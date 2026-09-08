Özel okullarda ücret şikayetleri arttı: Veliler ek maliyetlerden yakındı

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2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde özel okulların ücretlerine ilişkin veli şikayetlerinde artış yaşandı. Şikayetvar’ın verilerine göre özel okullarla ilgili şikayetler ağustosta bir önceki aya göre yüzde 44 artarken, son bir haftadaki yükseliş yüzde 53’e ulaştı.

Velilerin şikayetlerinde eğitim ve kayıt ücretlerinin yanı sıra kitap-kırtasiye paketleri, yemek, okul kıyafetleri, erken kayıt döneminde değişen fiyatlar, burs koşulları ve kayıt iptallerinde yaşanan ücret iadesi sorunları öne çıktı.

Burslu öğrenci için 340 bin TL’lik ek maliyet iddiası

Platforma ulaşan dikkat çekici şikayetlerden biri bursluluk sınavında yüzde 100 burs kazanan 5’inci sınıf öğrencisiyle ilgili oldu.

Veli, kayıt sırasında yemek için yaklaşık 172 bin TL, kitap için 75-80 bin TL, kıyafet için 15 bin TL ve “genel gider” adı altında yaklaşık 80 bin TL talep edildiğini ileri sürdü.

Toplam ek maliyetin 340 bin TL’yi aştığını belirten veli, özellikle “genel gider” ücretine tepki göstererek burslu öğrenciler için daha şeffaf ve ulaşılabilir bir ücret politikası uygulanmasını istedi.

İlkokul öğrencisine 85 bin TL kitap ücreti iddiası

Bir başka veli ise ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak çocuğunun yaklaşık 5 kitabı bulunmasına rağmen kendisinden yaklaşık 85 bin TL kitap ücreti talep edildiğini öne sürdü.

Velinin aktardığına göre okul, tüm eğitim kademelerinde sabit kitap ücreti uygulandığını ve ilkokul öğrencileri için de ortaokul ve lise öğrencileriyle aynı bedelin ödenmesi gerektiğini bildirdi.

Kayıt tarihindeki birkaç gün 20 bin TL’ye mal oldu

Başka bir şikayette ise kayıt öncesinde yaklaşık 65 bin TL olarak bildirilen kitap ücretinin, 7 Ağustos’tan sonra kayıt yapılması nedeniyle 85 bin TL’ye çıkarıldığı ileri sürüldü. Tayin nedeniyle kayıt tarihini kendilerinin belirleyemediğini söyleyen veli, birkaç günlük fark nedeniyle aynı eğitim yılı için yaklaşık 20 bin TL daha fazla ücret talep edilmesine tepki gösterdi.

Veliler ek masraflara tepki gösteriyor

Erken kayıt dönemindeki fiyat değişiklikleri de şikayetlere yansıdı. Bir veli, 2025-2026 eğitim yılı için 285 bin TL ödediğini, 2026-2027 dönemi için Mart 2026’da erken kayıt kapsamında yaklaşık 315 bin TL fiyat verildiğini belirtti.