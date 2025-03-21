Özel Reuters’a konuştu: İBB'ye kayyum atanırsa binadan çıkmayız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin olarak İngiliz haber ajansı Reuters’a konuştu. Özel, gözaltı kararının CHP’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki desteğini artıracağını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası bir seçim karşısında duyduğu korkuya işaret etti.

İBB’ye kayyum atanması ihtimaline dair soruyu da yanıtlayan Özel, böyle bir girişimin halk iradesine doğrudan müdahale anlamına geleceğini belirtti. CHP lideri, “İBB’ye kayyum atanırsa belediye binasından çıkmayacağız. Demokrasiye yönelik bu ağır müdahaleye karşı en güçlü demokratik tepkiyi göstereceğiz” dedi.

Özel, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının sadece bireysel bir mesele olmadığını, Türkiye’de demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri açısından bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, “Bu olay, sadece CHP’nin değil, 86 milyon yurttaşın meselesidir” ifadelerini kullandı.