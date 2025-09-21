Özel, partisinin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda: Bu iktidar Trump'tan icazet almış, Erdoğan da onun adamı!

CHP'nin bugün gerçekleştirilen 22. Olağanüstü Kurultayı saat 10:00 itibarıyla Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı. Tek adayın mevcut CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğu kurultayın ardından yönetimde kapsamlı bir değişiklik öngörülmüyor.

Kurultaya salonun fiziki şartları sebebiyle seyirci alınmıyor. Kurultayda basın mensupları için fuaye alanında çalışma alanları oluşturuldu.

Kurultayın Divan Başkanlığı'na CHP Grup Başkanvekili Murat Emir seçildi.

"Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!"

Emir, "Bugün yalnızca bir toplantı için bir araya gelmedik. Kaderimize sahip çıkmaya, hakkımızıa, hukukumuza, özgürlüğümüze el uzatanlara karşı durma irademizi bütün dünyaya ilan etmek için buluştuk. Geldikleri gibi gidecekler, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi! Yaşasın halkın iradesi, yaşasın Türkiye'nin aydınlık yarınları" dedi.

İmamoğlu'nun mektubu okundu

CHP'li vekil Emir, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’na mektubunu okudu:

“Sevgili yol arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizler Atatürk'ün ilke ve devrimlerine gönülden inananlarız.

Ömrümüzü adadığımız siyasi mücadelenin nihai hedefi bu güzel ülkenin nimetlerini kardeşçe paylaşacağımız insanca ve hakça düzen kurmaktır.

İnsanca, hakça bir düzeni kurmak için yola çıktık. Tuzaklarla bizi yolumuzdan alıkoymaya çalışıyorlar ama biz durmayacağız.

İşsizlik, yolsuzluk ve yoksullukla halka zulüm ediyorlar. Adalet ve hürriyet elbette kazanacak.

Unutmayın, biz bu ülkenin umuduyuz. Biz bu ülkenin cesaretiyiz. Biz bu ülkenin geleceğiyiz. Biz cumhuriyetiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’yiz.

Güven oylaması da yapılacak

Delegelerce kurultayın gündemine, parti tüzüğünde yer alan "güven oylaması" maddesi de eklendi.

Bugüne kadar 38'i olağan, 59 kurultay yapan CHP'nin kayıtlı 1300'ü aşkın delegesi, başta genel başkan olmak üzere 60 kişiden oluşan Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri hakkında ayrı ayrı güven oylaması yapacak.

Ardından genel başkan ile PM ve YDK'nin asıl ve yedek üyeleri seçilecek.

Koltuklarda Kılıçdaroğlu'nun adı yok

Kurultaya, önceki genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı. Kurultay salonunda, Özgür Özel'in yanındaki koltuklar, Çetin ve Karayalçın için ayrıldı.

Salonda, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları ve Özgür Özel ile haklarındaki soruşturma kapsamında tutuklu bulunan belediye başkanları ve partililerin posterleri yer aldı.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmadığı görüldü. Öte yandan CHP İstanbul İl başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in de kurultaya katılmadığı görüldü.

Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline yönelik davanın ardından parti 6 Nisan’da 21. olağanüstü kurultayını yapmıştı. "Mutlak butlan" kararına karşı gerçekleştirilen bu hamle de yargıya taşınmıştı.

Özgür Özel: Hukuksuzca zindanda tutulan belediye başkanlarımıza selam olsun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayın açılış konuşmasını gerçekleştiriyor.

Özel, konuşmasına "Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı ayırmakta. Hukuksuzca zindanda tutulan belediye başkanlarımıza selam olsun. Toprağa verdiğimiz Ferdi Zeyrek'e, bundan 60 gün önce toprağa verdiğimiz nezaketi, parti tarihini ve geleceğe umutla bakmayı öğreten Altan Öymen'e Allah'tan rahmet diliyorum" sözleriyle başladı.

"Kim Trump'ın oğluyla gizli gizli iş tutmaktadır?"

19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon ve sonrasında yaşananlar hakkında konuşan Özel, "Bu darbe, Trump yönetiminden icazet almış bir darbedir. Ne diyorlardı; 'İmamoğlu dış güçlerin adamıdır.' Soruyorum, bugün Trump kimin yanındadır, Trump kimin gelmesini istemektedir? Kim Trump'ın oğluyla gizli gizli iş tutmaktadır? Buradan milletimize ilan ederim ki; CHP'liler milletin adamı, milletin evladı, milletin çocuklarıdır; Tayyip Erdoğan, Trump'ın adamıdır, Trump'ın ekibidir!" ifadelerini kullandı.

"Kurulan düzen milletin düzeni değil, AK Parti'nin kara düzenidir"

İktidara tepki gösteren Özel, şunları kaydetti:

"Seçilmiş otokratlıktan seçimsiz bir diktatörlüğe heves ettiler. Kurulan düzen milletin düzeni değil, AK Parti'nin kara düzenidir. Bu düzen, bir kişi ve onun besledikleri rahat etsin diye kurulmuştur.

Bu kara düzende refah yok, Avrupa'nın en yoksul ülkesiyiz.

Bu kara düzende gelir adaleti yok, enflasyonda Avrupa birincisiyiz. Bu kara düzende vergide adalet yok, verginin yüzde 89'unu alt ve orta gelir grubu ödüyor. Yüzde 11'i sadece zenginlerden alınıyor."

