Özel, vatandaşın kararının belirleyici olması gerektiğini ifade etti.