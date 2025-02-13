Özel okul şikayetleri arttı, bakanlık harekete geçti: Şartlar yeniden belirlendi

Türkiye’de özel okul açmak isteyenler genellikle sıfırdan marka oluşturmak yerine var olanı tercih ederek o isim üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. Franchise sistemi olarak adlandıran düzenleme ile özel okulların sayısı son yıllarda hızla arttı. Plansız artışla bazı zincir okullara yönelik şikâyetler zirve yapınca bakanlık olaya el attı.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde düzenlemeye gidildi. 81 ilin valisine marka lisans sözleşmelerine dair hüküm de dahil olmak üzere yapılan değişikliklerin yer aldığı ayrıntılı yazı gönderildi.

Üç kat sınırı getirildi

Yeni düzenlemeye göre özel öğretim kurumu markasını başka kişilere kullandırabilmesi için, aynı türde en az 5 kurumu bulması gerekiyor. ‘Aynı tür’ ibaresi okul, özel öğretim kursu, özel muhtelif kurs, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, sosyal etkinlik ve gelişim merkezi gibi farklı alanlarda faaliyet yürüten kurum türlerini ifade ediyor. Bunun yanı sıra söz konusu kurumların her birinin en az 5 yıl boyunca faaliyette olma şartı da eklendi.

Bunları sağlayan kurumlara 3 kat sınır ile müsaade edilecek. Yani markasını en fazla 15 kurucuya kullandırma hakkına sahip olacak. Daha fazlasını istiyorsa yeni kurumlar açarak başka kuruculara markasını kullandırabilecek. Bu arada ifade edilen bütün şartların sağlanması durumunda sahipler, sayıyı artırabilmek için yeni kurumlar açtığı zaman onlar için de ilave beş yıla gerek duyulmuyor.

Plansız artışın önü kesilecek

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, daha önce açılmış ve marka lisans sözleşmesi yapmış olanların yaptıkları marka lisans sözleşmesi sayıları yeni düzenlemede de dikkate alınacak. Yani kurucunun daha önce verdikleri ile yeni düzenlemeye göre artık yeni sözleşme yapma hakkı kalmamış olabilir. Burada belirleyici olan kişinin aynı marka adıyla sahip olduğu kurum sayısı. Bakanlık bu adım ile özel öğretim kurumlarının eğitimi kazanç sağlamak amacıyla, salt ticari kaygı ile hareket etmelerinin önüne geçmek istiyor.

Yerel markalar güçlenecek

Düzenleme ile, bir marka olabilmek için niteliksel ve niceliksel gereklilikleri yerine getirmiş ve aynı zamanda kendi kurumları da olan ve markasını o kurumlarda tebarüz ettirmiş kurucuların marka lisans sözleşmesi yapmalarına imkân sağlandı. Yerel markaların da bu düzenlemeden güçlenerek çıkması bekleniyor.

Daha önce yapılmış marka lisans sözleşmeleri o günkü mevzuat kapsamında yapıldığından onlarla ilgili başka bir işleme gerek yok. Bu konuya yönelik ayrı bir yönerge çalışmasına da olmayacak. Başvuru durumunda MEB, bu talepleri MEBBİS ekranı üzerinde kontrol edecek. Bütün incelemeler sistem üzerinden yapılacağı için denetimlerde tüm işlem adımları kontrol edilebilecek.

"Olumlu buluyoruz"

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, MEB’in franchise sistemini zorlaştırdığı son yönetmelik değişikliğini olumlu bulduklarını açıkladı. Sorularımızı cevaplayan Öztürk “Bir okulları yok, beş altı arkadaş bir araya gelmiş franchise dağıtıyor. Enteresan bir para var. Gelişigüzel okul açılmaması konusunu olumlu buluyoruz” dedi.