"Erdoğan, partisine güvenmedi 'AK Parti Yargı Kolları'nı kurdu"

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İktidar partisi, ilk kez kaybettiği seçimden sonra yaptıklarıyla kaybetmenin sınavından geçemediğini; aslında demokrat değil, demokrasiye inanmış değil, sadece demokrasiyi kullananlardan oluştuğunu tüm millete gösterdi. Bizim 47 yıl boyunca demokrasiye duyduğumuz saygıyı, cumhurbaşkanlığı seçim takviminde 47 ay varken gösterebilmek yerine 47 gün bile sabredemediler. Belediyelerle bizimle hizmette yarıştılar; yarışamadılar. Partiler de siyaset üretemedi ve bizimle rekabet edemedi.

Sayın Erdoğan, kendisine ve partisine güvenmedi; ana kadrolarına, gençlik kollarına ve kadın kollarına güvenmedi. Onların seçim kazanabileceğine, örgütleyebileceğine inanmadı.

Peki ne yaptı? Demokrasiden saptı. Hiçbir partide olmayan yeni bir yapı kurdu: AK Parti yargı kollarını oluşturdu. AK Partili bir bakan yardımcısını yargı kolları başkanı olarak İstanbul’a atadı.

Bu yapı marifetiyle karanlık bir süreci 9 Ekim 2024’ten itibaren hep birlikte yaşamaya başladık. 30 Ekim’de Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla başlayan süreçte bu saldırılara karşı ya teslim olacaktık ya da direnecektik. Biz teslim olmadık; sizlerle birlikte ayağa kalktık ve mücadeleye başladık. Meydan okuduk: 'Bu bir savaş ilanıdır' dedik. Saldıran yapı ne yaparsa, biz de onu yapacağız; mücadele edeceğiz, boyun eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız.

"Bu iktidar Trump'tan icazet almış bir iktidardır"

Erken seçim istedik. Cumhurbaşkanı adayımızı 23 Mart’ta ön seçimle belirleyeceğimizi, partimizin yetkili kurullarındaki görüşmeler ve kararlar sonucunda ilan ettik. Buna karşı, karşımızdaki karanlık yapı planladığı darbe girişiminin takvimini öne aldı

19 Mart günü yani 23 Mart’taki ön seçimimize dört gün kala Ekrem başkanımızın diplomasını iftar sofrasında iptal edip bir sahur vakti harekete geçerek, evine saldırarak ve Türkiye siyasi tarihinde görülmemiş bir şekilde kendisine gözaltı yaptılar.

Bu darbe tankla, tüfekle yapılmadı. Bu darbe bir sonraki iktidara yapılmış darbedir. Bu iktidar Trump'tan icazet almış bir iktidardır. CHP bu milletin adamıdır, evladıdır. Tayyip Erdoğan, Trump'ın adamıdır. 186 gün geçti, biz buradayız, yüz yüzeyiz, ahtapotun kolları nerede, turpun büyüğü nerede?

"Bu kara düzende refah yok!"

Erdoğan'a sesleniyorum: Biz milletin içinde ve arasındayız siz neredesiniz?

Bu süreçte kim haklı ve ahlaklıysa millet onun yanında duruyor ve duracaktır. Çoğunluk enerjisi bizdedir. Karşımızda yaşlanan yorulan, kibirden gözü dönen, 23 yıl boyunca bu ülkeye iyi gelmeyen bir iktidar var. Hiçbirimize iyi gelmediler arkalarında milletin desteği kalmayınca demokrasi treninden indiler. kurulan düzen milletin düzeni değil, AKP'nin kara düzenidir. Bu kara düzende refah yok!"

"Tüm siyasi partileri Eyüpsultan'da Filistin Büyükelçiliği'nin önünde dayanışmaya davet ediyoruz"

Perşembe günü Amerika'da yapılacak görüşmeden önce, çarşamba günü akşam yapacağımız 56'ncı mitingimizde parti bayrakları yerine hep taşıdığımız Türk bayraklarının yanına Filistin bayraklarımızı alarak, tüm partimizi, tüm partilileri, Filistin'le dayanışan herkesi, tüm siyasi partileri Eyüpsultan'da Filistin Büyükelçiliği'nin önünde dayanışmaya davet ediyoruz."

"Güven oylaması yapacağız"

Özgür Özel, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Güven oylaması yapacağız. Normalde hep arkamızda durdunuz. Ama güvenoyu verirseniz seçim yapmadan evlerimize gidiyoruz. Bunun için hep birlikte güvensizlik oyuyla seçimin önünü açmanızı talep ediyorum. Kurulan kumpasa güvensizlik oyu verin!

Kalkın dosta güven, olmayana kaygı verin. Ayağa kalkın, bu partiyi iktidara taşıyın. Millet ayaktadır! Sayenizde millet Edirne'de de ayaktadır, Ağrı'da da ayaktadır, Artvin'de de ayaktadır, Antalya'da da ayaktadır, İzmir'de de, Konya'da da, Van'da da, Bayburt'ta da, Gümüşhane'de de, Mersin'de de ayaktadır.

Bu partiyi ayağa siz kaldırdınız, iktidara siz taşıyacaksınız. Size güveniyorum, size inanıyorum, sizi seviyorum. Partinize sahip çıkın, çünkü CHP'ye sahip çıkmak Cumhuriyet'e sahip çıkmaktır. Geleceğimize sahip çıkanlara helal olsun."

"Güvensizlik" oyu verildi

Saat 12:00 itibarıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasının ardından "güven oylaması"na geçildi. CHP Genel Başkanlık seçimi için ilk oyu Özgür Özel kullandı.

Özel'in "güvensizlik" yönünde oy kullanılması çağrısında bulunmasının ardından yapılan oylamada, oy çokluğu ile "güvensizlik oyu" verildi.

