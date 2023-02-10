Özel okullardan, depremzede öğrencilere ücretsiz eğitim

İSTANBUL-EKONOMİ

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremle Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Adana, Osmaniye, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri başta olmak üzere birçok yerleşim yerinde ağır can kayıplarına ve yıkımlara neden olan deprem felaketi, özel okulları harekete geçirdi. Türkiye Özel Okullar Derneği (TÜZOK), Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TODER), Özel Eğitim Derneği (ÖZDER), Özel-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR), Özel Öğretim Kurumları Birliği (ÖZKURBİR) ve Ankara Eğitim Platformu'nun bünyesinde faaliyet gösteren yüzlerce özel eğitim kurumu, binlerce kampüsünde depremzede çocuklara ücretsiz eğitim verecek. Öğrenci kontenjanları ve başvurular www.misafirogrenci.org üzerinden gerçekleştirilecek. Kampanya, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da desteklenecek.

EKONOMİ'ye konuşan Proje Koordinatörü Gökhan Ünlüer, özel okulların sisteme kontenjan eklemeye başladığını belirterek, "Depremzede vatandaşlarımız yaşamayı planladıkları illeri belirleyerek, çocuklarını burada kontenjan açılan özel okullarda tamamen ücretsiz okutabilecekler. Kontenjan ve okul sayısı her geçen saat daha da artacak. Tüm okulların katılacağını düşünüyoruz" dedi.

Yemek ve kitaplar da ücretsiz olacak

Dernek, birlik ve platformlar adına yapılan ortak açıklamada ise şöyle denildi:

"Yaşadığımız bu elim hadise karşısında milletçe büyük bir dayanışmaya imza atıldığını ve bundan sonra da devlet-millet el ele bütün yaralar sarılana kadar bu dayanışmanın süreceğine hiç kuşkumuz yoktur.

Özel okul sektörünü temsil eden dernekler olarak üyemiz olan tüm okullarımızın bu acı olayın hemen akabinde kurucu, öğretmen, öğrenci ve velileriyle birlikte acil yardımlar konusunda nasıl cansiperane bir şekilde harekete geçtiğinin yakın şahidiyiz.

Bunun ile birlikte bölgede oluşan büyük yıkım göz önüne alındığında deprem bölgesindeki illerimizde bulunan çocuklarımızın eğitiminde ciddi aksaklıkların yaşanması kaçınılmaz hale gelmiş durumdadır. Zaten vatandaşlarımızın büyük bir kısmının deprem bölgesinden ülkemizin diğer illerine göç etmeye başladığını da gözlemliyoruz.

Bölgede yeniden normale dönene kadar mevcut durumun devam edeceği anlaşılmaktadır. Eğitimciler olarak göç etmek zorunda kalan yavrularımızın diğer ihtiyaçlarının giderilmesi kadar eğitimlerinin aksamamasının da ülkemizin geleceği açısından kritik bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda tüm özel okullarımızın kontenjanları ve imkanları ölçüsünde katılacakları bir büyük dayanışma kampanyasını duyurmak istiyoruz.

Bölgeden çeşitli illerimize göç eden yavrularımızı ikinci dönem boyunca özel okullarımız da tam burslu olarak (yemek - kitap - eğitim dahil olmak üzere ücretsiz) okutacağımızı bildiriyoruz.

Bu kapsamda kampanyaya destek olan tüm özel okullarımızın misafir öğrenci kontenjanlarını duyuracağımız online ortak bir platformdan (yakında yayında olacak olan www.misafirogrenci.org üzerinden ilan edecekler ve ilgili öğrencilerimizin de bu platform üzerinden müracaat etmeleri sağlanmak suretiyle kayıt işlemleri yürütülecektir. Eğitime emek veren ve ülkemizin yarınına yatırım yapan Türkiye’nin eğitimcileri olarak bu süreçte katkımızı en iyi bildiğimiz yoldan yapmayı da misyon olarak görüyoruz. Tüm bu süreçler Milli Eğitim Bakanlığının denetimine açık olacaktır.

Deprem mağduru öğrencilerimizi özel okullarımıza davet ediyoruz. Öğrencilerimizi kurumlarımızda misafir etmeyi bu elim hadise karşısında milletçe hissettiğimiz büyük acıyı biraz olsun hafifletecek bir fırsat olarak görüyoruz."